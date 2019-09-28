رياضة

الرجاء المغربي سابع المتأهلين لمجموعات دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ م
الرجاء المغربي
الرجاء المغربي
تأهل فريق الرجاء المغربي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم التعادل على ملعبه ووسط جماهيره، أمام نظيره النصر الليبي، بهدف لهدف، في إياب دور الـ32 من البطولة القارية، مستفيدًا من نتيجة الذهاب التي أقيمت في مصر، وحسمها لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصبح الرجاء ثالث الأندية العربية التي تتأهل إلى دور المجموعات، بعد فريق الأهلي الذي صعد على حساب كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، والترجي التونسي الذي تأهل على حساب اليكت سبورت التشادي.
المباراة شهدت مشاركة حميد أحداد لاعب فريق الزمالك، والمعار إلى صفوف الفريق المغربي بشكل أساسي، تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للأهلي. في الدقيقة الثامنة، سجل محسن متولي، هدف التقدم لفريق الرجاء، وأدرك فبامينيو جبلبيرت هدف التعادل للنصر في الدقيقة 23، وأهدر معتز حسين ضربة
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موناكو

موناكو يقسو على بريست وسليماني يدخل التاريخ

حقق فريق موناكو فوزًا كبيرًا على نظيره بريست، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب لويس الثاني، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الفرنسي، وشهدت المواجهة تألق النجم الجزائري إسلام سليماني الذي ظهر بمستوى مميز وسجل هدفًا من ركلة جزاء كما صنع ثلاثة أهداف لفريقه، الفوز رفع رصيد فريق الإمارة إلى 9 نقاط من 8 مواجهات في المركز الثاني عشر، في المقابل تجمد رصيد بريست عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.
راموس

راموس: أتلتيكو مدريد لم يستحق التعادل معنا

أكد سيرجيو راموس، قائد ومدافع ريال مدريدي الإسباني، أن مواجهة أتلتيكو مدريد في الديربي، كانت شاقة على المستوى البدني لكلا الفريقين، مشيرًا إلى أن فريقه خاض اللقاء بهدف الحصول على النقاط الثلاث، بعدما أغلق المساحات بشكل جيد على لاعبي الروخي بلانكوس، وتابع راموس في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة عبر قناة beIN SPORTS: «كانت لدينا فرصة تهديفية واضحة لكريم بنزيما، لكن التوفيق لم يحالفه، وأعتقد بشكل عام أننا كنا نستحق الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، خاصة أن أتلتيكو لم يكن لديه فرص خطيرة».
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صلاح محسن: الفوز ببطولة إفريقيا هدفنا الأكبر

أكد صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن جميع لاعبي الفريق الأحمر لديهم تركيز كبير لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، جاءت التصريحات عقب تأهل الأهلي، إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019- 2020، بعد تغلبه على ضيفه كانو سبورت الغيني، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 للبطولة. وكان المارد الأحمر، قد تغلب على كانو سبورت قبل أيام، في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، بهدفين سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان،
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زيسكو يونايتد

زيسكو وبلاتينيوم يتأهلان إلى مجموعات دوري الأبطال

تأهل فريق بلاتينيوم الزيمبابوي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره يونياو دو سونجو الموزمبيقي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 للمسابقة القارية، التي شهدت أيضًا تأهل زيسكو يونايتد الزامبي، الذي فاز على يانج أفريكانز التنزاني، بهدفين لهدف، خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول، ليلحق الفريقان بكلًا من صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي والترجي التونسي.
الترجي‎

في مباراة مثيرة.. الترجى يهزم بطل تشاد بدوري الأبطال

حقق فريق الترجي التونسي فوزًا صعبًا على ضيفه اليكت سبورت التشادي بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد الأوليمبي برادس، ضمن مباريات الإياب بدوري أبطال إفريقيا، ليحجز الفريق التونسي مقعدا في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، واستفاد الترجي من تعادله في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق، لينجح في تحويل تأخره بهدف في الشوط الأول من مباراة الإياب، لانتصار مثير في الشوط الثاني. وأصبح الترجي ثالث المتأهلين لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا ليلحق بالثنائي بترو أتليتكو الأنجولي وصن داونز الجنوب أفريقي.
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قرعة مونديال الأندية.. الترجي يواجه بطل آسيا

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية، التي أجريت اليوم الإثنين، في مدينة زيوريخ، عن مواجهة قوية بين الترجي التونسي (بطل إفريقيا) وبطل آسيا الذي لم يتحدد بعد حتى الآن، ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد أيضا والذي سيكون واحدا من بوكا جونيورز وريفر بليت من الأرجنتين أو فلامينجو وجريميو من البرازيل. ويلعب السد القطري بطل مسابقة الدولة المنظمة أمام فريق يانجين سبورت، ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي في ربع النهائي، ويصعد الفائز من مباراة ربع النهائي إلى مواجهة ليفربول في نصف النهائي.
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استئناف الكاف ترفض طعن الوداد على تتويج الترجي

استقرت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على قبول طعن نادى الوداد المغربي شكلا ورفضه موضوعًا من حيث المضمون والأصل، لتؤكد لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط بالكاف، وبالتالى أقرت بانسحاب الوداد البيضاوى من مباراة الإياب من نهائى دورى أبطال إفريقيا، وتتويج الترجى باللقب الإفريقي. وقدم نادي الوداد آخر مرافعاته اليوم أمام لجنة الاستئناف بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في القاهرة، مطالبًا بإعادة المباراة على ملعب محايد أو إعلانه بطلا للمسابقة، وهو ما رفضته اللجنة.
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