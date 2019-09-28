جريمة

سقوط 6 تشكيلات عصابية ارتكبوا 23 حادثة في 24 ساعة

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م
تشكيل عصابي- أرشيفية
تشكيل عصابي- أرشيفية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه بتحقيق التواجد الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 161 قطعة سلاح ناري و539 طلقة مختلفة الأعيرة و15 خزينة و216 قطعة سلاح أبيض بحوزة 146 متهما.
نفذت الحملة 76071 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 195 قضية مخدرات بحوزة 207 متهمين، ضُبط خلالها 23 كجم بانجو، 11 كجم حشيش، 2.6 كجم هيروين، 275 جرام أفيون، و1.8 كجم من مخدر الإستروكس و170 جرام فودو و3880 قرص منشط ومخدر. في مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين، أمكن ضبط 47 متهما ومراقبا هاربا،
اقرأ المزيد
قوات-الشرطة (2)

تفاصيل أسبوع الحسم للداخلية في المحافظات

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
أماني شقيقة الطفلة جنة

شقيقة الطفلة جنة: جدتي كانت بتعذبني عشان بفتح الثلاجة

قال أشرف ياسين، محامي الطفلة "أمانى محمد سمير"، 6 سنوات، شقيقة الطفلة "جنة" ضحية تعذيب جدتها بالحرق في أماكن حساسة، من قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إن أماني أدلت بأقوالها أمام النيابة، واتهمت جدتها "صفاء"، 40 عاما، بحرقها وتعذيبها بكيها بالنار، عقابًا لها على "شقاوتها" وتأديبًا لها على فتحها الثلاجة لأخذ مزيد من الأرز والأكل منها دون استئذان.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي السبع خلال 24 ساعة؟

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم الأمنية؛ لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
اقراص-مخدرة (2)

كمين العامرية يوقع عصابة الكيف بـ40 ألف قرص مخدر

تتوالى الضربات الأمنية الناجحة لجهاز الشرطة وفق الاستراتيجية الموضوعة وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة عبر المنافذ الشرعية للبلاد، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد التشكيلات العصابية الخطرة لقيامها بالاتجار بالعقاقير المخدرة، وأن المتهمين يعمدون إلى ترويج المخدر على عملائهم بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع بمحافظة الإسكندرية.
اقرأ المزيد من الأخبار
قوات-الشرطة (2)

تفاصيل أسبوع الحسم للداخلية في المحافظات

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
حملة-أمنية-في-العبور (2)

الداخلية توقع بـ485 عنصرا إجراميا في 24 ساعة

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه بتحقيق الوجود الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 181 قطعة سلاح ناري بحوزة 167 متهما، و345 طلقة مختلفة الأعيرة و25 خزينة و258 قطعة سلاح أبيض.
قوات-الشرطة (3)

خطة الداخلية لإحكام قبضتها على المحافظات في أسبوع

7 أيام حاسمة، شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
قوات-الشرطة (3)

ضبط 40 قطعة سلاح و149 قضية مخدرات وتنفيذ 49 ألف حكم

وجهت أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، ترأسها اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة وفق إستراتيجية الوزارة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر دون ترخيص، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 40 قطعة سلاح نارى، و149 قضية مخدرات، وتنفيذ 49242 حكما قضائيا متنوعا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]