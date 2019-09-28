جريمة

غشاء البكارة سليم.. تفاصيل الكشف الطبي على أماني شقيقة الطفلة جنة

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ م
كشف طبي - أرشيفية
كشف طبي - أرشيفية
كشف التقرير الطبي الصادر من مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بخصوص الحالة الصحية للطفلة "أماني محمد سمير"، 6 سنوات، شقيقة جنة ضحية تعذيب جدتها، في قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين، عن وجود حروق في جهازها التناسلي أعلى البظر وآثار حريق قديم في الشفرة الصغرى، وتبين أن غشاء البكارة سليم، ويلزم عرضها على الطب الشرعي للبت في الأمر، وقد خضعت الطفلة أماني للكشف الطبي، بعد أن تسلمها والدها، على أثر واقعة تعذيب شقيقتها "جنة" والتي توفيت فجر اليوم، متأثرة بجروحها، وخضعت لعملية بتر بالساق اليسرى.
واتهمت "أماني" جدتها "صفاء"، والدة أمها، بأنها عذبتها باستخدام "بنسة" تخلع بها أظافر يدها وأظافر قدمها، وتقرصها بها في مواضع العفة والصدر وأماكن حساسة من جسدها، كما أكدت الطفلة أن جدتها أحرقتها بآلة حادة على أعضائها التناسلية مثل شقيقتها "جنة". وكانت المستشفى، قد استقبلت "جنة"، 4 سنوات، مصابة بحروق
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مطار-القاهرة

إحباط تهريب أدوية بشرية بجمارك مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادرات الجوية بمطار القاهرة، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود المصدرة بجمرك صادر مصر للطيرن برئاسة مدير الجمرك، اشتبه كل من عصام عطية مأمور الحركة وفؤاد نخله، في بوليصة شحن باسم شركة للتصدير وهو عبارة عن 9 طرود مصدرة إلى نيجيريا، وبتفتيش الطرود تبين وجود 161 علبة أدوية بشرية مخبأة داخل ثلاجة "ميني بار" ضمن الطرود المصدرة، وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.
غرق

«يا نعيش يا نموت سوا».. حاولا إنقاذ شقيقتهما فغرقوا جميعا

"محمد" و"حبيبة" و"علي" ثلاثة أطفال في عمر الزهور شاءت الأقدار أن يموتوا سويا، حيث ابتعلتهم مياه ترعة الفاروقية بنجع القوصة، بعد محاولتهما إنقاذ شقيقتهما من الغرق،.. الواقعة شهدتها قرية البلابيش مركز دار السلام بسوهاج، وأصابت الأهالي بصدمة كبيرة بعد غرق الأشقاء الثلاثة، فيما عاشت أسرتهم ساعات من الحزن والدموع يترقبون فريق الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية، الذي نجح في انتشال جثتي الولدين أولا، وبعد قرابة النصف ساعة انتشل الفريق جثة الطفلة حبيبة، ليتم نقل الجثث الثلاث لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.
انقلاب ميكروباص

«المصابون على الرصيف» انقلاب ميكروباص بكورنيش الوراق

حالة من الزحام المروري سجلتها كاميرات المراقبة بطريق كورنيش النيل بنطاق مركز الوراق شمال محافظة الجيزة، مساء اليوم السبت؛ أثر حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالقرب من وزارة الري؛ مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم قائد السيارة و4 ركاب، تراوحت إصاباتهم ما بين متوسطة لخطيرة، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى معهد ناصر، وانتقلت إلى مكان الحادث قيادات القطاع الميدانية تنسيقا مع رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد مدير أمن الجيزة للمرور.
زحام-فى-المدارس (2)

