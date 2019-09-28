السيسي يبحث مشروعات الصعيد والإسكان الاجتماعي

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م

في ثاني اجتماعاته منذ عودته من نيويورك، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها المدن الجديدة الجاري تشييدها بصعيد مصر، وكذلك المدن الجديدة بمنطقة الساحل الشمالي، فضلا عن بعض مشروعات الطرق والمحاور.

ووجه الرئيس بالانتهاء من مشروعات الإسكان والمرافق وفق الجداول الزمنية المقررة ومعايير الجودة التي تم التعاقد عليها، على أن تكون تلك المشروعات بمثابة تغيير لواقع المواطنين من حيث النواحي المعيشية وأسلوب الحياة، وكذلك لتوفير أحدث الخدمات لهم. كما وجه الرئيس بأن تتضمن المشروعات الجاري تنفيذها حاليا في

ووجه الرئيس بالانتهاء من مشروعات الإسكان والمرافق وفق الجداول الزمنية المقررة ومعايير الجودة التي تم التعاقد عليها، على أن تكون تلك المشروعات بمثابة تغيير لواقع المواطنين من حيث النواحي المعيشية وأسلوب الحياة، وكذلك لتوفير أحدث الخدمات لهم.

كما وجه الرئيس بأن تتضمن المشروعات الجاري تنفيذها حاليا في قطاع الطرق والمحاور جميع الخدمات الأساسية، مع التأكد من اكتمال مختلف الجوانب لضمان تقديم أفضل الخدمات لانتقال المركبات وتوفير الأمن والسلامة للمواطنين.

واستعرض وزير الإسكان الموقف التنفيذي لمشروعات مدن غرب قنا، وأسوان الجديدة، والفشن الجديدة، وملوي الجديدة، ومدينة ناصر بغرب أسيوط، وتوشكي الجديدة، ونجع حمادي الجديدة، والأقصر الجديدة، مؤكداً أن الأعمال الإنشائية تمضي وفق جداول التنفيذ المخطط لها سواء من حيث الجوانب التمويلية أو التوقيتات الزمنية أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع.

وأشار إلى أن تلك المشروعات تسير على نهج الدولة الثابت نحو التعمير والبناء في الوجه القبلي، وذلك من خلال طرح أراض سكنية وخدمية ومشروعات تخدم كل شرائح المجتمع، لتصبح تلك المدن امتدادًا جديدًا للمحافظات التابعة لها.

كما عرض وزير الإسكان الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الطرق والمحاور والمرافق على مستوي الجمهورية، خاصةً مشروع محور طريق الهضبة الغربية بأسيوط، والذي يعد أحد أهم المشروعات المهمة الجاري تنفيذها في الصعيد ليصبح بمثابة شريان تطوير هام لتلك الرقعة الجغرافية تمهيدًا لإقامة تجمع عمراني جديد يحتوي على مناطق سكنية وصناعية واقتصادية وخدمات إقليمية تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل لأبناء الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مشروع محور المحمودية الذي يتضمن إقامة محور مروري جديد بطول 21,1 كيلو متر، ويسع من 6 إلى 8 حارات مرورية في كل اتجاه لحل الأزمة المرورية بمحافظة الإسكندرية، كما سيمثل شرياناً للتنمية يضم مناطق تنمويه وحضارية جديدة، تشتمل على مساحات خدمية وتجارية وأنشطة متنوعة.

ووفقا لراضي فإن الاجتماع تطرق إلى الجهود القائمة لتطوير منطقة مجرى العيون وذلك في إطار مخطط تطوير القاهرة التاريخية بشكلٍ عام كمركز ثقافي وحضاري وسياحي، مع العمل على حماية الهوية التاريخية من خلال الحفاظ على النسيج العمراني التاريخي للمنطقة.

كما تناول الموقف التنفيذي لمخطط الإسكان الاجتماعي على مستوى الدولة، وموقف المتقدمين له وتوزيع المستفيدين منه، حيث تمت الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي على مدار 5 سنوات بلغ حوالي 4 مليون مواطن مصري، ومن المتوقع أن يوفر المشروع خلال فترة تنفيذه ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل للعمالة في مجال البناء، وتتمثل أهداف البرنامج في تيسير تكلفة حصول الأسر محدودة الدخل على وحدات سكنية ملائمة في مصر.