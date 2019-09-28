ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي السبع خلال 24 ساعة؟

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م

حملة أمنية

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم الأمنية؛ لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عن ضبط 1128 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1017 قضية تموينية متنوعة مقابل 10 آلاف و746 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد،



أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عن ضبط 1128 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1017 قضية تموينية متنوعة مقابل 10 آلاف و746 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، في الوقت الذي أسفرت فيه جهود شرطة البيئة والمسطحات عن ضبط 484 قضية.



وفي مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كل أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبا فى المناخ الاستثمارى فى البلاد، تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 4 قضايا.



كما أمكن ضبط 168 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".



