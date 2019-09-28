غشاء البكارة سليم.. تفاصيل الكشف الطبي على أماني شقيقة الطفلة جنة

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ م

كشف طبي - أرشيفية

كشف التقرير الطبي الصادر من مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بخصوص الحالة الصحية للطفلة "أماني محمد سمير"، 6 سنوات، شقيقة جنة ضحية تعذيب جدتها، في قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين، عن وجود حروق في جهازها التناسلي أعلى البظر وآثار حريق قديم في الشفرة الصغرى، وتبين أن غشاء البكارة سليم، ويلزم عرضها على الطب الشرعي للبت في الأمر، وقد خضعت الطفلة أماني للكشف الطبي، بعد أن تسلمها والدها، على أثر واقعة تعذيب شقيقتها "جنة" والتي توفيت فجر اليوم، متأثرة بجروحها، وخضعت لعملية بتر بالساق اليسرى.

واتهمت "أماني" جدتها "صفاء"، والدة أمها، بأنها عذبتها باستخدام "بنسة" تخلع بها أظافر يدها وأظافر قدمها، وتقرصها بها في مواضع العفة والصدر وأماكن حساسة من جسدها، كما أكدت الطفلة أن جدتها أحرقتها بآلة حادة على أعضائها التناسلية مثل شقيقتها "جنة". وكانت المستشفى، قد استقبلت "جنة"، 4 سنوات، مصابة بحروق