نيمار يقود باريس لفوز جديد على حساب بوردو

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ م

نيمار

واصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان، تألقه بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز ثمين على حساب مضيفه بوردو، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب «نوفو استاد دي بوردو» ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي موسم 2019- 2020. دخل فريق العاصمة الفرنسية اللقاء بقوة، رغبة في تسجيل هدف مبكر، وأهدر لاعبوه عدة فرص قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وحاول باريس سان جيرمان بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل، زيادة الكثافة الهجومية في الشوط الثاني مستغلا الحالة الفنية المرتفعة لنيمار، لكن الدفاع بوردو كان في الموعد ونجح في إبعاد كل الفرص. وجاءت الدقيقة 70 بنبأ سار لحامل لقب الدوري الفرنسي، حيث استطاع نيمار أن يسجل هدف المباراة الوحيد بتمريرة من النجم