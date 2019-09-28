مانشستر سيتي يسقط إيفرتون بثلاثية على ملعبه

تحرير:محمد جمال ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٨ م

مانشستر سيتي

نجح فريق مانشستر سيتي في خطف فوز صعب من نظيره إيفرتون بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب جاديسون بارك معقل التوفيز، وتأتى المباراة فى إطار الأسبوع السابع من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل لصالح المان سيتي كل من جابريل جيسوس ورياض محرز ورحيم سترلينج، بينما سجل لصالح إيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين. وفشل إيفرتون على مدار 13 مباراة في تحقيق أى فوز أمام الستيزنز على ملعبه خلال مواجهات البريمرليج.

مع انطلاق الشوط الأول سيطر على أجواء المباراة فريق مانشستر سيتي، ليكلل جابريال جيسوس فرص الستيزنز بهدف فى الدقيقة الـ24 من عمر المباراة وبتمريرة مساعدة من كيفين دى بروين، ولم يرضخ التوفيز لسيطرة الستيزنز حتى جاء دومنيك كالفيرت لوين بهدف التعادل فى الدقيقة 33 بتمريرة مساعدة من كولمان، لينتهى الشوط الأول