رياضة

الأهلي يسحق كانو سبورت ويتأهل لمجموعات دوري الأبطال

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م
الأهلي
الأهلي
تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019- 2020، بعد تغلبه على ضيفه كانو سبورت الغيني، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 للبطولة. وكان المارد الأحمر، قد تغلب على كانو سبورت قبل أيام، في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، بهدفين سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان، ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي (مرحلة المجموعات) بنتيجة 6- 0 في مجموع المباراتين.
بدأ الأهلي اللقاء بشكل سريع، رغم اعتماد السويسري رينيه فايلر على عدد من اللاعبين غير الأساسيين، واستطاع المالي أليو ديانج أن يضع بصمته الأولى مع الفريق، بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثامنة من متابعة رائعة لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1- 0. وفي الشوط الثاني تمكن جونيور أجايي من إضافة الهدف الثاني برأسية
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انتر ميلان

إنتر يعبر سامبدوريا بثلاثية وطرد سانشيز في أول ظهور

واصل فريق إنتر ميلان عروضه القوية، بعدما حقق الفوز على نظيره سامبدوريا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب لويجي فيراريس، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإيطالي، لينجح النيراتزوري في حصد العلامة الكاملة والفوز في أول ست مباريات، ويصبح كونتي أول مدرب يفوز مع إنتر في أول 6 مواجهات بالكالتشيو، أحرز ستيفانو سينسي، أليكسيس سانشيز وروبيرتو جاليارديني أهداف الإنتر، فيما سجل يعقوب جانكتو هدف سامبدوريا الوحيد، ليرفع إنتر رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، وجاء سامبدوريا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.
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نيمار يقود باريس لفوز جديد على حساب بوردو

واصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان، تألقه بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز ثمين على حساب مضيفه بوردو، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب «نوفو استاد دي بوردو» ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي موسم 2019- 2020. دخل فريق العاصمة الفرنسية اللقاء بقوة، رغبة في تسجيل هدف مبكر، وأهدر لاعبوه عدة فرص قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
مانشستر سيتي‎

مانشستر سيتي يسقط إيفرتون بثلاثية على ملعبه

نجح فريق مانشستر سيتي في خطف فوز صعب من نظيره إيفرتون بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب جاديسون بارك معقل التوفيز، وتأتى المباراة فى إطار الأسبوع السابع من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل لصالح المان سيتي كل من جابريل جيسوس ورياض محرز ورحيم سترلينج، بينما سجل لصالح إيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين. وفشل إيفرتون على مدار 13 مباراة في تحقيق أى فوز أمام الستيزنز على ملعبه خلال مواجهات البريمرليج.
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الأهلي-و كانو-سبورت (3)

الأهلي في مهمة سهلة ضد «كانو سبورت» بدوري الأبطال

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب مباريات دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، ويدير لقاء الليلة طاقم تحكيم من بتسوانا مكوّن من جوشوا بوندو حكم ساحة ويعاونه ميشاك ميدوبي وموجوموتسي موراكيلي، بالإضافة إلى تشيبو موكاني حكمًا رابعًا، والإثيوبي سولومون أبيبي مراقبًا للمباراة، وسبق أن فاز المارد الأحمر في لقاء الذهاب بغينيا الاستوائية بثنائية نظيفة سجلها صلاح محسن ووليد سليمان.
رينيه فايلر (4)

فايلر: كانو فريق مميز.. وسعيد بأول فوز لي مع الأهلي

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أعرب عن سعادته بتحقيق الفوز الأول له مع المارد الأحمر على حساب كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعهما في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا، سجل ثنائية القلعة الحمراء صلاح محسن ووليد سليمان. وقال فايلر في المؤتمر الصحفي: "كان لدينا أكثر من فرصة في الشوط الأول، ولكن لم يحالفنا الحظ لحسن الحظ استطعنا ترجمة الفرص في الشوط الثاني لهدفين وتحقيق نتيجة مميزة قبل مباراة العودة".
الأهلى -واطلع برة (12)

مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة كانو سبورت

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ويعول المارد الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل غينيا الاستوائية وخصوصًا أنها المباراة الأولى تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي خلف المُقال الأوروجواياني مارتن لاسارتي، عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
مران -الأهلي- في -غينيا‎ (1)

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام كانو سبورت

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ويعول المارد الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل غينيا الاستوائية خصوصًا وأنها المباراة الأولى تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي خلف المُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
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