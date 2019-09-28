برشلونة يحقق فوزًا سهلا على خيتافى

تحرير:محمد جمال ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٤ م

برشلونة

نجح فريق برشلونة فى تحقيق الفوز على نظيره خيتافى بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، فى إطار الأسبوع السابع من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا)، وسجل لصالح البلوجرانا كل من لويس سواريز وجونيور فيربو. وشهدت المباراة أول تمريرة مساعدة من حارس مرمى الفريق الكتالونى تير شتجين والتى أدت لهدف برشلونة الأول بتوقيع لويس سواريز، ويعد هذا الفوز الحادى عشر للفريق الكتالونى فى تاريخ مواجهاته على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز.

بدأت المباراة بسيطرة الفريق الكتالونى على أجواء المباراة ولكن مع فشل الوصول لمرمى خيتافى، حتى جاءت كرة مفاجئة من تيرشتيجن حارس المرمى الكتالونى لتصل لأقدام لويس سواريز ويسكنها شباك خيتافى فى الدقيقة 41 من عمر المباراة، لينتهى الشوط الأول تقدم برشلونة. ومع انطلاق الشوط الثانى استمرت السيطرة الكتالونية،



بدأت المباراة بسيطرة الفريق الكتالونى على أجواء المباراة ولكن مع فشل الوصول لمرمى خيتافى، حتى جاءت كرة مفاجئة من تيرشتيجن حارس المرمى الكتالونى لتصل لأقدام لويس سواريز ويسكنها شباك خيتافى فى الدقيقة 41 من عمر المباراة، لينتهى الشوط الأول تقدم برشلونة.



ومع انطلاق الشوط الثانى استمرت السيطرة الكتالونية، ليكلل جونيور فيربو مدافع برشلونة الصاعد تقدم الكتلان بهدف ثانٍ فى الدقيقة 49 من عمر المباراة، واستمرت المحاولات حتى نهاية المباراة بنتيجة 2- صفر لصالح برشلونة.

وبهذه النتيجة يحتل البلوجرانا المركز الثانى برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر برصيد 14 نقطة.