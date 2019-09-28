صلاح محسن: الفوز ببطولة إفريقيا هدفنا الأكبر

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م

صلاح محسن

أكد صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن جميع لاعبي الفريق الأحمر لديهم تركيز كبير لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، جاءت التصريحات عقب تأهل الأهلي، إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019- 2020، بعد تغلبه على ضيفه كانو سبورت الغيني، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 للبطولة. وكان المارد الأحمر، قد تغلب على كانو سبورت قبل أيام، في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، بهدفين سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان،

وأضاف صلاح، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة "الأهلي"، أن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد، لتحقيق هدفهم الرئيسي وهو التتويج ببطولة إفريقيا. وعن مواجهة الإنتاج الحربي، المقبلة في الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز، قال المهاجم الشاب، إن الدوري هو البطولة المفضلة للقلعة الحمراء، وأن هناك تركيز