«المصابون على الرصيف» انقلاب ميكروباص بكورنيش الوراق

٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ م

انقلاب سيارة

حالة من الزحام المروري سجلتها كاميرات المراقبة بطريق كورنيش النيل بنطاق مركز الوراق شمال محافظة الجيزة، مساء اليوم السبت؛ أثر حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالقرب من وزارة الري؛ مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم قائد السيارة و4 ركاب، تراوحت إصاباتهم ما بين متوسطة لخطيرة، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى معهد ناصر، وانتقلت إلى مكان الحادث قيادات القطاع الميدانية تنسيقا مع رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد مدير أمن الجيزة للمرور.

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات مرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أمام وزارة الري. انتقلت قيادات قطاع الشمال إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص المبدئي أنه في أثناء سير ميكروباص بالطريق المُشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى لاصطدامها بأعمدة الإنارة