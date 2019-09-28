أطفال ونساء وشيوخ يتقدمون جنازة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م

جنازة الطفلة جنة

?خرج أهالي قرية بساط الدين كريم التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، في جنازة تشييع جثمان الطفلة "جنة محمد سمير"، 5 أعوام، ضحية تعذيب جدتها لها بالكي بالنار في أماكن حساسة بحجة عقابها على التبول اللا إرادي، ما أدى إلى إصابتها بغرغرينة في أعضائها التناسلية، وتسببت في بتر القدم اليسرى من أعلى الركبة، أثر كسر بالساق لم يتم علاجه منذ 10 أيام قبل اكتشاف الواقعة، ولفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة فجر اليوم، متأثرة بحروقها وتسمم في الدم وتوقف عضلة القلب.

وتغيبت أسرة الأم عن الجنازة، خوفا من اندلاع مشكلات مع أهل الأب، وتجمعوا حول مبنى النيابة في مدينة شربين، منتظرين نتيجة التحقيقات مع الجد وأبنائه، بما فيهم والدة الطفلتين الكفيفة. البداية بوصول الطفلة جنة، مصابة بحروق في أعضائها التناسلية، بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالمنطقة الحساسة، وتم نقلها لمستشفى