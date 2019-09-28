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«الحكومة عاجزة عن حمايتنا».. تظاهرات نسائية في تركيا

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ م
تظاهرات نسائية في تركيا
تظاهرات نسائية في تركيا
تظاهرت عشرات النساء في إسطنبول اليوم السبت، احتجاجا على أعمال العنف التي تستهدف النساء، فيما نددن بعجز الحكومة عن مواجهة هذه الظاهرة التي تواصل الازدياد، وذكر راديو "مونت كارلو"، أن المتظاهرات سارت في حي "كاديكوي" في القسم الآسيوي من المدينة، وأطلقن هتافات "أوقفوا قتل النساء"، و"لا تتفرجوا على هذا العنف، افعلوا شيئا لوقفه"، جدير بالذكر أنه خلال الأشهر الثمانية الأخيرة قتلت 284 امرأة في تركيا بينهن 40 خلال شهر أغسطس وحده، كما قتلت 440 امرأة خلال العام المنصرم، وذلك بحسب تعداد لمجموعة مدافعة عن حقوق النساء في تركيا.
وروت متظاهرات حوادث عدة وقعت نساء ضحيتها مثل ايمين بولوت، 38 عاما، التي قتلها زوجها السابق في أغسطس الماضي، طعنا بسكين في رقبتها إثر شجار بينهما حصل في مقهى في مدينة كيريكالي في وسط البلاد أمام ابنتهما البالغة 10 أعوام، بحسب فرانس برس.وبعيد هذه الجريمة، تم تبادل شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي،
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أكرم-إمام-أوغلو

بشفرة حلاقة.. إحباط محاولة اغتيال رئيس بلدية إسطنبول

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، عن تعرض أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، لمحاولة اغتيال فاشلة في مكتبه بمقر البلدية الرئيسي بحي الفاتح في المدينة التركية. ووفقا لوسائل الإعلام، فقد "نجح حراس أكرم إمام أوغلو في إفشال محاولة الاغتيال التي أقدم عليها شاب تركي"، موضحة أن الحراس الشخصيين لرئيس البلدية تمكنوا من منع شاب يدعى إبراهيم أي، يبلغ من العمر 27 عامًا، من اقتحام مكتب رئيس البلدية في إسطنبول، عبر شرفة مكتبه، أمس الجمعة، لا سيما في ظل عداء النظام الحاكم لأوغلو.
مجلس الأمن

قبرص تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة تركيا

أبلغ الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ممثلي الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي أن حكومة بلاده تعتزم اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل بسبب تحركات تركيا بشأن مدينة فاروشا. وقال أناستاسيادس، اليوم السبت: "لقد أتيحت لي الفرصة لاطلاعهم بإسهاب على المشكلة القبرصية واللقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة والتهديدات التي تواجه فاروشا وقرارنا باللجوء إلى مجلس الأمن حتى يعيد تأكيد موقفه من القرارين 550 و789"، وفقا لصحيفة "سيبرس ميل" القبرصية.
جونسون

سيدة أعمال أمريكية تهدد عرش رئيس وزراء بريطانيا

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون احتمال فتح تحقيق جزائي ضده في قضية تضارب مصالح، عندما كان رئيسا لبلدية لندن؛ بسبب علاقة مع سيدة أعمال استفادت من تمويل حكومي. صحيفة "صنداي تايمز" أكدت أن جنيفر أركوري عارضة الأزياء الأمريكية السابقة، حصلت على تمويل حكومي بقيمة 126 ألف جنيه إسترليني، واستفادت من امتيازات مخصصة لمهمات رسمية بفضل علاقاتها مع جونسون، وفقا لـ"سكاي نيوز". ووفقا للصحيفة فإنه بعد الكشف عن هذه القضية، أعلنت إدارة لندن الكبرى في بيان، أمس الجمعة، إبلاغ "المكتب المستقل للشرطة" لتقييم ما إذا كان يمكن فتح تحقيق جزائي بحق جونسون.
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مصرع 7 أتراك بينهم رضيع في غرق قارب ببحر إيجه

