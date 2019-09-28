السبت الممتاز.. وست هام يتعادل مع بورنموث وولفز ينتصر

تحرير:محمد جمال ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

وست هام

تعادل فريق وست هام مع نظيره فريق بورنموث بنتيجة هدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت على ملعب دين كورت فى إطار الأسبوع السابع من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وأحرز لصالح بورنموث كل من جواشا كينج وكالوم ويلسون، بينما سجل هدفي وست هام كل من أندرى يارمولينكو وارون كريسويل. ولم يستطع وست هام إسقاط بورنموث على مدار 6 مبارايات بالبريمرليج. كما حقق وولفرهامبتون فوزًا غاليًا فى نفس الجولة على واتفورد بنتيجة 2- صفر.

مع انطلاق صافرة الشوط الأول بدأ الفريقان بشكل هجومى حيث لم ينتظر وست هام سوى 10 دقائق حتى أحرز هدفه الأول بتوقيع يارمولينكو، ثم جاء هدف التعادل سريعًا بأقدام جوشوا كينج فى الدقيقة 17 لينتهى الشوط الأول بنتيجة 1- 1. ومع انطلاق الشوط الثانى سجل كالوم ويلسون لصالح بورنموث فى الدقيقة 46، ومع استمرار المحاولات