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يوم القلب العالمي.. حارب إصابتك بالأمراض حسب سنك

أن تكون ذكيا كفاية للتعامل مع قلبك، هذا أمر يفيدك ويحميك من المشكلات الصحية.. قال ريتشارد شتاين إن الأشياء التي تقوم بها والتي لا تقوم بها تعكس المدة التي تعيشها
تحرير:فيروز ياسر ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
أمراض القلب
أمراض القلب
دائمًا ما تبحث عن أفضل الطرق التي تساعدك في الوقاية من أمراض القلب المزمنة، خاصة أنها الأكثر خطورة ولها مضاعفات أنت في غنى عنها. قلة التمرينات الرياضية واتباع نظام غذائي غير صحي يمكن أن يسبب خسائر كثيرة على المدى الطويل، ويمكن لأي شخص أن يقي نفسه من أمراض القلب بأكثر من طريقة، خاصة أن اليوم العالمي للقلب يأتي في الـ29 من سبتمبر من كل عام. وبغض النظر عن سنك، يمكن للجميع الاستفادة من اتباع نظام غذائي صحي ونشاط بدني مناسب. وذلك وفقا لما ذكره موقع Heart Official Website.
1- في العشرينات من العمر  أن تكون ذكيا كفاية للتعامل مع قلبك، هذا أمر يفيدك ويحميك من المشكلات الصحية. قال ريتشارد شتاين، الحاصل على دكتوراه في الطب، إن الأشياء التي تقوم بها والتي لا تقوم بها تعكس المدة التي تعيشها. - أجرِ اختبارات صحية منتظمة يحتاج الأشخاص الأصحاء إلى الأطباء أيضا، فمن المهم
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امراض-القلب-عند-النساء

في يوم القلب العالمي.. كيف تتجنب النوبات؟

ضع يدك على قلبك وتأمل قليلا، ستجد نبضات صغيرة تخبرك بأنك على قيد الحياة، وأن الحياة تنبض بداخلك، فالقلب هو الحياة، ومع حلول اليوم العالمي للقلب اليوم، الموافق التاسع والعشرين من سبتمبر، عليك أن تتبع العادات الصحية التي تحافظ على معدل ضربات القلب وتدفق الدم بشكل صحي، وهى -على سبيل المثال- ممارسة الرياضة، وتناول الطعام الصحي، والتوقف عن التدخين؛ وذلك حتى تحمي نفسك من النوبات القلبية وتصلب الشرايين الذي يؤدي إلى الوفاة في كثير من الحالات. وذلك وفقًا لما أفاده موقع "bold sky".
زيت-اللوز

لتناول طعام مقلي صحي.. توقف عن إعادة تسخين الزيت

الأطعمة الصحية والأنظمة الغذائية الغنية بالعناصر المهمة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات، من أهم ما يجب أن تضعه أمام عينيك للحفاظ على صحتك. إضافةً إلى ذلك، توجد بعض العادات السيئة، التي نقوم بها كل يوم، مثل تسخين الزيت عدة مرات لطهي الطعام، فأثبتت العديد من الدراسات أن تسخين الزيت يؤدي إلى العديد من الأمراض؛ على سبيل المثال، يزيد من الدهون المتحولة التي تؤدي عند تراكمها إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه يصبح فاسدا وغير صالح للطهي. وذلك نقلًا عن "times of india".
الشخصية القلقة

لماذا نشعر بالقلق مع حلول فصل الخريف؟

على الرغم من أن درجات الحرارة شديدة في الصيف، ولكن نزول البحر أو حمام السباحة والأيام الطويلة التي يمكن قضاؤها في الفسح والخروجات انتهت بعد وصول الخريف وبدء الدراسة، ونتيجة لذلك يشعر الكثير من الناس بالقلق واضطراب المزاج، ولكن معظمهم لا يدركون السبب في إصابتهم بهذا القلق. وأوضحت كلير موريسون، المستشارة الطبية، أن أعراض قلق الخريف تتمثل في ظهور الاكتئاب وانخفاض المزاج، والقلق والتهيج، بالإضافة إلى الخمول والنعاس، إلى جانب فقدان الاهتمام في الأنشطة اليومية، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline.
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أدوية-السكري

