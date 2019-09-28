رياضة

تريزيجيه يصنع هدفًا في تعادل أستون فيلا بالدوري

تحرير:محمد حسن صيام ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م
أستون فيلا
أستون فيلا
حقق فريق تشيلسي الإنجليزي الفوز على نظيره فريق برايتون في مباراة الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في المباراة التي جمعت بينهما على استاد ستامفورد بريدج معقل فريق البلوز. افتتح جورجينهو لاعب البلوز التسجيل في المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 50 من زمن المباراة، قبل أن يضيف ويليان بورخيس دا سيلفا الهدف الثاني في شباك فريق برايتون. بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق تشيلسي لــ 11 نقطة في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق برايتون عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.
وفي مباراة أخرى ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت تعادل فريقي أستون فيلا وبيرنلي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فريق أستون فيلا. افتتح فريق أستون فيلا التسجيل في الدقيقة 33 من زمن أحداث الشوط الأول قبل أن يضيف جون ماكجين الهدف الثاني وهو
اقرأ المزيد
الاهلى- وسموحة (13)

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويدير لقاء الليلة طاقم تحكيم من بتسوانا مكوّن من جوشوا بوندو، حكم ساحة، ويعاونه ميشاك ميدوبي وموجوموتسي موراكيلي، بالإضافة إلى تشيبو موكاني حكمًا رابعًا، والإثيوبي سولومون أبيبي مراقبًا للمباراة.
جينيراسيون فوت

الأزمة مستمرة.. جينيراسيون في بتروسبورت ويصر على مواجهة الزمالك

وصلت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي إلى ملعب بتروسبورت لتأكيد تمسكهم بمواجهة الزمالك في الموعد المحدد سابقا، في إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، ويتواجد علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك وشريف إسلام مدير التسويق في الزمالك، مع بعثة جينيراسيون فوت في الوقت الحالي لمحاولة الوصول لاتفاق مع الجانب السنغالي. ورفض جينيراسيون التوجه إلى الاسكندرية من أجل خوض اللقاء، بعدما أصدر الاتحاد الأفريقي قرارًا أمس الجمعة، بنقل المباراة إلى برج العرب وتأجيلها 24 ساعة لأسباب أمنية.
زيسكو يونايتد

زيسكو وبلاتينيوم يتأهلان إلى مجموعات دوري الأبطال

تأهل فريق بلاتينيوم الزيمبابوي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره يونياو دو سونجو الموزمبيقي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 للمسابقة القارية، التي شهدت أيضًا تأهل زيسكو يونايتد الزامبي، الذي فاز على يانج أفريكانز التنزاني، بهدفين لهدف، خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول، ليلحق الفريقان بكلًا من صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي والترجي التونسي.
اقرأ المزيد من الأخبار
أرسنال (5)

بمشاركة تريزيجيه.. أرسنال يثأر من أستون فيلا بثلاثية

حقق فريق أرسنال فوزًا ثمينًا على نظيره فريق أستون فيلا، بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الإمارات، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، سجل ثلاثية المدفعجية نيكولاس بيبي وكالوم تشامبيرس وبيير إيميريك أوباميانج، بينما سجل لأستون فيلا الثنائي جون ماكجين وويسلي موراييس. المباراة شهدت مشاركة الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" أساسيًّا في تشكيلة فريقه خلال المباراة، وخرج في الدقيقة 68 ليحل المصري أحمد المحمدي بديلا له.
بيرنلي

بيرنلي يتخطى نوريتش سيتي في البريميرليج

حقق فريق نادي بيرنلي الإنجليزي الفوز على نظيره نوريتش سيتي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وسجل اللاعب كريس وود هدفي فريق بيرنلي في الدقائق 10، 14 من زمن الشوط الأول من المباراة، ليقتنص فريق بيرنلي الثلاث نقاط ويصبح رصيده 8 نقاط محتلا المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة البريميرليج، بينما تجمد رصيد فريق نوريتش سيتي عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.
ليفربول‎ (1)

ليفربول يتخطى بيرنلي ويواصل صدارته للبريميرليج

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا كبيرًا على نظيره فريق بيرنلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمـيرليج" والتي جمعت بينهما على ملعب فريق بيرنلي. افتتح الدولي الإنجليزي ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق الريدز التسجيل في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول قبل أن يضيف الدولي السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم الفريق الأحمر بثنائية.
تريزيجيه‎

طرد تريزيجيه في خسارة أستون وليستر يقسو على بورنموث

حقق فريق ليستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره بورنموث، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ووكرز"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي، جيمي فاردي سجل هدف التقدم للثعالب، قبل أن يدرك كاليوم ويلسون هدف التعادل للضيوف، وأضاف يوري تيليمانس الهدف الثاني لأصحاب الأرض، قبل أن يعود فاري ويضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه، ليرفع ليستر رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيد بورنموث عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]