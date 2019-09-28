الأهلي يسحق كانو سبورت ويتأهل لمجموعات دوري الأبطال

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م

الأهلي

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019- 2020، بعد تغلبه على ضيفه كانو سبورت الغيني، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 للبطولة. وكان المارد الأحمر، قد تغلب على كانو سبورت قبل أيام، في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، بهدفين سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان، ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي (مرحلة المجموعات) بنتيجة 6- 0 في مجموع المباراتين.

بدأ الأهلي اللقاء بشكل سريع، رغم اعتماد السويسري رينيه فايلر على عدد من اللاعبين غير الأساسيين، واستطاع المالي أليو ديانج أن يضع بصمته الأولى مع الفريق، بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثامنة من متابعة رائعة لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1- 0. وفي الشوط الثاني تمكن جونيور أجايي من إضافة الهدف الثاني برأسية