«بديلة للحقن».. أقراص جديدة لعلاج السكري من النوع 2

من المعروف أن علاج السكري من النوع 2 يتضمن الإبر، ولكن ظهر دواء جديد لمرض السكري من النوع الثاني، يعد الأول من نوعه في شكل حبوب، وبالتالي قد يعطي الناس خيارًا أرخص وأسهل لإدارة مرضهم. وبعد ظهور هذا الدواء فإنه يحتمل ظهور أشكال جديدة عن طريق الفم لعقاقير أخرى لا تتوفر حاليا إلا كحقن، وحاليا يمكن تناول دواء جديد لمرض السكري من النوع 2 عن طريق الفم بدلا من حقنه، فالحقن يمكن أن تكون مكلفة، وفي كل الأوقات أنت في حاجة إلى التخلص من الأدوات الحادة، وذلك وفقا لما ذكره موقع Health line.
حبوب-منع-الحمل

حبوب الضغط ليلا.. ما الوقت المناسب لتناول أدويتك؟

أكثر من 30 مليون شخص يتناولون الدواء يوميا، والبعض يتناول قرصا واحدا فقط، وآخرون يأخذونه مع الطعام أو بدونه. يُقال إن العلاج بالكروم هو المفتاح لضمان حصولنا على أفضل ما لدينا من الحبوب، من أدوية حرقة، إلى العلاج الكيميائي، وحتى الأسبرين، فهذا العلاج عبارة عن تقنية حديثة، تقوم بالأساس على استخدام علاجات تتوافق مع إيقاع الدورة البيولوجية اليومية الخاصة بجسم المريض بغرض زيادة فعالية العلاج والحد من آثاره الجانبية، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
الجوافة

الجوافة مفيدة.. تعالج الكحة وتخفف الآم الحيض

اتباع نظام غذائي يحتوي على أطعمة صحية من فاكهة وخضراوات يساعد بشكل كبير في حماية الجسم من أمراض كثيرة، ويعمل على تقوية المناعة. الجوافة من الفواكه المفيدة التي يجب الحرص على تناولها، خاصة أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة، فهي غنية بفيتامين سي وج، وتحتوي على نسبة عالية من السكر، وبها الكالسيوم والحديد والفسفور وفتيامين أ، كما ينصح الأطباء بتناول الجوافة في فصل الشتاء وبشكل خاص للأطفال لتقوية المناعة ومقاومة أعراض البرد لدى الكبار والصغار. في التقرير التالي نتناول فوائد الجوافة الصحية التي ستجعلك تتناولها بشكل يومي.
اليوجا الساخنة

اليوجا الساخنة أكثر فعالية لمرضى السكري والسمنة

أصبحت اليوجا الساخنة من الممارسات الشعبية في السنوات الأخيرة، حيث توفر العديد من المزايا نفسها التي تتمتع بها اليوجا التقليدية، لكن مع ارتفاع درجة الحرارة، تتمتع اليوجا الساخنة بالقدرة على إعطاء القلب والرئتين والعضلات تمرينًا أكبر وأكثر كثافة. يتم إجراء اليوجا في مكان يتم تسخينه عند درجة حرارة 40 درجة مئوية ونسبة رطوبة 40%، والاسم الرسمي لليوجا الساخنة هو “يوجا بيكرام”، وهي عبارة عن برنامج لمدة ساعة ونصف مكون من سلسلة من 26 وضعية للجسم، وتتطلب الوضعيات انقباضات مطولة وقوية ودقيقة لكل مجموعات العضلات الرئيسة.
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