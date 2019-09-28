جريمة

ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي السبع خلال 24 ساعة؟

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م
حملة أمنية
حملة أمنية
واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم الأمنية؛ لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عن ضبط 1128 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1017 قضية تموينية متنوعة مقابل 10 آلاف و746 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد،
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قوات-الشرطة (2)

تفاصيل أسبوع الحسم للداخلية في المحافظات

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
أماني شقيقة الطفلة جنة

شقيقة الطفلة جنة: جدتي كانت بتعذبني عشان بفتح الثلاجة

قال أشرف ياسين، محامي الطفلة "أمانى محمد سمير"، 6 سنوات، شقيقة الطفلة "جنة" ضحية تعذيب جدتها بالحرق في أماكن حساسة، من قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إن أماني أدلت بأقوالها أمام النيابة، واتهمت جدتها "صفاء"، 40 عاما، بحرقها وتعذيبها بكيها بالنار، عقابًا لها على "شقاوتها" وتأديبًا لها على فتحها الثلاجة لأخذ مزيد من الأرز والأكل منها دون استئذان.
تشكيل-عصابة

سقوط 6 تشكيلات عصابية ارتكبوا 23 حادثة في 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه بتحقيق التواجد الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 161 قطعة سلاح ناري و539 طلقة مختلفة الأعيرة و15 خزينة و216 قطعة سلاح أبيض بحوزة 146 متهما.
اقراص-مخدرة (2)

كمين العامرية يوقع عصابة الكيف بـ40 ألف قرص مخدر

تتوالى الضربات الأمنية الناجحة لجهاز الشرطة وفق الاستراتيجية الموضوعة وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة عبر المنافذ الشرعية للبلاد، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد التشكيلات العصابية الخطرة لقيامها بالاتجار بالعقاقير المخدرة، وأن المتهمين يعمدون إلى ترويج المخدر على عملائهم بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع بمحافظة الإسكندرية.
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العاب-نارية

إحباط تهريب 6 ملايين لعبة نارية بميناء الإسكندرية

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية محاولة تهريب ستة ملايين عبوة ألعاب نارية إلى داخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية، استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لتأمين المنافذ والموانئ المختلفة، وتفعيل آليات مكافحة الجرائم بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى التابعة لقطاع أمن المنافذ، قيام إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة طنطا بمحافظة الغربية باستيراد رسالة من خارج البلاد.
قوات-الشرطة (3)

ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم؟

جهود متواصلة يبذلها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة)؛ لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
عناصر-ارهابية (3)

الداخلية: مقتل مجموعة إرهابية وإصابة 3 شرطيين بسيناء

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن مقتل مجموعة إرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء حال استعدادها لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، وقالت الوزارة في بيان صحفي لها، إن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني بالوزارة بوجود مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة في محافظة شمال سيناء، وقيامهم بتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، مضيفة أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد أماكن المجموعة الإرهابية وأماكن ترددهم.
قوات-الشرطة (4)

كيف تصدت الشرطة لمروجي الكيف في 11 محافظة؟

لا تقل أهمية اقتلاع جذور الإرهاب من البلاد عن ملاحقة مروجي المواد المخدرة الذين يدمرون وقود الأمة ومستقبلها "الشباب"، الأمر الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية وتترجمه الأجهزة الأمنية على أرض الواقعة، وذلك من خلال جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديريات التي تواصل توجيه ضرباتها ضد مروجى المواد المخدرة، وشملت الحملة الأخيرة محافظات (الشرقية - القاهرة - البحيرة - الغربية - الإسكندرية - السويس - أسيوط - المنيا - مطروح – الإسماعيلية - جنوب سيناء).
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