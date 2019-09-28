جريمة

شقيقة الطفلة جنة: جدتي كانت بتعذبني عشان بفتح الثلاجة

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م
أماني شقيقة الطفلة جنة
أماني شقيقة الطفلة جنة
قال أشرف ياسين، محامي الطفلة "أمانى محمد سمير"، 6 سنوات، شقيقة الطفلة "جنة" ضحية تعذيب جدتها بالحرق في أماكن حساسة، من قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إن أماني أدلت بأقوالها أمام النيابة، واتهمت جدتها "صفاء"، 40 عاما، بحرقها وتعذيبها بكيها بالنار، عقابًا لها على "شقاوتها" وتأديبًا لها على فتحها الثلاجة لأخذ مزيد من الأرز والأكل منها دون استئذان.
وأضاف المحامي، أن "الطفلة أماني اتهمت الجدة فقط، ولم تتهم الخال أو الجد أو الأم بتعذيبها، واتهمت الجدة بعقابها بخلع أظافرها من القدم واليد، وقرصها في مواضع العفة والصدر بالبنسة، لأنها تحب الأكل كثيرًا وتفتح الثلاجة، وهو أمر كان يتسبب فى مضايقتها، ولذلك قامت بحرقها بالكي بالنار". وألقي القبض على جد الطفلة
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قوات-الشرطة (2)

تفاصيل أسبوع الحسم للداخلية في المحافظات

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
تشكيل-عصابة

سقوط 6 تشكيلات عصابية ارتكبوا 23 حادثة في 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه بتحقيق التواجد الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 161 قطعة سلاح ناري و539 طلقة مختلفة الأعيرة و15 خزينة و216 قطعة سلاح أبيض بحوزة 146 متهما.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي السبع خلال 24 ساعة؟

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم الأمنية؛ لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
اقراص-مخدرة (2)

كمين العامرية يوقع عصابة الكيف بـ40 ألف قرص مخدر

تتوالى الضربات الأمنية الناجحة لجهاز الشرطة وفق الاستراتيجية الموضوعة وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة عبر المنافذ الشرعية للبلاد، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد التشكيلات العصابية الخطرة لقيامها بالاتجار بالعقاقير المخدرة، وأن المتهمين يعمدون إلى ترويج المخدر على عملائهم بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع بمحافظة الإسكندرية.
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جثة-طفل

وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها بالدقهلية

لفظت الطفلة جنة محمد سمير، ضحية تعذيب جدتها فى محافظة الدقهلية، أنفاسها الأخيرة، بعد توقف عضلة القلب داخل المستشفى الدولى بالمنصورة. وتعرضت الطفلة المتوفاة، التى لم تتجاوز الـ4 سنوات، للتعذيب على يد جدتها التى قامت بكيِّها بآلة حادة في مناطق حساسة عقابًا لها على تبولها اللا إرادي، وخضعت الطفلة لعملية بتر في القدم اليسرى من أعلى الركبة إثر إصابتها بغرغرينة نتيجة كسر في القدم منذ 10 أيام. ووصلت الطفلة جنة، من قرية بساط الدين، التابعة لمركز شربين، إلى المستشفى السبت الماضي، مصابة بغرغرينة في الأعضاء التناسلية الخارجية، واشتباه جلطة بالطرف السفلي.
عمليات-جراحية

بتر قدم الطفلة «جنة» ضحية تعذيب جدتها بالدقهلية

خضعت الطفلة جنة محمد سمير، 5 سنوات، ضحية التعذيب على يد جدتها عن طريق كيها بآلة حادة على جسدها وفي أعضائها التناسلية، بقرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بالدقهلية، اليوم الأربعاء، لعملية بتر لقدمها اليسرى من أعلى الركبة، بسبب إصابتها بغرغرينة وتورم في القدم، أثر كسر في الساق بعد "رزعها" أرضًا منذ 10 أيام، وتركها طوال تلك المدة دون علاج أو رعاية، ما أدى إلى ضرورة بتر القدم، وتقرر وضعها تحت الملاحظة الطبية في العناية المركزة لحين استقرار حالتها الصحية.
تصادم- بني- سويف‎ (3)

إصابة 7 أشخاص في تصادم «ميكروباصين» بالشرقية

أصيب سبعة أشخاص، في أعمار متفاوتة، بسحجات وكدمات وإصابات بالغة بأنحاء متفرقة بالجسد، عصر اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين جرة «ميكروباص» بالقُرب من كوبري الزهور أمام كلية العلوم بجامعة الزقازيق، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وسط اهتمام ومتابعة من جانب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
حملة-امنية

سقوط 30 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

شنت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الاستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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