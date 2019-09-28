«حرب التختة الأولى» بالدقهلية تنتهي بإصابة ومحضر في القسم

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م

مدرسة- أرشيفية

اتهمت عاملة نظافة في مدرسة محمد زغلول الابتدائية التابعة لإدارة المنزلة التعليمية بمحافظة الدقهلية، والدة أحد التلاميذ بالمدرسة، بضربها والتعدي عليها بعصا وركلها أثناء اليوم الدراسي، ما تسبب في كسر ذراعها الأيمن وإصابتها بكدمات متفرقة، على أثر تعرض العاملة لنجلها بالصف الأول الابتدائي، ونقله رغما عنه من «التختة» الأولى إلى مقعد آخر لصالح أحد تلميذ في الفصل، وهو ما نفته العاملة.

وحررت «داليا ز.»، عاملة مؤقتة بالمدرسة منذ 13 عاما، محضرًا رقم 13631 بالواقعة في قسم شرطة المنزلة، واتهمت «سحر إ.»، مقيمة بالقرية ذاتها، والدة التلميذ وولية أمره بضربها على رأسها وظهرها، الخميس الماضي، حتى سقطت على الأرض ثم وجهت لها الركلات في بطنها، وحاول أبناء العاملة «5