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حالات تسمم خطيرة.. تحذير عاجل من تناول الفسيخ

تحرير:محمد مجلى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م
فسيخ _ أرشيفية
فسيخ _ أرشيفية
حذر مركز السموم التابع لجامعة الإسكندرية، المواطنين من تناول وجبات الفسيخ بعد أن تلقى المركز حالات عديدة مصابة بالتسمم، بينهم حالات تسمم خطيرة تحتاج للمصل المضاد للسموم، وذلك على خلفية تناول وجبات الفسيخ، فيما شهدت الفترة الأخيرة حالة من القلق إزاء ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن وجود أسماك بوري فاسدة تباع في جميع الأسواق بمحافظه الإسكندرية، تتراوح أسعارها ما بين 20 و25 جنيها، وطالبوا بتدخل الأجهزة المعنية لحماية المواطنين.
وأصدر مركز السموم بكلية الطب، بيانا مساء اليوم، جاء فيه: «استقبل مركز السموم بالإسكندرية، هذه الأيام عدد من حالات التسمم نتيجة تناول الفسيخ، وأغلب الحالات خطيرة وغير مستقرة حتى الآن»، واصفًا ظهور هذه الحالات فى مثل هذه الأيام بـ«الكارثي»، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم معرفة
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كشف طبي

غشاء البكارة سليم.. تفاصيل الكشف الطبي على أماني شقيقة الطفلة جنة

كشف التقرير الطبي الصادر من مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بخصوص الحالة الصحية للطفلة "أماني محمد سمير"، 6 سنوات، شقيقة جنة ضحية تعذيب جدتها، في قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين، عن وجود حروق في جهازها التناسلي أعلى البظر وآثار حريق قديم في الشفرة الصغرى، وتبين أن غشاء البكارة سليم، ويلزم عرضها على الطب الشرعي للبت في الأمر، وقد خضعت الطفلة أماني للكشف الطبي، بعد أن تسلمها والدها، على أثر واقعة تعذيب شقيقتها "جنة" والتي توفيت فجر اليوم، متأثرة بجروحها، وخضعت لعملية بتر بالساق اليسرى.
مصر تفوز بعضوية مجلس الإيكاو

اكتسحت الانتخابات عربيا وإفريقيا.. مصر تفوز بعضوية مجلس الإيكاو

في مونتريال بكندا نجح الوفد المصري برئاسة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني في الحفاظ على مقعد مصر بمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بعد أن حقق نتائج إيجابية غير مسبوقة بفوز مصر بعضوية المجلس في الفئة الثانية خلال الانتخابات التي جرت اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ40 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والمنعقدة حاليا بمقر المنظمة بمونتريال والتي تستمر حتى 5 أكتوبر الحالي.
السيسي ومدبولي والجزار

السيسي يبحث مشروعات الصعيد والإسكان الاجتماعي

في ثاني اجتماعاته منذ عودته من نيويورك، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها المدن الجديدة الجاري تشييدها بصعيد مصر، وكذلك المدن الجديدة بمنطقة الساحل الشمالي، فضلا عن بعض مشروعات الطرق والمحاور.
الموج الأحمر 2

بمشاركة البحرية المصرية.. الموج الأحمر يلون السواحل السعودية

علي مدار أسبوع اشتعلت فعاليات التدريب البحرى المشترك (الموج الأحمر 2) في المياه الإقليمية للملكة العربية السعودية والذي شاركت فيه وحدات مقاتلة من البحرية المصرية، إلى جانب وحدات مماثلة من القوات البحرية لأربع دول أخرى هي الأردن والسودان واليمن وجيبوتى، وكان لافتا حضور كبار قادة البحريات المشاركة للمرحلة الختامية، حيث حضر الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية والفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلى رئيس هيئة الأركان العامة السعودية ورؤساء أركان الدول المشاركة وعدد من قادة القوات المسلحة للدول المشتركة فى التدريب.
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التأمين-الصحي-ببورسعيد (9)

الصحة: تسجيل 450 ألف مواطنا في مشروع التأمين

قال مدير مشروع التأمين الصحي الشامل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة الدكتور أحمد السبكي، إن نسبة التسجيل في مشروع التأمين الصحي الشامل وصلت لحوالي 55%، بتسجيل 498 ألفا و946 مواطنا في المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة الجديدة، موضحا أنه تم فتح أكثر من 153 ألفا و410 ملفات عائلية إلكترونية من خلال 25 وحدة ومركز صحة أسرة بجميع أنحاء محافظة بورسعيد، وفتح باب وحدة صحة الأسرة الصفوة بحي الزهور في محافظة بورسعيد ليصبح إجمالي عدد الوحدات والمراكز 26 وحدة ومركزا من مستهدف 35 وحدة ومركزا.
نفوق-الاسماك-في-نهر-النيل (9)

نفوق 25 طن أسماك في نهر النيل بأدكو ورشيد (صور)

شهد، اليوم الأحد، نهر النيل فرع رشيد بمركزي إدكو ورشيد بمحافظة البحيرة، كارثة بعد نفوق أكثر من 25 طن أسماك في النهر، إذ انتشرت كميات كبيرة من الأسماك نافقة في نهر النيل أمام محطة مياه رشيد وبحيرة إدكو، وتوجه عدد من الصيادين والمواطنين إلى صيد الأسماك النافقة لبيعها في الأسواق بأسعار منخفضة داخل الأسواق، ما أدى إلى شن الحملات المكثفة على الأسواق وضبط الكمية المعلنة ودفنها في المدفن الصحي بكوم حمادة، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإخطار وزارة الري وشركة مياه الشرب للتأكد من سلامة المياه.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

«صحة الدقهلية» تحقق في مخالفات إدارة المنزلة

أمر الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، الشئون القانونية بالتحقيق مع مسؤولين في إدارة المنزلة الصحية، عقب اطلاعه على مذكرة مرفوعة من أشرف بكر عيد رئيس مجلس مركز المنزلة، عن لجنة المتابعة بالمجلس وأخرى من هاني الأمير مدير مكتب الصحة، تثبت انتشار الإهمال والمخالفات بالمبنى، وسوء حالة مخزن الإدارة وسوء حالة دوارات المياه وانتشار القاذورات بها، كما أمر بالتحقيق مع مسؤول تسجيل المواليد إذ استعان بنجله لمساعدته في انجاز مهام عمله داخل المكتب.
صيدليه-العزبي

هل يقضي «الشطب» على بيع أسماء الصيادلة للسلاسل؟

قرار يستهدف وقف أرباح لم تكن بالهينة تغتال جيوب البسطاء، حيث أعلنت نقابة الصيادلة بالقاهرة، قرارا بشطب أي صيدلي يسمح باستخدام اسمه المهني لفتح أفرع وسلاسل من الصيدليات، ومن المتوقع أن يسري القرار خلال الفترة المقبلة على مستوى الجمهورية. ويأتى هذا القرار بالتزامن مع صدور قرار آخر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والذي يقضي بشطب سلاسل صيدليات رشدي والعزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا.
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