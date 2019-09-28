اكتسحت الانتخابات عربيا وإفريقيا.. مصر تفوز بعضوية مجلس الإيكاو

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م

مصر تفوز بعضوية مجلس الإيكاو

في مونتريال بكندا نجح الوفد المصري برئاسة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني في الحفاظ على مقعد مصر بمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بعد أن حقق نتائج إيجابية غير مسبوقة بفوز مصر بعضوية المجلس في الفئة الثانية خلال الانتخابات التي جرت اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ40 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والمنعقدة حاليا بمقر المنظمة بمونتريال والتي تستمر حتى 5 أكتوبر الحالي.

وأسفرت نتائج الانتخابات على حصول مصر على المركز الأول عربيا وإفريقيا بـ(154) صوت من إجمالي (167) صوتا للدول الأعضاء وهو ما يعزز صدارتها بين الدول العربية والإفريقية بمنظمة الإيكاو. وبهذه المناسبة أكد وزير الطيران أن هذا الفوز جاء تأكيدًا لما تحظى به مصر من مكانة عريقة على المستويين الإقليمي والدولي