رياضة

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت

تحرير:أحمد محمد ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م
الاهلي
الاهلي
أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويدير لقاء الليلة طاقم تحكيم من بتسوانا مكوّن من جوشوا بوندو، حكم ساحة، ويعاونه ميشاك ميدوبي وموجوموتسي موراكيلي، بالإضافة إلى تشيبو موكاني حكمًا رابعًا، والإثيوبي سولومون أبيبي مراقبًا للمباراة.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: أحمد فتحي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمود وحيد خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، وليد سليمان. خط الهجوم: أحمد الشيخ، جونيور أجايي. ويأتي على مقاعد البدلاء كلًا من: شريف إكرامي، ورمضان صبحي، ومحمد هاني، وحسام عاشور، وصلاح
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جينيراسيون فوت

الأزمة مستمرة.. جينيراسيون في بتروسبورت ويصر على مواجهة الزمالك

وصلت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي إلى ملعب بتروسبورت لتأكيد تمسكهم بمواجهة الزمالك في الموعد المحدد سابقا، في إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، ويتواجد علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك وشريف إسلام مدير التسويق في الزمالك، مع بعثة جينيراسيون فوت في الوقت الحالي لمحاولة الوصول لاتفاق مع الجانب السنغالي. ورفض جينيراسيون التوجه إلى الاسكندرية من أجل خوض اللقاء، بعدما أصدر الاتحاد الأفريقي قرارًا أمس الجمعة، بنقل المباراة إلى برج العرب وتأجيلها 24 ساعة لأسباب أمنية.
زيسكو يونايتد

زيسكو وبلاتينيوم يتأهلان إلى مجموعات دوري الأبطال

تأهل فريق بلاتينيوم الزيمبابوي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره يونياو دو سونجو الموزمبيقي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 للمسابقة القارية، التي شهدت أيضًا تأهل زيسكو يونايتد الزامبي، الذي فاز على يانج أفريكانز التنزاني، بهدفين لهدف، خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول، ليلحق الفريقان بكلًا من صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي والترجي التونسي.
أحمد-المحمدي-أستون-فيلا

تريزيجيه يصنع هدفًا في تعادل أستون فيلا بالدوري

حقق فريق تشيلسي الإنجليزي الفوز على نظيره فريق برايتون في مباراة الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في المباراة التي جمعت بينهما على استاد ستامفورد بريدج معقل فريق البلوز. افتتح جورجينهو لاعب البلوز التسجيل في المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 50 من زمن المباراة، قبل أن يضيف ويليان بورخيس دا سيلفا الهدف الثاني في شباك فريق برايتون. بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق تشيلسي لــ 11 نقطة في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق برايتون عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.
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الاهلى- وسموحة (13)

تشكيل الأهلي المتوقع ضد كانو سبورت والقنوات الناقلة

يخوض الأهلي تحديًا جديدا عندما يستضيف نظيره كانو سبورت الغيني، بعد غد السبت، على ملعب "برج العرب" في غياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. المارد الأحمر تغلب على بطل غينيا بيساو، في مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أيام، وهو ما قد يدفع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، لإجراء العديد من التبديلات في تشكيل الفريق، والدفع ببعض اللاعبين الذين لم يتم الاعتماد عليهم في المواجهتين الماضيتين، أمام الزمالك في السوبر، وفي الجولة الأولى للدوري المصري أمام سموحة.
رينيه فايلر

شوبير يتحدث عن أداء فايلر في أول فوز له مع الأهلي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عن رأيه في أداء السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عقب فوز الفريق الأحمر أمس أمام كانو سبورت الغيني بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وكشف شوبير، في تصريحات عبر برنامجه «مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم» أنه من الصعب الحكم على فايلر خلال أول مباراة له مع الفريق، ولكن الفوز يعطي ثقة للاعبين والجماهير، موضحًا أن فايلر خاض المباراة منذ البداية بأسلوب هجومي وهو ما يعطي إشارات إيجابية على تفكيره التدريبي الجيد.
رينيه فايلر (4)

فايلر: كانو فريق مميز.. وسعيد بأول فوز لي مع الأهلي

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أعرب عن سعادته بتحقيق الفوز الأول له مع المارد الأحمر على حساب كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعهما في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا، سجل ثنائية القلعة الحمراء صلاح محسن ووليد سليمان. وقال فايلر في المؤتمر الصحفي: "كان لدينا أكثر من فرصة في الشوط الأول، ولكن لم يحالفنا الحظ لحسن الحظ استطعنا ترجمة الفرص في الشوط الثاني لهدفين وتحقيق نتيجة مميزة قبل مباراة العودة".
الأهلى -واطلع برة (12)

مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة كانو سبورت

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ويعول المارد الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل غينيا الاستوائية وخصوصًا أنها المباراة الأولى تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي خلف المُقال الأوروجواياني مارتن لاسارتي، عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
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