تريزيجيه يصنع هدفًا في تعادل أستون فيلا بالدوري

تحرير:محمد حسن صيام ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م

أستون فيلا

حقق فريق تشيلسي الإنجليزي الفوز على نظيره فريق برايتون في مباراة الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في المباراة التي جمعت بينهما على استاد ستامفورد بريدج معقل فريق البلوز. افتتح جورجينهو لاعب البلوز التسجيل في المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 50 من زمن المباراة، قبل أن يضيف ويليان بورخيس دا سيلفا الهدف الثاني في شباك فريق برايتون. بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق تشيلسي لــ 11 نقطة في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق برايتون عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.

وفي مباراة أخرى ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت تعادل فريقي أستون فيلا وبيرنلي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فريق أستون فيلا. افتتح فريق أستون فيلا التسجيل في الدقيقة 33 من زمن أحداث الشوط الأول قبل أن يضيف جون ماكجين الهدف الثاني وهو