بسبب ماس كهربائي.. إصابة 3 أشخاص في حريق بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م

حريق منزل_أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم السبت، برئاسة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل بمنزل بقرية الحوتة التابعة لمركز إيتاي البارود، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، وتمت السيطرة على النيران بواسطة سيارتي إطفاء من مركز إيتاي البارود، ونقل المصابون لمستشفى إيتاي البارود العام لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحريق للمعاينة وتحديد سببه، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات وفرض كردون أمني بمحيط المنزل.

البداية كانت بتلقي اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود بحريق منزل ووقوع إصابات. على الفور، انتقل الرائد إسلام السعدني رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، وقوات الحماية