جريمة

«حرب التختة الأولى» بالدقهلية تنتهي بإصابة ومحضر في القسم

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م
مدرسة- أرشيفية
مدرسة- أرشيفية
اتهمت عاملة نظافة في مدرسة محمد زغلول الابتدائية التابعة لإدارة المنزلة التعليمية بمحافظة الدقهلية، والدة أحد التلاميذ بالمدرسة، بضربها والتعدي عليها بعصا وركلها أثناء اليوم الدراسي، ما تسبب في كسر ذراعها الأيمن وإصابتها بكدمات متفرقة، على أثر تعرض العاملة لنجلها بالصف الأول الابتدائي، ونقله رغما عنه من «التختة» الأولى إلى مقعد آخر لصالح أحد تلميذ في الفصل، وهو ما نفته العاملة.
وحررت «داليا ز.»، عاملة مؤقتة بالمدرسة منذ 13 عاما، محضرًا رقم 13631 بالواقعة في قسم شرطة المنزلة، واتهمت «سحر إ.»، مقيمة بالقرية ذاتها، والدة التلميذ وولية أمره بضربها على رأسها وظهرها، الخميس الماضي، حتى سقطت على الأرض ثم وجهت لها الركلات في بطنها، وحاول أبناء العاملة «5
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مطار-القاهرة

إحباط تهريب أدوية بشرية بجمارك مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادرات الجوية بمطار القاهرة، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود المصدرة بجمرك صادر مصر للطيرن برئاسة مدير الجمرك، اشتبه كل من عصام عطية مأمور الحركة وفؤاد نخله، في بوليصة شحن باسم شركة للتصدير وهو عبارة عن 9 طرود مصدرة إلى نيجيريا، وبتفتيش الطرود تبين وجود 161 علبة أدوية بشرية مخبأة داخل ثلاجة "ميني بار" ضمن الطرود المصدرة، وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.
غرق

«يا نعيش يا نموت سوا».. حاولا إنقاذ شقيقتهما فغرقوا جميعا

"محمد" و"حبيبة" و"علي" ثلاثة أطفال في عمر الزهور شاءت الأقدار أن يموتوا سويا، حيث ابتعلتهم مياه ترعة الفاروقية بنجع القوصة، بعد محاولتهما إنقاذ شقيقتهما من الغرق،.. الواقعة شهدتها قرية البلابيش مركز دار السلام بسوهاج، وأصابت الأهالي بصدمة كبيرة بعد غرق الأشقاء الثلاثة، فيما عاشت أسرتهم ساعات من الحزن والدموع يترقبون فريق الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية، الذي نجح في انتشال جثتي الولدين أولا، وبعد قرابة النصف ساعة انتشل الفريق جثة الطفلة حبيبة، ليتم نقل الجثث الثلاث لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.
انقلاب ميكروباص

«المصابون على الرصيف» انقلاب ميكروباص بكورنيش الوراق

حالة من الزحام المروري سجلتها كاميرات المراقبة بطريق كورنيش النيل بنطاق مركز الوراق شمال محافظة الجيزة، مساء اليوم السبت؛ أثر حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالقرب من وزارة الري؛ مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم قائد السيارة و4 ركاب، تراوحت إصاباتهم ما بين متوسطة لخطيرة، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى معهد ناصر، وانتقلت إلى مكان الحادث قيادات القطاع الميدانية تنسيقا مع رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد مدير أمن الجيزة للمرور.
كشف طبي

غشاء البكارة سليم.. تفاصيل الكشف الطبي على أماني شقيقة الطفلة جنة

كشف التقرير الطبي الصادر من مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بخصوص الحالة الصحية للطفلة "أماني محمد سمير"، 6 سنوات، شقيقة جنة ضحية تعذيب جدتها، في قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين، عن وجود حروق في جهازها التناسلي أعلى البظر وآثار حريق قديم في الشفرة الصغرى، وتبين أن غشاء البكارة سليم، ويلزم عرضها على الطب الشرعي للبت في الأمر، وقد خضعت الطفلة أماني للكشف الطبي، بعد أن تسلمها والدها، على أثر واقعة تعذيب شقيقتها "جنة" والتي توفيت فجر اليوم، متأثرة بجروحها، وخضعت لعملية بتر بالساق اليسرى.
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عملية-جراحية

عذبتها بالنار.. سيدة تتسبب في بتر قدم حفيدتها بالدقهلية

جنة.. طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام، من قرية بساط الدين، التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، ترقد بين الحياة والموت في مستشفى المنصورة العام الجديد، إثر تعرضها للتعذيب بطريقة وحشية على يد جدتها التى تجردت من مشاعرها ادعاء تبولها اللإرادي، وأقدمت على حرق الطفلة بآلة حادة في أماكن حساسة وعلى ظهرها بزعم تأديبها لشقاوتها وتبولها لا إراديًا، وأودعت الطفلة في العناية المركزة لخطورة حالتها، وخضعت منذ قليل لعملية بتر القدم اليسرى إثر إصابتها بغرغرينة نتيجة كسرها منذ أيام وأهمال رعايتها.
زحام-شديد-بمكاتب-بريد-الفيوم (3)

عجز وموظفة هاربة.. اختلاس 1.5 مليون جنيه من مكتب بريد

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من جهودها لضبط موظفة الإيداعات في فرع البريد بقرية طنبول الكبرى بمركز السنبلاوين، بتهمة اختلاس ما يقرب من مليون ونصف المليون جنيه من ودائع العملاء، وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائى، بورود بلاغات من لجنة من هيئة البريد بمنطقة جنوب الدقهلية، عن اكتشاف نقص مبالغ مالية كبيرة أثناء فحص أعمال الفرع في طنبول ومديرته "غدير ج."، واكتشافها وجود عجز بالمبالغ المالية الخاصة بالمودعين فى عهدة موظفة تدعى "فاطمة م.".
شنق

اكتئاب وحبل مشنقة.. ماذا حدث داخل شقة دكرنس بالدقهلية؟

أقدم شاب بالشهادة الإعدادية على الانتحار شنقًا داخل منزله في مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إثر إصابته بحالة اكتئاب شديدة ودخوله في أزمة نفسية حادة منذ فترة، حيث دخلت والدته الغرفة لإيقاظه وفوجئت به قد فارق الحياة. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود بلاغ إلى ضباط مركز شرطة دكرنس، يفيد بوصول شاب مراهق مقيم ببندر دكرنس إلى المستشفى جثة هامدة، ويوجد شبهة انتحار.
طفل رضيع في المقابر

«في كيس بلاستيك».. العثور على طفل رضيع بمقابر الدقهلية

عثر عدد من أهالي قرية شنيسة التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، على جثة طفل حديث الولادة في حالة متعفنة، ملقى بجانب أحد مقابر القرية، داخل كيس بلاستيك. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود بلاغ للعميد عماد المهدي، مأمور مركز شرطة أجا، من أهالي القرية يفيد بعثورهم على طفل حديث الولادة أثناء زيارتهم للقبور، وتوجهوا به إلى المستشفى أجا المركزي لاتخاذ اللازم.
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