لقى 7 أتراك، بينهم رضيع وطفل يبلغ 4 أعوام حتفهم، أمس الجمعة، في غرق قارب مهاجرين في بحر إيجه، وفقا لما أعلنه خفر السواحل في اليونان. وأوضح خفر السواحل في بيان له، أن الحادث وقع قرب جزيرة إينوسيس اليونانية الصغيرة الواقعة بين جزيرة خيوس والسواحل التركية، وتم إنقاذ 4 أطفال بالإضافة إلى خمسة رجال وثلاث نساء. وأكدوا أن المهاجرين أتراك تتهمهم السلطات التركية بأنهم من أنصار فتح الله جولن، وأرادوا تقديم طلبات لجوء سياسي في اليونان، هربا من الملاحقات الأمنية التي ينتهجها رجب طيب أردوغان.
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رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-04

الانشقاقات تضرب حزب أردوغان وسط تراجع كبير في عدد الأعضاء

انشقاقات وخسائر كبيرة، يتكبدها حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أدوغان، بدأت العام الماضي، بخسارة نحو 840 ألفا من أعضائه، ولم تتوقف الأزمات الداخلية في الحزب الحاكم، بل امتدت إلى مزيد من الانشقاقات في الفترة الأخيرة، الأمور تطور سريعا، بعدما عد انسحب اثنين الأعضاء المؤسسين بهدف تأسيس حزبين منافسين، بالتزامن مع سلسلة انتكاسات شهدها هذا العام، أردوغان الذي يعد الأكثر بقاءً على رأس السطلة في تاريخ تركيا الحديث، تضمنت ركودا اقتصاديا تسبب في تآكل التأييد للحزب الحاكم وهزيمة مرشحيه في الانتخابات البلدية في أنقرة واسطنبول.
سامح-شكرى (2)

بقائمة اتهامات.. أول تحرك مصري ضد أردوغان في الأمم المتحدة

وجهت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الأربعاء، بتعليمات من وزير الخارجية سامح شكري، ردا قويا على ما جاء ببيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء في افتتاح الدورة رقم 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي، وذكرت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أن الرد الذي صدر في شكل خطاب رسمي موجه إلى كل من رئيس الجمعية العامة وسكرتير عام الأمم المتحدة، تضمن إعراب وفد جمهورية مصر العربية، عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم الرئيس التركي على مواصلة ادعاءاته الواهية والباطلة، التي تأتي في ظاهرها بمظهر الدفاع عن قِيَمْ العدالة، بينما تعكس في باطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.
لاجئين (9)

هل يدفع السوريون ثمن هزيمة حزب أردوغان السياسية؟

لم يعد النهج الذي يسير فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن التعامل مع الأكراد على الحدود السورية، بالأمر غير المبرر خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة وأن ذلك يأتي بالتزامن مع انهيار أوضاع اللاجئين السوريين في بلاده على مدى الأشهر الثلاث الماضية، والذين تعرضوا للتهجير من بعض المدن التركية، وعلى رأسها إسطنبول.. التفسير الأوضح لسياسة الرئيس التركي هي أنه يعتزم الزج باللاجئين السوريين في مثل هذه الأزمة التي دخلتها تركيا بأوامر أردوغان خلال السنوات القليلة الماضية.
أردوغان وبوتين

بوتين ينجو من مصير أردوغان في الانتخابات المحلية

يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان على وشك تلقي هزيمة قاسية في انتخابات العمودية، مثل تلك التي تلقاها نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث أدى الغضب الشعبي المستمر إلى نكسات للحزب الحاكم في روسيا في السباقات الساخنة في موسكو، يوم الأحد، حتى مع بسط الكرملين قبضته على النظام الانتخابي لضمان فوز مرشحيه المختارين في انتخابات الحكام. فبعد أسابيع من كبرى المظاهرات المناهضة للكرملين خلال 7 سنوات في العاصمة هذا الصيف، خسر حزب روسيا الموحدة ثلث مقاعده في انتخابات مجلس مدينة موسكو، رغم إقصاء جميع مرشحي المعارضة الرئيسيين.
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