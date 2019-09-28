اكتسحت الانتخابات عربيا وإفريقيا.. مصر تفوز بعضوية مجلس الإيكاو

في مونتريال بكندا نجح الوفد المصري برئاسة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني في الحفاظ على مقعد مصر بمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بعد أن حقق نتائج إيجابية غير مسبوقة بفوز مصر بعضوية المجلس في الفئة الثانية خلال الانتخابات التي جرت اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ40 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والمنعقدة حاليا بمقر المنظمة بمونتريال والتي تستمر حتى 5 أكتوبر الحالي.
وأسفرت نتائج الانتخابات على حصول مصر على المركز الأول عربيا وإفريقيا بـ(154) صوت من إجمالي (167) صوتا للدول الأعضاء وهو ما يعزز صدارتها بين الدول العربية والإفريقية بمنظمة الإيكاو.
وبهذه المناسبة أكد وزير الطيران أن هذا الفوز جاء تأكيدًا لما تحظى به مصر من مكانة عريقة على المستويين الإقليمي والدولي
وأسفرت نتائج الانتخابات على حصول مصر على المركز الأول عربيا وإفريقيا بـ(154) صوت من إجمالي (167) صوتا للدول الأعضاء وهو ما يعزز صدارتها بين الدول العربية والإفريقية بمنظمة الإيكاو.
وبهذه المناسبة أكد وزير الطيران أن هذا الفوز جاء تأكيدًا لما تحظى به مصر من مكانة عريقة على المستويين الإقليمي والدولي في مختلف المجالات وخاصة في مجال النقل الجوى، وأضاف الوزير أن هذا النجاح يعكس تقدير مجتمع الطيران المدني العالمي لمجهودات مصر في دعم قضايا أمن وسلامة الطيران المدني الدولي.
وأكد أن مصر تعد من الدول الرائدة التي انضمت إلى منظمة الإيكاو ووقعت اتفاقية شيكاغو عام 1947، كما تفتخر مصر باستضافتها المكتب الإقليمى لمنظمة الإيكاو لمنطقة الشرق الأوسط بالقاهرة منذ عام 1953 الأمر الذى يؤكد الدور الريادي والفعال الذي تقوم به مصر لصالح المجتمع الدولى وسعيها إلى توحيد الإجراءات والتواصل المستمر إقليميا وعربيا وإفريقيا ودوليا بما يحقق أعلى معايير السلامة لهذا القطاع الحيوي تحت مظلة منظمة الطيران المدني (الإيكاو).
ولفت المصري أن هناك تعاونا وثيقا بين قطاع الطيران المصري ومنظمة الإيكاو في مجال سلامة وأمن الطيران المدنى، إذ تمتثل مصر لقواعد وتوصيات وتشريعات المنظمة كما تتبنى كل المبادرات الصادرة عنها وتدعمها بكل الوسائل الفنية من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية لسلامة وأمن الطيران الدولي والنمو المستدام للنقل الجوي.
وضم الوفد المصري الذي شارك في اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الإيكاو كلا من الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني والطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والسفير أحمد أبو زيد سفير مصر بكندا فيما شاركت وفود من 192 دولة من دول أعضاء المنظمة بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية والجهات العاملة في قطاع الطيران المدني في العالم.
الجدير بالذكر أن مجلس المنظمة يضم 36 عضوا من بين 193 دولة أعضاء بالمنظمة وينقسم المجلس إلى ثلاث فئات الفئة الأولى تمثل الدول المصنعة للطائرات وأجزائها، الفئة الثانية ومنها مصر، تضم الدول التي تقدم أكبر الإسهامات في مجال الملاحة الجوية الدولية، والفئة الثالثة تضم دولا من مناطق العالم الجغرافية.