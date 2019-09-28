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بمشاركة البحرية المصرية.. الموج الأحمر يلون السواحل السعودية

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م
تدريبات الموج الأحمر 2
تدريبات الموج الأحمر 2
علي مدار أسبوع اشتعلت فعاليات التدريب البحرى المشترك (الموج الأحمر 2) في المياه الإقليمية للملكة العربية السعودية والذي شاركت فيه وحدات مقاتلة من البحرية المصرية، إلى جانب وحدات مماثلة من القوات البحرية لأربع دول أخرى هي الأردن والسودان واليمن وجيبوتى، وكان لافتا حضور كبار قادة البحريات المشاركة للمرحلة الختامية، حيث حضر الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية والفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلى رئيس هيئة الأركان العامة السعودية ورؤساء أركان الدول المشاركة وعدد من قادة القوات المسلحة للدول المشتركة فى التدريب.
واشتملت المرحلة الختامية للتدريب على تنفيذ بيان عملي على اقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر عناصر القوات الجوية التى نفذت التمهيد النيرانى. كما تضمنت تقديم المعاونة الجوية من خلال استطلاع ساحل الجزيرة وتنفيذ الإبرار الجوى، وإسقاط عناصر القوات الخاصة البحرية على سطح الجزيرة بواسطة طائرات الهيليكوبتر
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مصر تفوز بعضوية مجلس الإيكاو

اكتسحت الانتخابات عربيا وإفريقيا.. مصر تفوز بعضوية مجلس الإيكاو

في مونتريال بكندا نجح الوفد المصري برئاسة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني في الحفاظ على مقعد مصر بمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بعد أن حقق نتائج إيجابية غير مسبوقة بفوز مصر بعضوية المجلس في الفئة الثانية خلال الانتخابات التي جرت اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ40 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والمنعقدة حاليا بمقر المنظمة بمونتريال والتي تستمر حتى 5 أكتوبر الحالي.
السيسي ومدبولي والجزار

السيسي يبحث مشروعات الصعيد والإسكان الاجتماعي

في ثاني اجتماعاته منذ عودته من نيويورك، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها المدن الجديدة الجاري تشييدها بصعيد مصر، وكذلك المدن الجديدة بمنطقة الساحل الشمالي، فضلا عن بعض مشروعات الطرق والمحاور.
السيسي (5)

السيسي يوجه بالاستمرار في النهوض بصناعة الغزل والنسيج

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في خطة النهوض بصناعة الغزل والنسيج لإعادتها إلى سابق عهدها، حيث يأتي ذلك في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه البلاد بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة وأن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية.
دورات- المياه -في -مدارس -مطروح (1)

«الحمامات» تطيح بمدير مدرسة ثانوية في الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإحالة مدير مدرسة «الرحمانية» الصناعية المشتركة، التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، على خلفية اتهامه بالإهمال والتقصير في العمل، بعدما كشفت زيارة مفاجئة للمحافظ، تفقد خلالها مجمع مدارس «الرحمانية» الموجود بالمنطقة، حيث تبين عدم الاهتمام بأعمال النظافة داخل الفصول المدرسية، وعدم نظافة دورات المياه داخل المدرسة، فضلًا عن عدم الاهتمام بأعمال الصيانة الموجودة بالمدرسة.
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تدريب الموج الأحمر 2

انطلاق التدريب البحري المصري السعودي «الموج الأحمر»

وصلت وحدات بحرية مصرية إلى المياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري (الموج الأحمر - 2) الذي تجريه تشكيلات من القوات البحرية المصرية والسعودية بمشاركة كل من الأردن وجيبوتي والسودان واليمن والذي يستمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية. ويأتي ذلك في إطار دعم العلاقات العسكرية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الصديقة والشقيقة. وتشارك وحدات بحرية متنوعة في التدريب تضم عددا من الفرقاطات وسفن النقل والإمداد ولنشات الصواريخ والمرور الساحلي وصائدات الألغام.
الحوثيين

الحوثيون يهددون باستهداف الإمارات بالطائرات المسيرة

قالت ميليشيا الحوثي في اليمن، إن بإمكانهم إنتاج المزيد من الطائرات المسيرة بدون طيار، وهددوا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بمزيد من الهجمات، على غرار هجوم أرامكو، السبت الماضي، والذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، إذ قال يحيى ساري الناطض العسكري للحوثيين في بيان اليوم: «لن نتردد في الرد بسرعة وبشكل استثنائي على دول التحالف، خاصة السعودية والإمارات، إذا لم يتوقفوا»، مضيفًا: «لقد وصلت قواتنا إلى مستوى عالٍ من الكفاءة والقدرة على جميع المستويات. ويمكن لقواتنا اليوم تصنيع وإنتاج العديد من الطائرات بدون طيار في وقت قياسي».
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

«التعاون الخليجي» يدين تصريحات نتنياهو: عدوانية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، في بيان له، اليوم الأربعاء، عن إدانته لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياها بالاستفزازية والعدوانية، مؤكدا أنها تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. بدورها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي تلك التصريحات، ورحبت بدعوة السعودية لاجتماع طارئ، وذلك بحسب ما أوردته فضائية سكاي نيوز. وكانت السعودية قد أدانت بشدة تصريحات نتنياهو، ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لوضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل.
طائرة-مسيرة (4)

إسقاط طائرة حوثية مسيرة من صنعاء باتجاه السعودية

أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار، بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية، فوق محافظة صعدة، قامت بإطلاقها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة العربية السعودية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضح المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية.
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