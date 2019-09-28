«الحكومة عاجزة عن حمايتنا».. تظاهرات نسائية في تركيا

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ م

تظاهرات نسائية في تركيا

تظاهرت عشرات النساء في إسطنبول اليوم السبت، احتجاجا على أعمال العنف التي تستهدف النساء، فيما نددن بعجز الحكومة عن مواجهة هذه الظاهرة التي تواصل الازدياد، وذكر راديو "مونت كارلو"، أن المتظاهرات سارت في حي "كاديكوي" في القسم الآسيوي من المدينة، وأطلقن هتافات "أوقفوا قتل النساء"، و"لا تتفرجوا على هذا العنف، افعلوا شيئا لوقفه"، جدير بالذكر أنه خلال الأشهر الثمانية الأخيرة قتلت 284 امرأة في تركيا بينهن 40 خلال شهر أغسطس وحده، كما قتلت 440 امرأة خلال العام المنصرم، وذلك بحسب تعداد لمجموعة مدافعة عن حقوق النساء في تركيا.

وروت متظاهرات حوادث عدة وقعت نساء ضحيتها مثل ايمين بولوت، 38 عاما، التي قتلها زوجها السابق في أغسطس الماضي، طعنا بسكين في رقبتها إثر شجار بينهما حصل في مقهى في مدينة كيريكالي في وسط البلاد أمام ابنتهما البالغة 10 أعوام، بحسب فرانس برس.وبعيد هذه الجريمة، تم تبادل شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي،