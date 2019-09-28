المقاولون يتعادل إيجابيا أمام سموحة في الدورى

تحرير:محمد جمال ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٢ م

المقاولون العرب

تعادل فريق المقاولون العرب أمام نظيره سموحة بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب الجبل الأخضر، فى إطار الأسبوع الثانى من عمر بطولة الدورى المصرى، سجل لصالح سموحة كل من محمود عزت وحسام حسن، بينما على الجانب الاخر سجل لصالح المقاولون كلًا من طاهر محمد طاهر وسيف الدين الجزيرى. وبهذا التعادل يحتل ذئاب الجيل صدارة جدول الدورى مؤقتًا برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل، بينما يحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد نقطة وحيدة جمعها من تعادل اليوم.

بدأت المباراة بسيطرة من الجانبين مع محاولات مستمرة للوصول لهدف المباراة الأول، وهو ما نجح فيه محمود عزت لاعب سموحة فى الدقيقة 31 من عمر المباراة، ولكن ذئاب الجبل رفضوا إنهاء الشوط الأول بالخسارة، ليمنحهم الهانى سليمان هدية بضربة جزاء بتدخل قوى على سيف الدين الجزيري فى منطقة العمليات، ليسكنها طاهر محمد