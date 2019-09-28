التعادل السلبي يحسم ديربي مدريد بالدورى الإسبانى

تحرير:محمد جمال ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م

أتليتكو مدريد وريال مدريد

انتهت مباراة أتليتكو مدريد وريال مدريد بالتعادل السلبي، وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو، فى إطار الأسبوع السابع من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا). ويعد هذا التعادل هو السادس للروخى بلانكوس فى آخر 19 مباراة أمام الملكى، حيث فشل الأول فى تحقيق أى فوز فى آخر 19 مباراة على ملعبه أمام ريال مدريد. وبدأ الشوط الأول بسيطرة من جانب الملكى على أجواء المباراة مع حرص وأداء دفاعى للروخى بلانكوس -كعادته- لكن مع فشل من جانب الفريقين في الوصول للمرمى، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي .

ومع إطلاق حكم المباراة لصافرة الشوط الثانى، بدأ ديجو سيميونى المدير الفنى للأتلتى بتغيير حيث أشرك أخيل كوريا مكان فيتولو، محاولة لتغيير المباراة فى صالحه كما أدخل توماس ليمار مكان لودى لكن التغييرات لم تسعفه حيث فشلت كل محاولات الروخى البلانكوس للوصول للمرمى. ودفع زين الدين زيدان هو الآخر بأوراقه حيث