كمين العامرية يوقع عصابة الكيف بـ40 ألف قرص مخدر

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م

أقراص مخدرة

تتوالى الضربات الأمنية الناجحة لجهاز الشرطة وفق الاستراتيجية الموضوعة وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة عبر المنافذ الشرعية للبلاد، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد التشكيلات العصابية الخطرة لقيامها بالاتجار بالعقاقير المخدرة، وأن المتهمين يعمدون إلى ترويج المخدر على عملائهم بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع بمحافظة الإسكندرية.

جهود البحث والتحري لرجال الشرطة توصلت إلى أن التشكيل العصابي يضم 5 عاطلين لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة يقيمون بمحافظتي الإسكندرية ومطروح. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين حال استقلالهم إحدى السيارات فى كمين أعد لضبطهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية