جريمة

كمين العامرية يوقع عصابة الكيف بـ40 ألف قرص مخدر

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م
أقراص مخدرة
أقراص مخدرة
تتوالى الضربات الأمنية الناجحة لجهاز الشرطة وفق الاستراتيجية الموضوعة وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة عبر المنافذ الشرعية للبلاد، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد التشكيلات العصابية الخطرة لقيامها بالاتجار بالعقاقير المخدرة، وأن المتهمين يعمدون إلى ترويج المخدر على عملائهم بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع بمحافظة الإسكندرية.
جهود البحث والتحري لرجال الشرطة توصلت إلى أن التشكيل العصابي يضم 5 عاطلين لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة يقيمون بمحافظتي الإسكندرية ومطروح. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين حال استقلالهم إحدى السيارات فى كمين أعد لضبطهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية
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تفاصيل أسبوع الحسم للداخلية في المحافظات

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
أماني شقيقة الطفلة جنة

شقيقة الطفلة جنة: جدتي كانت بتعذبني عشان بفتح الثلاجة

قال أشرف ياسين، محامي الطفلة "أمانى محمد سمير"، 6 سنوات، شقيقة الطفلة "جنة" ضحية تعذيب جدتها بالحرق في أماكن حساسة، من قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إن أماني أدلت بأقوالها أمام النيابة، واتهمت جدتها "صفاء"، 40 عاما، بحرقها وتعذيبها بكيها بالنار، عقابًا لها على "شقاوتها" وتأديبًا لها على فتحها الثلاجة لأخذ مزيد من الأرز والأكل منها دون استئذان.
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سقوط 6 تشكيلات عصابية ارتكبوا 23 حادثة في 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه بتحقيق التواجد الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 161 قطعة سلاح ناري و539 طلقة مختلفة الأعيرة و15 خزينة و216 قطعة سلاح أبيض بحوزة 146 متهما.
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ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي السبع خلال 24 ساعة؟

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم الأمنية؛ لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
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كلبش

الأمن العام يحبط خطة «ثنائي النار» لسرقة رواد البنوك

جلسة معتادة جمعت عاطلين على إحدى المقاهي المتواضعة بمسقط رأسهما، بحث الصديقان تردي أحوالهما المالية والاجتماعية، يشكو الأول ضيق الرزق، والثاني ويلات الفقر وتراكم الديون، خاصة نظرة الأهالي لهما باعتبار أحدهما من أرباب السجون وله معلومات جنائية مسجلة، وراح يعرض فكرة شيطانية ستنتشلهما من الاوضاع التي تزداد سوءا كل يوم، أخبره بأنهما يشكلان "ثنائي النار" بتأسيس تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في تنفيذ وقائع سرقات رواد البنوك باستخدام دراجة نارية بأسلوب التتبع.
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جثتان ممزقتان.. ماذا حدث في شقة مسن وزوجته بالفيوم؟

"إحنا جايين ندفع الفلوس اللي علينا" فرح ذو الـ79 سنة بما تلقته أذناه للتو، تلقى اتصالا هاتفيا من عامل أخبره بأنه في طريقه إلى منزله لسداد إيصال أمانة مستحق عليه وشقيقه، إلا أن العجوز لم يدر بما ستؤول إليه الأمور، إذ تبلغ لقسم شرطة ثاني الفيوم بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، بالعثور على جثتي موظف بالمعاش يبلغ من العمر 79 عاما وزوجته "ربة منزل" تبلغ من العمر 67 عاما داخل شقتهما بالطابق الأول بالمساكن الشعبية بمنطقة الفواخير وبهما إصابات بجروح قطعية متفرقة.
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دهاء ابن وحسرة أم..كواليس ادعاء شاب اختطافه بالمنتزه

لم تدر ربة منزل تحمل جنسية إحدى الدول العربية أن فلذة كبدها سيضعها في موقف لا تحسد عليه أمام رجال الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية، هرعت الأم لإبلاغ الأمن فور تلقيها اتصالا هاتفيا من هاتف نجلها طلب منها شخص مجهول الهوية دفع مبلغ فدية 100 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه، مطالبة ضباط المباحث بقسم شرطة المنتزه "إلحقوني.. ابني اتخطف"، لكن سرعان ما تكشفت الحقيقة، وأنها وقعت في فخ نصبه فلذة كبدها، إذ تبين اختلاقه الواقعة للحصول على الأموال لنفسه دون التفكير لبرهة في والدته.
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إحباط تهريب أجهزة وأدوية بـ20 مليون جنيه بالإسكندرية

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية والمكملات والأجهزة الإلكترونية داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحرى، حيث قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عنها بـ20 مليون جنيه، وذلك بناءً على تحريات ومعلومات مؤكدة لدى إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، بقيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، ومقيم في القاهرة" باستيراد رسالة من إحدى الدول العربية وإخفاء ضمن مشمولها أصناف مخالفة محظور دخولها البلاد، بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.
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