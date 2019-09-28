رياضة

برشلونة يحقق فوزًا سهلا على خيتافى

تحرير:محمد جمال ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٤ م
برشلونة
برشلونة
نجح فريق برشلونة فى تحقيق الفوز على نظيره خيتافى بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، فى إطار الأسبوع السابع من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا)، وسجل لصالح البلوجرانا كل من لويس سواريز وجونيور فيربو. وشهدت المباراة أول تمريرة مساعدة من حارس مرمى الفريق الكتالونى تير شتجين والتى أدت لهدف برشلونة الأول بتوقيع لويس سواريز، ويعد هذا الفوز الحادى عشر للفريق الكتالونى فى تاريخ مواجهاته على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز.
بدأت المباراة بسيطرة الفريق الكتالونى على أجواء المباراة ولكن مع فشل الوصول لمرمى خيتافى، حتى جاءت كرة مفاجئة من تيرشتيجن حارس المرمى الكتالونى لتصل لأقدام لويس سواريز ويسكنها شباك خيتافى فى الدقيقة 41 من عمر المباراة، لينتهى الشوط الأول تقدم برشلونة. ومع انطلاق الشوط الثانى استمرت السيطرة الكتالونية،
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فالفيردي‎

فالفيردي: مواجهة خيتافي صعبة.. وسنبذل جهد كبير

أكد أرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، أنّ مواجهة فريق خيتافي -المقرر لها غدا السبت- لن تكون سهلة في الدوري الإسباني (اللاليجا)، وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ستكون مباراة مماثلة للعام الماضي، صعبة للغاية، خيتافي قوي وصلب ومنضبط، يهاجمون بشكل جيد، ونحن عانينا أمامهم في العام الماضي رغم تحقيق الفوز".. وواصل: "إنهم لا يتركونك تحصل على الكرة، ويحصلون على الكرة كثيرًا، ويذهبون دائمًا إلى المرمى من أجل إحراز هدف، سنواجه منافس كبير".
برشلونة‎

جريزمان: كنت أعرف أن التألق مع برشلونة لن يكون سهلا

أعرب الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، عن سعادته بفوز فريقه على حساب ضيفه فياريال، مؤكدا أن الفريق لم يستغل الفرص العديدة التي سنحت له طوال الـ90 دقيقة. واعترف جريزمان في تصريحاته التي نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، بهبوط مستواه في الشوط الثاني، معلقا: «لا أعرف ما الذي حدث لي، لكن علينا مواصلة العمل وبذل الجهد لتحقيق النتائج التي نسعى إليها». وتابع: «علينا أن نظهر بشكل أفضل في المباريات المقبلة، لأننا مازلنا بعيدين عن المستوى المنتظر والذي نأمل إليه حقا، لكننا بكل تأكيد سنتحسن، وبالنسبة لي فأنا كنت اعرف جيدا أن التألق ليس سهلا».
برشلونة

برشلونة يعبر فياريال بثنائية.. وميسي يتعرض للإصابة

حقق فريق برشلونة، فوزًا ثمينًا على نظيره فريق فياريال بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الكامب نو، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني، المباراة بدأت بضغط كبير من لاعبي البلوجرانا الأمر الذي نتج عنه قص شريط أهداف المباراة سريعًا عن طريق الوافد الجديد الفرنسي أنطوان جريزمان برأسية رائعة أثر ركلة ركنية نفذها ليونيل ميسي على رأس جريزمان في الدقيقة السادسة. الطوفان الكتالوني استمر بشكل كبير حتى نجح أرثور ميلو من تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك فياريال في الدقيقة 15.
ميسى-سواريز

لأول مرة.. ميسي أساسيا في تشكيل برشلونة أمام فياريال

أعلن أرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة فياريال، في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في إطار الجولة السادسة بالدوري الإسباني، ويحتل العملاق الكتالوني المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الغواصات الصفراء في المركز السابع برصيد 8 نقاط، وتواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 38 مباراة من قبل، حقق خلالها البرسا الانتصار في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 8 مباريات أخرى، وفي تلك المباريات سجل برشلونة 79 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ50 هدفًا.
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