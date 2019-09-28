في مباراة مثيرة.. توتنهام يخطف الفوز من ساوثهامبتون
تحرير:علي الزيني
٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
توتنهام
حقق فريق توتنهام فوزًا ثمينًا على نظيره ساوثهامبتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الأول، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، سجل ندومبيلي هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك داني إنجز هدف التعادل للضيوف، وأضاف هاري كين الهدف الثاني لفريق السبيرز، الذي رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، بنفس عدد نقاط ليتسر سيتي الخامس، علمًا أن الأخير سيواجه نيوكاسل يونايتد غدًا الأحد، في المقابل تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتًا.
فريق توتنهام كان صاحب التقدم عن طريق تانجوي ندومبيلي في الدقيقة 24، بعدما استلم تمريرة سون على حدود منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية سكنت الشباك، وشهدت الدقيقة 33 طرد سيرجي أورييه لاعب السبيرز، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
وفي الدقيقة 39، أدرك ساوثهامتون هدف التعادل، بعد خطأ قاتل من هوجو لوريس،
فريق توتنهام كان صاحب التقدم عن طريق تانجوي ندومبيلي في الدقيقة 24، بعدما استلم تمريرة سون على حدود منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية سكنت الشباك، وشهدت الدقيقة 33 طرد سيرجي أورييه لاعب السبيرز، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
وفي الدقيقة 39، أدرك ساوثهامتون هدف التعادل، بعد خطأ قاتل من هوجو لوريس، الذي حاول مراوغة داني اينجس، لكن الأخير قطع الكرة من تحت أقدامه، وأسكنها في الشباك الخالية، لم يمر سوى خمس دقائق فقط، وأضاف هاري كين الهدف الثاني لتوتنهام، بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من إريكسن إلى كين، الذي سدد الكرة في الشباك.
وعلى ملعب "سيلهرست بارك"، خطف كريستال بالاس الفوز من نظيره نوريتش سيتي، بهدف نظيف، سجله لوكا ميليفوجيفيتش من ركلة جزاء، في الدقيقة 21، ليرفع بالاس رصيده إلى 11 نقطة، وتوقف نوريتش عند 6 نقاط.