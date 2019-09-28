رياضة

في مباراة مثيرة.. توتنهام يخطف الفوز من ساوثهامبتون

تحرير:علي الزيني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
توتنهام
توتنهام
حقق فريق توتنهام فوزًا ثمينًا على نظيره ساوثهامبتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الأول، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، سجل ندومبيلي هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك داني إنجز هدف التعادل للضيوف، وأضاف هاري كين الهدف الثاني لفريق السبيرز، الذي رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، بنفس عدد نقاط ليتسر سيتي الخامس، علمًا أن الأخير سيواجه نيوكاسل يونايتد غدًا الأحد، في المقابل تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتًا.
فريق توتنهام كان صاحب التقدم عن طريق تانجوي ندومبيلي في الدقيقة 24، بعدما استلم تمريرة سون على حدود منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية سكنت الشباك، وشهدت الدقيقة 33 طرد سيرجي أورييه لاعب السبيرز، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية. وفي الدقيقة 39، أدرك ساوثهامتون هدف التعادل، بعد خطأ قاتل من هوجو لوريس،
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الاهلى- وسموحة (13)

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويدير لقاء الليلة طاقم تحكيم من بتسوانا مكوّن من جوشوا بوندو، حكم ساحة، ويعاونه ميشاك ميدوبي وموجوموتسي موراكيلي، بالإضافة إلى تشيبو موكاني حكمًا رابعًا، والإثيوبي سولومون أبيبي مراقبًا للمباراة.
جينيراسيون فوت

الأزمة مستمرة.. جينيراسيون في بتروسبورت ويصر على مواجهة الزمالك

وصلت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي إلى ملعب بتروسبورت لتأكيد تمسكهم بمواجهة الزمالك في الموعد المحدد سابقا، في إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، ويتواجد علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك وشريف إسلام مدير التسويق في الزمالك، مع بعثة جينيراسيون فوت في الوقت الحالي لمحاولة الوصول لاتفاق مع الجانب السنغالي. ورفض جينيراسيون التوجه إلى الاسكندرية من أجل خوض اللقاء، بعدما أصدر الاتحاد الأفريقي قرارًا أمس الجمعة، بنقل المباراة إلى برج العرب وتأجيلها 24 ساعة لأسباب أمنية.
زيسكو يونايتد

زيسكو وبلاتينيوم يتأهلان إلى مجموعات دوري الأبطال

تأهل فريق بلاتينيوم الزيمبابوي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره يونياو دو سونجو الموزمبيقي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 للمسابقة القارية، التي شهدت أيضًا تأهل زيسكو يونايتد الزامبي، الذي فاز على يانج أفريكانز التنزاني، بهدفين لهدف، خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول، ليلحق الفريقان بكلًا من صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي والترجي التونسي.
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توتنهام-ونيوكاسل-يونايتد (7)

توتنهام تقسو على كريستال بالاس برباعية نظيفة

نجح فريق توتنهام في تحقيق فوز ساحق على نظيره كريستال بالاس بأربعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب توتنهام هوتسبير، فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل لصالح السبيرز سون هونج مين "هدفين" وإيريك لاميلا "هدفا"، وباتريك فان انخولت لاعب كريستال بالاس "هدفا" بالخطأ في مرماه. ويعد هذا الفوز الثامن على التوالى لتوتنهام على أرضهم وبين جماهيرهم فى المباريات التى استضافوا فيها كريستال بالاس.
مانشستر سيتي‎

السيتي يتخطى المليار دولار.. أغلى 10 فرق في العالم

دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التاريخ، بعدما أصبح أول نادٍ في العالم تبلغ قيمة لاعبيه أكثر من مليار يورو، وذلك وفقًا لمرصد «CIES» الخاص بإحصاءات كرة القدم، وأصبح مانشستر سيتي أول نادٍ يخترق حاجز المليار يورو، حيث تكلف تشكيلة الفريق 1.014 مليار يورو، ليتصدر قائمة أكثر أندية العالم من حيث القيمة التسويقية للاعبيه، يليه باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة 913 مليون يورو، فيما حل ريال مدريد المركز الثالث بـ902 مليون يورو، واحتل مانشستر يونايتد في المركز الرابع عالميا والثاني إنجليزيا برصيد 751 مليون يورو.
هاري كين

كين ينفي اتهامه بالتمثيل أمام أرسنال

أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين، عدم تعمده السقوط للحصول على ركلة جزاء، في الدقائق الأخيرة من مباراة أرسنال وتوتنهام في ديربي شمال لندن أمس الأحد، وهي المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2) بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، وسقط كين في منطقة الجزاء تحت الضغط من قبَل مدافع المدفعجية سوكراتيس، ليتعرض كين لانتقادات لاذعة من قبل لاعبي أرسنال، الذين اتهموه بالسقوط السهل للحصول على ركلة جزاء وهمية.
ارسنال (2)

آرسنال ينتفض ويتعادل مع توتنهام فى ديربى شمال لندن

تعادل آرسنال مع فريق توتنهام بنتيجة 2- 2، اليوم الأحد في المباراة التى أقيمت على ملعب الإمارات فى إطار الأسبوع الرابع من عمر الدورى الإنجليزي، وسجل لصالح الجانرز كل من لاكازيت، أوباميانج، بينما سجل لصالح السبيرز كل من إريكسن وهاري كين. وبهذا التعادل يملك آرسنال 7 نقاط محتلا المركز الخامس من جدول البريميرليج بينما يمتلك توتنهام 5 نقاط فى المركز السابع. وحقق كين رقما قياسيا جديدا حيث رفع رصيده من الأهداف في شباك آرسنال، إلى 10 أهداف، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا في ديربي شمال لندن، بالتساوي مع الثنائي (إيمانويل أديبايور، وبوبي سميث).
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