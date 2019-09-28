رياضة

التعادل السلبي يحسم ديربي مدريد بالدورى الإسبانى

تحرير:محمد جمال ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م
أتليتكو مدريد وريال مدريد
أتليتكو مدريد وريال مدريد
انتهت مباراة أتليتكو مدريد وريال مدريد بالتعادل السلبي، وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو، فى إطار الأسبوع السابع من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا). ويعد هذا التعادل هو السادس للروخى بلانكوس فى آخر 19 مباراة أمام الملكى، حيث فشل الأول فى تحقيق أى فوز فى آخر 19 مباراة على ملعبه أمام ريال مدريد. وبدأ الشوط الأول بسيطرة من جانب الملكى على أجواء المباراة مع حرص وأداء دفاعى للروخى بلانكوس -كعادته- لكن مع فشل من جانب الفريقين في الوصول للمرمى، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي .
ومع إطلاق حكم المباراة لصافرة الشوط الثانى، بدأ ديجو سيميونى المدير الفنى للأتلتى بتغيير حيث أشرك أخيل كوريا مكان فيتولو، محاولة لتغيير المباراة فى صالحه كما أدخل توماس ليمار مكان لودى لكن التغييرات لم تسعفه حيث فشلت كل محاولات الروخى البلانكوس للوصول للمرمى. ودفع زين الدين زيدان هو الآخر بأوراقه حيث
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موناكو يقسو على بريست وسليماني يدخل التاريخ

حقق فريق موناكو فوزًا كبيرًا على نظيره بريست، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب لويس الثاني، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الفرنسي، وشهدت المواجهة تألق النجم الجزائري إسلام سليماني الذي ظهر بمستوى مميز وسجل هدفًا من ركلة جزاء كما صنع ثلاثة أهداف لفريقه، الفوز رفع رصيد فريق الإمارة إلى 9 نقاط من 8 مواجهات في المركز الثاني عشر، في المقابل تجمد رصيد بريست عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.
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راموس: أتلتيكو مدريد لم يستحق التعادل معنا

أكد سيرجيو راموس، قائد ومدافع ريال مدريدي الإسباني، أن مواجهة أتلتيكو مدريد في الديربي، كانت شاقة على المستوى البدني لكلا الفريقين، مشيرًا إلى أن فريقه خاض اللقاء بهدف الحصول على النقاط الثلاث، بعدما أغلق المساحات بشكل جيد على لاعبي الروخي بلانكوس، وتابع راموس في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة عبر قناة beIN SPORTS: «كانت لدينا فرصة تهديفية واضحة لكريم بنزيما، لكن التوفيق لم يحالفه، وأعتقد بشكل عام أننا كنا نستحق الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، خاصة أن أتلتيكو لم يكن لديه فرص خطيرة».
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صلاح محسن: الفوز ببطولة إفريقيا هدفنا الأكبر

أكد صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن جميع لاعبي الفريق الأحمر لديهم تركيز كبير لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، جاءت التصريحات عقب تأهل الأهلي، إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019- 2020، بعد تغلبه على ضيفه كانو سبورت الغيني، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 للبطولة. وكان المارد الأحمر، قد تغلب على كانو سبورت قبل أيام، في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، بهدفين سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان،
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ريال مدريد

ريال مدريد يفوز على أوساسونا ويتصدر الدورى الإسبانى

حقق ريال مدريد فوزًا سهلا على نظيره أوساسونا فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب سنتياجو برنابيو، فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإسبانى، ليحتل ريال مدريد صدارة جدول المسابقة برصيد 14 نقطة، وشهدت المباراة مكاسب عديدة لفريق ريال مدريد، أبرزها الوصول لصدارة الدورى، وتسجيل لاعبيه فينسيوس جونيو ورودريجو جويس، أول هدفين رسميين لهما مع المرينجى، فيما لم ينجح فريق أوساسونا على مدار 8 سنوات في الفوز على المرينجى فى أي مباراة إذ كانت آخر خسارة لريال مدريد كانت فى يناير من موسم 2011.
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قناة إسبانية تعلن موعد كلاسيكو الأرض

أعلنت قناة إسبانية عن موعد مباراة كلاسيكو الأرض بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، في الدور الأول من بطولة الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم والتي يستضيفها ملعب كامب نو معقل فريق البلوجرانا، وفقًا لقناة "موفي ستار" صاحبة حقوق بث الليجا في إسبانيا، فإن كلاسيكو الدور الأول من مسابقة الدوري بين برشلونة وريال مدريد في الجولة العاشرة، سيقام في الواحدة ظهر السبت الموافق 26 أكتوبر على ملعب كامب نو، وهو موعد لم يؤكده الاتحاد الإسباني. وأقيم الكلاسيكو من قبل في نفس الموعد "الواحدة ظهر السبت" قبل موسمين على ملعب سنتياجو وخسر يومها أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.
ريال مدريد

ريال مدريد يسعى لخطف صدارة الليجا أمام أوساسونا

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره أوساسونا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 11 نقطة، مقابل 7 نقاط لأوساسونا يوجد بها في المركز العاشر، وتواجه الفريقان في 74 مباراة سابقة في الدوري الإسباني، حقق خلالها الريال الانتصار في 45 مواجهة وتعادل في 16 لقاءً وخسر 13 مباراة، وسجل الفريق الملكي في تلك المباريات 162 هدفًا واهتزت شباكه بـ75 هدفًا.
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زيدان منزعج من إصابات نجوم ريال مدريد

يرى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن الفرق تعاني من ضغط المباريات وتلعب موسمين في نفس الموسم مقارنة بالفترات الماضية، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أوساسونا، المقرر إقامتها غدا الأربعاء، ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "لاليجا"، علمًا بأن الملكي تغلب على إشبيلية بهدف نظيف في الجولة الخامسة. وقال مدرب ريال مدريد: "علينا الآن أن نكرر ما فعلناه في إشبيلية، ويجب أن نقدم مباراة ضد أوساسونا بنفس القوة التي لعبنا بها أمام إشبيلية، كل تركيزنا في مباراة الغد".
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