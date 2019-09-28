تفاصيل أسبوع الحسم للداخلية في المحافظات
أسبوع الحسم شعار رفعته أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد وفقا لاستراتيجية الوزارة التي ترتكز على الردع العام وتحقيق الوجود الشرطي
٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٢ م
قوات الشرطة
لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
خلال الأسبوع المنقضي، وجه قطاع الأمن العام حملات تفتيشية مكبرة بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي استهدفت بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 83 متهما.
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خلال الأسبوع المنقضي، وجه قطاع الأمن العام حملات تفتيشية مكبرة بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي استهدفت بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 83 متهما.
وجاءت أبرز النتائج لتلك المداهمات ضبط 4 "فرد خرطوش" محلي الصنع، وضبط 3 "قطع سلاح أبيض"، و10 قضايا اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (3.1 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر– 720 جراما لمخدر الحشيش– 80 جراما لمخدر الهيروين- 52 قرصا مخدرا) وتنفيذ 3892 حكما قضائيا متنوعا، وتأمين تنفيذ 37 قرار إزالة وضبط 1446 قضية متنوعة.
في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط 713 قطعة سلاح ناري عبارة عن (4 رشاش- 81 بندقية آلية– 130 بندقية "مششخنة، غير مششخنة"– 58 طبنجة– 440 فردا محلى الصنع- 2942 طلقة مختلفة الأعيرة– 1624 قطعة سلاح أبيض) وضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهما (رشاش بريتا- 2 مسدس- 8 فرد محلى- 146 طلقة نارية مختلفة الأعيرة- أدوات وأجزاء التصنيع).
بالانتقال إلى تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 429 ألفا و465 حكما قضائيا على النحو التالي: 1869 حكم جناية، 152 ألفا و190 حكم حبس، 216465 حكم غرامة و58941 حكم مخالفة والإيقاع بـ12 تشكيلا عصابيا ضمت 41 متهمًا، ارتكبوا 49 حادث سرقة متنوعا.
وشملت الجهود ضبط 200 قضية أحداث، و13761 قضية مرافق عامة وإعادة 8 سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 38 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 64 متهما.
كما تم ضبط 266 ألفا و156 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها 39143 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و435 حالة قيادة تحت تأثير مخدر والتصدي لـ7538 موقفا عشوائيا تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة.
في مجال الأمن الاقتصادي تم ضبط 6852 قضية تموينية متنوعة جاءت على النحو التالي: ضبط 74 قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 1913 أسطوانة، وضبط 41 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 755783 لترا.
كما تم ضبط 6737 قضية في مجال الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة، ومخالفات المخابز، وحيازة السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بمضبوطات بلغت 2255,138 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة أبرزها ضبط 379 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمضبوطات وزنت 303 أطنان، و110 قضايا بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت 31 طنا.
كما تم ضبط 71 ألفا و694 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 47 مليون جنيه فضلا عن ضبط 1219 قضية فى مجال الضرائب والرسوم، وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا مليارا و207 ملايين جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
فى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 1103 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 1192 متهما، و2831 قضية فى مجال الأمن السياحى (الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار، حيازة قطع أثرية) إضافة إلى 31 قضية تهريب و140 قضية متنوعة.