شقيقة الطفلة جنة: جدتي كانت بتعذبني عشان بفتح الثلاجة

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م

أماني شقيقة الطفلة جنة

قال أشرف ياسين، محامي الطفلة "أمانى محمد سمير"، 6 سنوات، شقيقة الطفلة "جنة" ضحية تعذيب جدتها بالحرق في أماكن حساسة، من قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إن أماني أدلت بأقوالها أمام النيابة، واتهمت جدتها "صفاء"، 40 عاما، بحرقها وتعذيبها بكيها بالنار، عقابًا لها على "شقاوتها" وتأديبًا لها على فتحها الثلاجة لأخذ مزيد من الأرز والأكل منها دون استئذان.

وأضاف المحامي، أن "الطفلة أماني اتهمت الجدة فقط، ولم تتهم الخال أو الجد أو الأم بتعذيبها، واتهمت الجدة بعقابها بخلع أظافرها من القدم واليد، وقرصها في مواضع العفة والصدر بالبنسة، لأنها تحب الأكل كثيرًا وتفتح الثلاجة، وهو أمر كان يتسبب فى مضايقتها، ولذلك قامت بحرقها بالكي بالنار". وألقي القبض على جد الطفلة