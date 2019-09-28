الرجاء المغربي سابع المتأهلين لمجموعات دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ م

الرجاء المغربي

تأهل فريق الرجاء المغربي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم التعادل على ملعبه ووسط جماهيره، أمام نظيره النصر الليبي، بهدف لهدف، في إياب دور الـ32 من البطولة القارية، مستفيدًا من نتيجة الذهاب التي أقيمت في مصر، وحسمها لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصبح الرجاء ثالث الأندية العربية التي تتأهل إلى دور المجموعات، بعد فريق الأهلي الذي صعد على حساب كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، والترجي التونسي الذي تأهل على حساب اليكت سبورت التشادي.

المباراة شهدت مشاركة حميد أحداد لاعب فريق الزمالك، والمعار إلى صفوف الفريق المغربي بشكل أساسي، تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للأهلي. في الدقيقة الثامنة، سجل محسن متولي، هدف التقدم لفريق الرجاء، وأدرك فبامينيو جبلبيرت هدف التعادل للنصر في الدقيقة 23، وأهدر معتز حسين ضربة