التعادل السلبي يحسم ديربي مدريد بالدورى الإسبانى
تحرير:محمد جمال
٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م
أتليتكو مدريد وريال مدريد
انتهت مباراة أتليتكو مدريد وريال مدريد بالتعادل السلبي، وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو، فى إطار الأسبوع السابع من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا).
ويعد هذا التعادل هو السادس للروخى بلانكوس فى آخر 19 مباراة أمام الملكى، حيث فشل الأول فى تحقيق أى فوز فى آخر 19 مباراة على ملعبه أمام ريال مدريد. وبدأ الشوط الأول بسيطرة من جانب الملكى على أجواء المباراة مع حرص وأداء دفاعى للروخى بلانكوس -كعادته- لكن مع فشل من جانب الفريقين في الوصول للمرمى، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي .
ومع إطلاق حكم المباراة لصافرة الشوط الثانى، بدأ ديجو سيميونى المدير الفنى للأتلتى بتغيير حيث أشرك أخيل كوريا مكان فيتولو، محاولة لتغيير المباراة فى صالحه كما أدخل توماس ليمار مكان لودى لكن التغييرات لم تسعفه حيث فشلت كل محاولات الروخى البلانكوس للوصول للمرمى.
ودفع زين الدين زيدان هو الآخر بأوراقه حيث
ومع إطلاق حكم المباراة لصافرة الشوط الثانى، بدأ ديجو سيميونى المدير الفنى للأتلتى بتغيير حيث أشرك أخيل كوريا مكان فيتولو، محاولة لتغيير المباراة فى صالحه كما أدخل توماس ليمار مكان لودى لكن التغييرات لم تسعفه حيث فشلت كل محاولات الروخى البلانكوس للوصول للمرمى.
ودفع زين الدين زيدان هو الآخر بأوراقه حيث أشرك لوكا مودريتش بديلا لفالفيردى كما جاء خاميس رودريجز مكان إيدن هازارد لكن المدرب الفرنسي هو الآخر انتهت محاولاته بالفشل حيث فشل المرينجي بتسجيل أية أهداف حتى الدقيقة 80.
ومع حلول آخر عشر دقائق فى المباراة استمرت تغييرات زيدان بإشراك يوفيتش مكان بينزيما بحثًا عن درو هجومى أقوى للملكى، لكن جاءت المباراة على عكس توقعات المدربين حيث انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.