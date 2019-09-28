زيسكو وبلاتينيوم يتأهلان إلى مجموعات دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٢ م

زيسكو

تأهل فريق بلاتينيوم الزيمبابوي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره يونياو دو سونجو الموزمبيقي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 للمسابقة القارية، التي شهدت أيضًا تأهل زيسكو يونايتد الزامبي، الذي فاز على يانج أفريكانز التنزاني، بهدفين لهدف، خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول، ليلحق الفريقان بكلًا من صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي والترجي التونسي.

فريق بلاتينيوم بيونياو دو سونجو، حول تأخره إلى فوز، بعدما كان متاخرًا بهدفين نظيفين، في الشوط الأول عن طريق فرانك باندا في الدقيقة 11 ولويس ميكويسوني في الدقيقة 25. وفي الشوط الثاني، تمكن بطل زيمبابوي من الرد بأربعة أهداف، كانت بدايتها في الدقيقة 52 عن طريق بيرفيكت تشيكويندي، وأدرك نيفر تايجر هدف التعادل