مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت

تحرير:أحمد محمد ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م

الاهلي

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويدير لقاء الليلة طاقم تحكيم من بتسوانا مكوّن من جوشوا بوندو، حكم ساحة، ويعاونه ميشاك ميدوبي وموجوموتسي موراكيلي، بالإضافة إلى تشيبو موكاني حكمًا رابعًا، والإثيوبي سولومون أبيبي مراقبًا للمباراة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: أحمد فتحي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمود وحيد خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، وليد سليمان. خط الهجوم: أحمد الشيخ، جونيور أجايي. ويأتي على مقاعد البدلاء كلًا من: شريف إكرامي، ورمضان صبحي، ومحمد هاني، وحسام عاشور، وصلاح