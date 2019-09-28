الأزمة مستمرة.. جينيراسيون في بتروسبورت ويصر على مواجهة الزمالك

تحرير:علي الزيني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ م

فريق جينيراسيون

وصلت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي إلى ملعب بتروسبورت لتأكيد تمسكهم بمواجهة الزمالك في الموعد المحدد سابقا، في إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، ويتواجد علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك وشريف إسلام مدير التسويق في الزمالك، مع بعثة جينيراسيون فوت في الوقت الحالي لمحاولة الوصول لاتفاق مع الجانب السنغالي. ورفض جينيراسيون التوجه إلى الاسكندرية من أجل خوض اللقاء، بعدما أصدر الاتحاد الأفريقي قرارًا أمس الجمعة، بنقل المباراة إلى برج العرب وتأجيلها 24 ساعة لأسباب أمنية.

ورفض المسئول عن بعثة جينيراسيون، الحديث مع علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك، الذي توجه إلى بتروسبورت، لإقناعهم بالتوجه لبرج العرب وخوض مباراة العودة غدا. وقال مسئول جينيراسيون: "كان من المفترض على مسئولي الزمالك أن يأتونا في الفندق، أو يستقبلونا في المطار، أو يرسلوا لنا رسالة تهنئة بسلامة الوصول، كما