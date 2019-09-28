إنتر يعبر سامبدوريا بثلاثية وطرد سانشيز في أول ظهور

تحرير:علي الزيني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ م

انتر ميلان

واصل فريق إنتر ميلان عروضه القوية، بعدما حقق الفوز على نظيره سامبدوريا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب لويجي فيراريس، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإيطالي، لينجح النيراتزوري في حصد العلامة الكاملة والفوز في أول ست مباريات، ويصبح كونتي أول مدرب يفوز مع إنتر في أول 6 مواجهات بالكالتشيو، أحرز ستيفانو سينسي، أليكسيس سانشيز وروبيرتو جاليارديني أهداف الإنتر، فيما سجل يعقوب جانكتو هدف سامبدوريا الوحيد، ليرفع إنتر رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، وجاء سامبدوريا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

فريق إنتر ميلان، سجل هدف التقدم في الدقيقة 19، بعدما أطلق ستيفانو سينسي، تسديدة من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بسانشيز وسكنت الشباك، وبعد مرور ثلاث دقائق، أضاف سانشيز ثاني الأهداف، بعد تسديدة من سينسي أيضًا، وصلت إلى سانشيز داخل المنطقة، وسدد الكرة في الشباك. وفي الدقيقة 35، سجل كاندريفا هدفًا ثالثًا،