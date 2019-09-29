يوم القلب العالمي.. حارب إصابتك بالأمراض حسب سنك

أن تكون ذكيا كفاية للتعامل مع قلبك، هذا أمر يفيدك ويحميك من المشكلات الصحية.. قال ريتشارد شتاين إن الأشياء التي تقوم بها والتي لا تقوم بها تعكس المدة التي تعيشها
دائمًا ما تبحث عن أفضل الطرق التي تساعدك في الوقاية من أمراض القلب المزمنة، خاصة أنها الأكثر خطورة ولها مضاعفات أنت في غنى عنها.
قلة التمرينات الرياضية واتباع نظام غذائي غير صحي يمكن أن يسبب خسائر كثيرة على المدى الطويل، ويمكن لأي شخص أن يقي نفسه من أمراض القلب بأكثر من طريقة، خاصة أن اليوم العالمي للقلب يأتي في الـ29 من سبتمبر من كل عام.
وبغض النظر عن سنك، يمكن للجميع الاستفادة من اتباع نظام غذائي صحي ونشاط بدني مناسب. وذلك وفقا لما ذكره موقع Heart Official Website.
1- في العشرينات من العمر
أن تكون ذكيا كفاية للتعامل مع قلبك، هذا أمر يفيدك ويحميك من المشكلات الصحية. قال ريتشارد شتاين، الحاصل على دكتوراه في الطب، إن الأشياء التي تقوم بها والتي لا تقوم بها تعكس المدة التي تعيشها.
- أجرِ اختبارات صحية منتظمة
يحتاج الأشخاص الأصحاء إلى الأطباء أيضا، فمن المهم
1- في العشرينات من العمر
أن تكون ذكيا كفاية للتعامل مع قلبك، هذا أمر يفيدك ويحميك من المشكلات الصحية. قال ريتشارد شتاين، الحاصل على دكتوراه في الطب، إن الأشياء التي تقوم بها والتي لا تقوم بها تعكس المدة التي تعيشها.
- أجرِ اختبارات صحية منتظمة
يحتاج الأشخاص الأصحاء إلى الأطباء أيضا، فمن المهم إجراء فحوصات طبية والتحدث مع الطبيب حول نظامك الغذائي ونمط الحياة وفحص ضغط الدم والكوليسترول ومعدل ضربات القلب والسكر في الدم ومؤشر كتلة الجسم.
- فحص نسبة السكر في الدم
إذا كنتِ حاملا (بالنسبة للسيدات) أو لديك زيادة في الوزن أو كنت مصابا بمرض السكري، فمن المهم الحصول على فحص مبكر من أجل اكتشاف الأعراض.
- كن نشيطًا بدنيا
من الأسهل بكثير أن تكون نشطا في سن مبكرة، وإذا كنت معتادا ممارسة النشاط البدني فإن ذلك يحافظ على قلبك، ولهذا اجعل التمارين روتينا ومحفزا جيدا.
- تجنب التدخين السلبي
من المهم تجنب التدخين السلبي أيضا؛ وذلك لأن التدخين يؤثر فى صحة القلب بنسبة 30% كما يصل الأمر إلى الإصابة بسرطان الرئة.
2- خلال الثلاثينات
حان الوقت في هذه المرحلة إلى النظر لبعض الأشياء التي تقيك من أمراض القلب، ومن بينها:
- معرفة التاريخ العائلي
من المهم خلال الثلاثينات معرفة التاريخ العائلي، لأن أمراض القلب وراثية، كما أن الإصابة بها تزيد من مخاطرك، خاصة إذا كان أحد المصابين بها والديك أو إخوتك.
- تجنب الإجهاد
بسبب الضغوطات التي تتعرض لها فقد تكون مصابا بكم هائل من الإجهاد في هذا العمر، وللوقاية من أمراض القلب من المهم خلع عباءة الإجهاد الذي يسبب زيادة في معدل ضربات القلب وضغط الدم ما يضر بجدران الشريان.
تعلم تقنيات إدارة الإجهاد لا يفيد جسمك فقط، بل أيضا نوعية حياتك، لذا جرب تمارين التنفس العميق وابحث عن وقت كل يوم للقيام بشيء تستمتع به.
3- في الأربعينات
إذا لم تكن صحة القلب أولوية لك، فإنك في هذا العمر عليك أن تعيد التفكير جيدا، وذلك لأن الخيارات الصحية يمكنها أن تقوي قلبك، ولهذا يمكنك القيام بالآتي:
- راقب وزنك
قد تلاحظ تباطؤ عملية الأيض في الأربعينات من العمر، ولكن يمكنك تجنب زيادة الوزن عن طريق اتباع نظام غذائي صحي للقلب وممارسة الكثير من التمارين.
- فحص مستوى السكر في الدم
بالإضافة إلى فحوصات ضغط الدم وغيرها من فحوصات صحة القلب، يجب أن يكون لديك اختبار نسبة الجلوكوز في الدم في أثناء الصيام عندما تبلغ 45 عامًا.
4- خلال الخمسينات
على عكس ظهور التجاعيد والشعر الرمادي، فإن ما لا يمكنك رؤيته مع تقدم العمر هو تأثير الشيخوخة فى قلبك، ولهذا سيكون عليك القيام بالآتي:
- اتباع نظام غذائي صحي
من السهل الانغماس في بعض عادات الأكل غير الصحية، لذلك قم بتجديد عادات الأكل عن طريق تناول الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة الغنية بالألياف والأسماك والمكسرات والبقوليات والبذور وجرب تناول بعض الوجبات بدون لحم.
- التركيز على خطة علاج سليمة
قد يكون لديك ارتفاع في ضغط الدم أو الكوليسترول أو حتى مرض السكري، وغيرها من الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ولهذا سيكون عليك تقليل المخاطر من خلال اتباع خطة العلاج الموصوفة.
5- في الستينات
مع تقدم العمر، يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب، نتيجة ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، ولهذا سيكون عليك مراقبة أي اضطرابات، حيث يكشف اختبار النبضات في القدمين عن مرض الشريان المحيطي (PAD)، وهو مرض قلبي وعائي غير معروف تتراكم فيه "البلاك" في شرايين الساق.
يحتاج جسمك إلى سعرات حرارية أقل كلما تقدمت في العمر، والوزن الزائد يسبب عمل قلبك بشكل أكبر ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول في الدم.