«حرب التختة الأولى» بالدقهلية تنتهي بإصابة ومحضر في القسم

اتهمت عاملة نظافة في مدرسة محمد زغلول الابتدائية التابعة لإدارة المنزلة التعليمية بمحافظة الدقهلية، والدة أحد التلاميذ بالمدرسة، بضربها والتعدي عليها بعصا وركلها أثناء اليوم الدراسي، ما تسبب في كسر ذراعها الأيمن وإصابتها بكدمات متفرقة، على أثر تعرض العاملة لنجلها بالصف الأول الابتدائي، ونقله رغما عنه من «التختة» الأولى إلى مقعد آخر لصالح أحد تلميذ في الفصل، وهو ما نفته العاملة.
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أماني شقيقة الطفلة جنة

شقيقة الطفلة جنة: جدتي كانت بتعذبني عشان بفتح الثلاجة

قال أشرف ياسين، محامي الطفلة "أمانى محمد سمير"، 6 سنوات، شقيقة الطفلة "جنة" ضحية تعذيب جدتها بالحرق في أماكن حساسة، من قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إن أماني أدلت بأقوالها أمام النيابة، واتهمت جدتها "صفاء"، 40 عاما، بحرقها وتعذيبها بكيها بالنار، عقابًا لها على "شقاوتها" وتأديبًا لها على فتحها الثلاجة لأخذ مزيد من الأرز والأكل منها دون استئذان.
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وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها بالدقهلية

لفظت الطفلة جنة محمد سمير، ضحية تعذيب جدتها فى محافظة الدقهلية، أنفاسها الأخيرة، بعد توقف عضلة القلب داخل المستشفى الدولى بالمنصورة. وتعرضت الطفلة المتوفاة، التى لم تتجاوز الـ4 سنوات، للتعذيب على يد جدتها التى قامت بكيِّها بآلة حادة في مناطق حساسة عقابًا لها على تبولها اللا إرادي، وخضعت الطفلة لعملية بتر في القدم اليسرى من أعلى الركبة إثر إصابتها بغرغرينة نتيجة كسر في القدم منذ 10 أيام. ووصلت الطفلة جنة، من قرية بساط الدين، التابعة لمركز شربين، إلى المستشفى السبت الماضي، مصابة بغرغرينة في الأعضاء التناسلية الخارجية، واشتباه جلطة بالطرف السفلي.
تعذيب طفلة

هذه العقوبة تنتظر المتهمة بتعذيب حفيدتها في الدقهلية

قال المحامي رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها «جنة. س»، التى تبلغ من العمر 4 سنوات، بقرية بساط الدين، التابعة لمركز شربين، في محافظة الدقهلية، بزعم تأديبها على التبول اللإرادي، وحرقها بآلة حادة في جسدها وأعضائها التناسلية، فضلا عن التسبب في بتر قدمها، ارتكبت مخالفة لنص المادة (282) عقوبات، وينتظرها حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما، لافتًا إلى أنها ارتكبت جرم تعذيب طفلة، وانتهاك حرمة الجسد، وهتك عرضها، والتعدي عليه بوحشية. وأوضح الدنبوقي فى تصريحاته لـ«التحرير» أن هتك العرض هو الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليها بفعل يرتكب على جسمها يمس في الغالب عورة هذا الجسم.
عمليات-جراحية

بتر قدم الطفلة «جنة» ضحية تعذيب جدتها بالدقهلية

خضعت الطفلة جنة محمد سمير، 5 سنوات، ضحية التعذيب على يد جدتها عن طريق كيها بآلة حادة على جسدها وفي أعضائها التناسلية، بقرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بالدقهلية، اليوم الأربعاء، لعملية بتر لقدمها اليسرى من أعلى الركبة، بسبب إصابتها بغرغرينة وتورم في القدم، أثر كسر في الساق بعد "رزعها" أرضًا منذ 10 أيام، وتركها طوال تلك المدة دون علاج أو رعاية، ما أدى إلى ضرورة بتر القدم، وتقرر وضعها تحت الملاحظة الطبية في العناية المركزة لحين استقرار حالتها الصحية.
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