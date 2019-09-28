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أطفال ونساء وشيوخ يتقدمون جنازة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م
جنازة الطفلة جنة
جنازة الطفلة جنة
?خرج أهالي قرية بساط الدين كريم التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، في جنازة تشييع جثمان الطفلة "جنة محمد سمير"، 5 أعوام، ضحية تعذيب جدتها لها بالكي بالنار في أماكن حساسة بحجة عقابها على التبول اللا إرادي، ما أدى إلى إصابتها بغرغرينة في أعضائها التناسلية، وتسببت في بتر القدم اليسرى من أعلى الركبة، أثر كسر بالساق لم يتم علاجه منذ 10 أيام قبل اكتشاف الواقعة، ولفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة فجر اليوم، متأثرة بحروقها وتسمم في الدم وتوقف عضلة القلب.
وتغيبت أسرة الأم عن الجنازة، خوفا من اندلاع مشكلات مع أهل الأب، وتجمعوا حول مبنى النيابة في مدينة شربين، منتظرين نتيجة التحقيقات مع الجد وأبنائه، بما فيهم والدة الطفلتين الكفيفة. البداية بوصول الطفلة جنة، مصابة بحروق في أعضائها التناسلية، بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالمنطقة الحساسة، وتم نقلها لمستشفى
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قومي الطفولة ينعى جنة: قتل مع سبق الإصرار

أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة، بيانا، ينعى فيع ببالغ الحزن، وفاة الطفلة "جنة"، 5 أعوام ، والتي وافتها المنية، اليوم السبت، إثر تعذيب جدتها لها لفترة طويلة. وطالبت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة باعتبار الجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، وفقا لحكم المادة 230، 231 من قانون العقوبات المصري وهي الإعدام، موضخة أن المجلس يتابع التحقيقات والإجراءات مع النيابة العامة، ويتواجد فريق النيابة بالمستشفى لحضور إجراء تشريح الجثمان بمعرفة مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وما بها من إصابات.
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بعد بتر قدمها.. تطورات الحالة الصحية لـ«جنة» ضحية تعذيب جدتها

كشف الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، تطورات الحالة الصحية للطفلة "جنة محمد سمير"، 4 سنوات، ضحية تعذيب جدتها لها بالكي بآلة حادة في مناطق حساسة عقابًا لها على تبولها اللا إرادي وخضعت الطفلة لعملية بتر في القدم اليسرى من أعلى الركبة إثر إصابتها بغرغرينة نتيجة كسر في القدم منذ 10 أيام، وأوضح مكي، أن حالة الطفلة مستقرة وفي تحسن.، مشيرا إلى أنها تخضع لرعاية طبية فائقة في مستشفى المنصورة العام الجديد، مؤكدا أن المستشفى تكفلت بكافة مستلزمات العملية ومصاريف علاجها.
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غرغرينة بالأعضاء التناسلية.. التقرير الطبي لضحية تعذيب جدتها

حصلت «التحرير» على التقرير الطبي الخاص بحالة الطفلة "جنة محمد سمير"، 4 سنوات، إذ خضعت لعملية بتر جزء من الطرف الأيسر السفلي، في مستشفى المنصورة الجديد، في تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء، إذ أوضح التقرير أن الطفلة وصلت من ناحية قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين، مصابة بغرغرينة في الأعضاء التناسلية الخارجية واشتباه جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة، والطفلة محجوزة في العناية المركزة للأطفال بالمستشفى منذ يوم 21 سبتمبر الجاري.
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