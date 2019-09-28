حالات تسمم خطيرة.. تحذير عاجل من تناول الفسيخ

تحرير:محمد مجلى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م

فسيخ _ أرشيفية

حذر مركز السموم التابع لجامعة الإسكندرية، المواطنين من تناول وجبات الفسيخ بعد أن تلقى المركز حالات عديدة مصابة بالتسمم، بينهم حالات تسمم خطيرة تحتاج للمصل المضاد للسموم، وذلك على خلفية تناول وجبات الفسيخ، فيما شهدت الفترة الأخيرة حالة من القلق إزاء ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن وجود أسماك بوري فاسدة تباع في جميع الأسواق بمحافظه الإسكندرية، تتراوح أسعارها ما بين 20 و25 جنيها، وطالبوا بتدخل الأجهزة المعنية لحماية المواطنين.

وأصدر مركز السموم بكلية الطب، بيانا مساء اليوم، جاء فيه: «استقبل مركز السموم بالإسكندرية، هذه الأيام عدد من حالات التسمم نتيجة تناول الفسيخ، وأغلب الحالات خطيرة وغير مستقرة حتى الآن»، واصفًا ظهور هذه الحالات فى مثل هذه الأيام بـ«الكارثي»، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم معرفة