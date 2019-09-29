يوم القلب العالمي.. حارب إصابتك بالأمراض حسب سنك

أن تكون ذكيا كفاية للتعامل مع قلبك، هذا أمر يفيدك ويحميك من المشكلات الصحية.. قال ريتشارد شتاين إن الأشياء التي تقوم بها والتي لا تقوم بها تعكس المدة التي تعيشها

تحرير:فيروز ياسر ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

أمراض القلب

دائمًا ما تبحث عن أفضل الطرق التي تساعدك في الوقاية من أمراض القلب المزمنة، خاصة أنها الأكثر خطورة ولها مضاعفات أنت في غنى عنها. قلة التمرينات الرياضية واتباع نظام غذائي غير صحي يمكن أن يسبب خسائر كثيرة على المدى الطويل، ويمكن لأي شخص أن يقي نفسه من أمراض القلب بأكثر من طريقة، خاصة أن اليوم العالمي للقلب يأتي في الـ29 من سبتمبر من كل عام. وبغض النظر عن سنك، يمكن للجميع الاستفادة من اتباع نظام غذائي صحي ونشاط بدني مناسب. وذلك وفقا لما ذكره موقع Heart Official Website.

1- في العشرينات من العمر أن تكون ذكيا كفاية للتعامل مع قلبك، هذا أمر يفيدك ويحميك من المشكلات الصحية. قال ريتشارد شتاين، الحاصل على دكتوراه في الطب، إن الأشياء التي تقوم بها والتي لا تقوم بها تعكس المدة التي تعيشها. - أجرِ اختبارات صحية منتظمة يحتاج الأشخاص الأصحاء إلى الأطباء أيضا، فمن المهم