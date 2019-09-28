بمشاركة البحرية المصرية.. الموج الأحمر يلون السواحل السعودية

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م

تدريبات الموج الأحمر 2

علي مدار أسبوع اشتعلت فعاليات التدريب البحرى المشترك (الموج الأحمر 2) في المياه الإقليمية للملكة العربية السعودية والذي شاركت فيه وحدات مقاتلة من البحرية المصرية، إلى جانب وحدات مماثلة من القوات البحرية لأربع دول أخرى هي الأردن والسودان واليمن وجيبوتى، وكان لافتا حضور كبار قادة البحريات المشاركة للمرحلة الختامية، حيث حضر الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية والفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلى رئيس هيئة الأركان العامة السعودية ورؤساء أركان الدول المشاركة وعدد من قادة القوات المسلحة للدول المشتركة فى التدريب.

واشتملت المرحلة الختامية للتدريب على تنفيذ بيان عملي على اقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر عناصر القوات الجوية التى نفذت التمهيد النيرانى. كما تضمنت تقديم المعاونة الجوية من خلال استطلاع ساحل الجزيرة وتنفيذ الإبرار الجوى، وإسقاط عناصر القوات الخاصة البحرية على سطح الجزيرة بواسطة طائرات الهيليكوبتر