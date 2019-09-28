في مباراة مثيرة.. توتنهام يخطف الفوز من ساوثهامبتون

تحرير:علي الزيني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

توتنهام

حقق فريق توتنهام فوزًا ثمينًا على نظيره ساوثهامبتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الأول، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، سجل ندومبيلي هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك داني إنجز هدف التعادل للضيوف، وأضاف هاري كين الهدف الثاني لفريق السبيرز، الذي رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، بنفس عدد نقاط ليتسر سيتي الخامس، علمًا أن الأخير سيواجه نيوكاسل يونايتد غدًا الأحد، في المقابل تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتًا.

فريق توتنهام كان صاحب التقدم عن طريق تانجوي ندومبيلي في الدقيقة 24، بعدما استلم تمريرة سون على حدود منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية سكنت الشباك، وشهدت الدقيقة 33 طرد سيرجي أورييه لاعب السبيرز، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية. وفي الدقيقة 39، أدرك ساوثهامتون هدف التعادل، بعد خطأ قاتل من هوجو لوريس،