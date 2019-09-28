راموس: أتلتيكو مدريد لم يستحق التعادل معنا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م

راموس

أكد سيرجيو راموس، قائد ومدافع ريال مدريدي الإسباني، أن مواجهة أتلتيكو مدريد في الديربي، كانت شاقة على المستوى البدني لكلا الفريقين، مشيرًا إلى أن فريقه خاض اللقاء بهدف الحصول على النقاط الثلاث، بعدما أغلق المساحات بشكل جيد على لاعبي الروخي بلانكوس، وتابع راموس في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة عبر قناة beIN SPORTS: «كانت لدينا فرصة تهديفية واضحة لكريم بنزيما، لكن التوفيق لم يحالفه، وأعتقد بشكل عام أننا كنا نستحق الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، خاصة أن أتلتيكو لم يكن لديه فرص خطيرة».

وأضاف: «الحصول على نقطة واحدة لم يكن طموحنا، لكن على أي حال هي بالطبع أفضل من الخسارة، ويجب علينا أن نحافظ على الروح الكبيرة التي ظهرنا بها طوال الـ90 دقيقة». وانتهى لقاء أتليتكو مدريد وريال مدريد بالتعادل السلبي، وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو، فى إطار