سقوط 6 تشكيلات عصابية ارتكبوا 23 حادثة في 24 ساعة

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م

تشكيل عصابي- أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه بتحقيق التواجد الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 161 قطعة سلاح ناري و539 طلقة مختلفة الأعيرة و15 خزينة و216 قطعة سلاح أبيض بحوزة 146 متهما.

نفذت الحملة 76071 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 195 قضية مخدرات بحوزة 207 متهمين، ضُبط خلالها 23 كجم بانجو، 11 كجم حشيش، 2.6 كجم هيروين، 275 جرام أفيون، و1.8 كجم من مخدر الإستروكس و170 جرام فودو و3880 قرص منشط ومخدر. في مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين، أمكن ضبط 47 متهما ومراقبا هاربا،



نفذت الحملة 76071 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 195 قضية مخدرات بحوزة 207 متهمين، ضُبط خلالها 23 كجم بانجو، 11 كجم حشيش، 2.6 كجم هيروين، 275 جرام أفيون، و1.8 كجم من مخدر الإستروكس و170 جرام فودو و3880 قرص منشط ومخدر.



في مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين، أمكن ضبط 47 متهما ومراقبا هاربا، والإيقاع بـ6 تشكيلات عصابية ضموا 18 متهما ارتكبوا 23 حادثا متنوعا، والقبض على 15 متهما بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة.



كما تم حجز 230 دراجة نارية مخالفة، وإعادة سيارتين مُبلغ بسرقتها، وفحص 70 سائقا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 11 منهم.



