رياضة

السبت الممتاز.. وست هام يتعادل مع بورنموث وولفز ينتصر

تحرير:محمد جمال ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
وست هام
وست هام
تعادل فريق وست هام مع نظيره فريق بورنموث بنتيجة هدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت على ملعب دين كورت فى إطار الأسبوع السابع من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وأحرز لصالح بورنموث كل من جواشا كينج وكالوم ويلسون، بينما سجل هدفي وست هام كل من أندرى يارمولينكو وارون كريسويل. ولم يستطع وست هام إسقاط بورنموث على مدار 6 مبارايات بالبريمرليج. كما حقق وولفرهامبتون فوزًا غاليًا فى نفس الجولة على واتفورد بنتيجة 2- صفر.
مع انطلاق صافرة الشوط الأول بدأ الفريقان بشكل هجومى حيث لم ينتظر وست هام سوى 10 دقائق حتى أحرز هدفه الأول بتوقيع يارمولينكو، ثم جاء هدف التعادل سريعًا بأقدام جوشوا كينج فى الدقيقة 17 لينتهى الشوط الأول بنتيجة 1- 1. ومع انطلاق الشوط الثانى سجل كالوم ويلسون لصالح بورنموث فى الدقيقة 46، ومع استمرار المحاولات
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الاهلى- وسموحة (13)

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويدير لقاء الليلة طاقم تحكيم من بتسوانا مكوّن من جوشوا بوندو، حكم ساحة، ويعاونه ميشاك ميدوبي وموجوموتسي موراكيلي، بالإضافة إلى تشيبو موكاني حكمًا رابعًا، والإثيوبي سولومون أبيبي مراقبًا للمباراة.
جينيراسيون فوت

الأزمة مستمرة.. جينيراسيون في بتروسبورت ويصر على مواجهة الزمالك

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زيسكو وبلاتينيوم يتأهلان إلى مجموعات دوري الأبطال

تأهل فريق بلاتينيوم الزيمبابوي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره يونياو دو سونجو الموزمبيقي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 للمسابقة القارية، التي شهدت أيضًا تأهل زيسكو يونايتد الزامبي، الذي فاز على يانج أفريكانز التنزاني، بهدفين لهدف، خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول، ليلحق الفريقان بكلًا من صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي والترجي التونسي.
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أولي-جونار-سولسكاير (1)

سولسكاير يكشف آخر تطورات إصابة بوجبا ومارسيال

يأمل النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في عودة المصابين قبل مواجهة وست هام في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. ويغيب الفرنسي بول بوجبا، ومواطنه أنتوني مارسيال والإنجليزي لوك شاو، عن مواجهة الهامرز المقرر خوضها الأحد المقبل، ويأمل سولسكاير في استعادة خدمات دانييل جيمس من إصابة الكاحل التي تسببت في غيابه عن الفوز على أستانا الكازاخي في أولى مواجهات الدوري الأوروبي، خصوصًا أن جيمس الوافد الجديد للشياطين الحمر تألق وسجل 3 أهداف بقميص الفريق الجديد ليحجز مقعدا أساسيا في خطط النرويجي.
تامي-أبراهام

أبراهام يحلم بمواصلة التألق مع تشيلسي

أعرب مهاجم تشيلسي، تامي أبراهام، عن تطلعه لمواصلة المستويات المميزة التي يقدمها هذا الموسم، وكان آخرها تسجيل هاتريك في شباك وولفر هامبتون في الجولة السابقة من الدوري الإنجليزي، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 7 أهداف مناصفةً مع مهاجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، وقال أبراهام، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لفريق تشيلسي: "أقدم كل ما لديّ بجدية تامة على أمل أن يكون هذا الموسم هو موسمي، الآن الأمر بيدي أن أقدم كل شيء سواء التدريبات أو المباريات، خاصة أنني شغوف بشدة لتحقيق النجاحات".
آرون وان بيساكا

اليونايتد يعلن غياب بيساكا عن معسكر منتخب بلاده

أعلن نادى مانشستر يونايتد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن غياب آرون وان بيساكا مدافع الشياطين الحمر عن مباريات المنتخب الإنجليزي، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الظهر جعلته يترك معسكر إنجلترا الحالي. وتستعد إنجلترا في الوقت الحالي لملاقاة بلغاريا وكوسوفو في اطار تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة الأمم 2020 ”يورو 2020 “. وشارك بيساكا فى التدريب مع زملائه على ملعب سانت جيمس بارك إلا أنه اضطر للعودة من جديد لمانشستر يونايتد للخضوع للعلاج بعد تأكد إصابته.
مخيتاريان (2)

رسميًّا.. آرسنال يعلن إعارة ميخيتريان إلى روما

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، انتقال لاعبه هنريك مخيتريان إلى روما الإيطالي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2019- 20 خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وانضم مخيتريان إلى الجانرز في يناير 2018، قادما من مانشستر يونايتد في صفقة أليكسيس سانشيز، الذي رحل هو الآخر من الشياطين إلى إنتر ميلان الإيطالي، وخاض مع الفريق 59 مباراة في جميع المسابقات، مسجلا 9 أهداف، وتميزت مباراته الأولى مع أرسنال بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في فوز فريقه بنتيجة 5- 1 على إيفرتون في فبراير 2018.
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