الأمن العام يحبط خطة «ثنائي النار» لسرقة رواد البنوك

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٠ م

ضبط متهم- تعبيرية

جلسة معتادة جمعت عاطلين على إحدى المقاهي المتواضعة بمسقط رأسهما، بحث الصديقان تردي أحوالهما المالية والاجتماعية، يشكو الأول ضيق الرزق، والثاني ويلات الفقر وتراكم الديون، خاصة نظرة الأهالي لهما باعتبار أحدهما من أرباب السجون وله معلومات جنائية مسجلة، وراح يعرض فكرة شيطانية ستنتشلهما من الاوضاع التي تزداد سوءا كل يوم، أخبره بأنهما يشكلان "ثنائي النار" بتأسيس تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في تنفيذ وقائع سرقات رواد البنوك باستخدام دراجة نارية بأسلوب التتبع.

معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية أكدت قيام عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات رواد البنوك بأسلوب التتبع باستخدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهمين، وبحوزة