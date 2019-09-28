رياضة

زيسكو وبلاتينيوم يتأهلان إلى مجموعات دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٢ م
زيسكو
زيسكو
تأهل فريق بلاتينيوم الزيمبابوي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره يونياو دو سونجو الموزمبيقي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 للمسابقة القارية، التي شهدت أيضًا تأهل زيسكو يونايتد الزامبي، الذي فاز على يانج أفريكانز التنزاني، بهدفين لهدف، خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول، ليلحق الفريقان بكلًا من صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي والترجي التونسي.
فريق بلاتينيوم بيونياو دو سونجو، حول تأخره إلى فوز، بعدما كان متاخرًا بهدفين نظيفين، في الشوط الأول عن طريق فرانك باندا في الدقيقة 11 ولويس ميكويسوني في الدقيقة 25. وفي الشوط الثاني، تمكن بطل زيمبابوي من الرد بأربعة أهداف، كانت بدايتها في الدقيقة 52 عن طريق بيرفيكت تشيكويندي، وأدرك نيفر تايجر هدف التعادل
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الاهلى- وسموحة (13)

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويدير لقاء الليلة طاقم تحكيم من بتسوانا مكوّن من جوشوا بوندو، حكم ساحة، ويعاونه ميشاك ميدوبي وموجوموتسي موراكيلي، بالإضافة إلى تشيبو موكاني حكمًا رابعًا، والإثيوبي سولومون أبيبي مراقبًا للمباراة.
جينيراسيون فوت

الأزمة مستمرة.. جينيراسيون في بتروسبورت ويصر على مواجهة الزمالك

وصلت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي إلى ملعب بتروسبورت لتأكيد تمسكهم بمواجهة الزمالك في الموعد المحدد سابقا، في إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، ويتواجد علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك وشريف إسلام مدير التسويق في الزمالك، مع بعثة جينيراسيون فوت في الوقت الحالي لمحاولة الوصول لاتفاق مع الجانب السنغالي. ورفض جينيراسيون التوجه إلى الاسكندرية من أجل خوض اللقاء، بعدما أصدر الاتحاد الأفريقي قرارًا أمس الجمعة، بنقل المباراة إلى برج العرب وتأجيلها 24 ساعة لأسباب أمنية.
أحمد-المحمدي-أستون-فيلا

تريزيجيه يصنع هدفًا في تعادل أستون فيلا بالدوري

حقق فريق تشيلسي الإنجليزي الفوز على نظيره فريق برايتون في مباراة الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في المباراة التي جمعت بينهما على استاد ستامفورد بريدج معقل فريق البلوز. افتتح جورجينهو لاعب البلوز التسجيل في المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 50 من زمن المباراة، قبل أن يضيف ويليان بورخيس دا سيلفا الهدف الثاني في شباك فريق برايتون. بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق تشيلسي لــ 11 نقطة في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق برايتون عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.
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الترجي‎

في مباراة مثيرة.. الترجى يهزم بطل تشاد بدوري الأبطال

حقق فريق الترجي التونسي فوزًا صعبًا على ضيفه اليكت سبورت التشادي بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد الأوليمبي برادس، ضمن مباريات الإياب بدوري أبطال إفريقيا، ليحجز الفريق التونسي مقعدا في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، واستفاد الترجي من تعادله في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق، لينجح في تحويل تأخره بهدف في الشوط الأول من مباراة الإياب، لانتصار مثير في الشوط الثاني. وأصبح الترجي ثالث المتأهلين لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا ليلحق بالثنائي بترو أتليتكو الأنجولي وصن داونز الجنوب أفريقي.
كأس-العالم-للأندية

قرعة مونديال الأندية.. الترجي يواجه بطل آسيا

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية، التي أجريت اليوم الإثنين، في مدينة زيوريخ، عن مواجهة قوية بين الترجي التونسي (بطل إفريقيا) وبطل آسيا الذي لم يتحدد بعد حتى الآن، ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد أيضا والذي سيكون واحدا من بوكا جونيورز وريفر بليت من الأرجنتين أو فلامينجو وجريميو من البرازيل. ويلعب السد القطري بطل مسابقة الدولة المنظمة أمام فريق يانجين سبورت، ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي في ربع النهائي، ويصعد الفائز من مباراة ربع النهائي إلى مواجهة ليفربول في نصف النهائي.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا-بكارى-جاساما (1)

استئناف الكاف ترفض طعن الوداد على تتويج الترجي

استقرت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على قبول طعن نادى الوداد المغربي شكلا ورفضه موضوعًا من حيث المضمون والأصل، لتؤكد لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط بالكاف، وبالتالى أقرت بانسحاب الوداد البيضاوى من مباراة الإياب من نهائى دورى أبطال إفريقيا، وتتويج الترجى باللقب الإفريقي. وقدم نادي الوداد آخر مرافعاته اليوم أمام لجنة الاستئناف بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في القاهرة، مطالبًا بإعادة المباراة على ملعب محايد أو إعلانه بطلا للمسابقة، وهو ما رفضته اللجنة.
كأس-العالم-للأندية

«فيفا» يعلن عن معايير وموعد قرعة كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد قرعة كأس العالم للأندية التي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر من العام الجاري، وستقام القرعة يوم 16 من الشهر الجاري. وتقام قرعة كأس العالم للأندية في مقر الاتحاد الدولي بسويسرا يوم الإثنين المقبل في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت مصر. وأوضح فيفا أنه حتى الآن تم التعرف على 4 أندية فقط ستشارك في كأس العالم، وهي مونتري المكسيكي بطل دوري أبطال كوناكاف، ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، والسد القطري بطل الدوري في البلد المنظم، وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة، بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.
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