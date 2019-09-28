موناكو يقسو على بريست وسليماني يدخل التاريخ

تحرير:علي الزيني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٨ م

موناكو

حقق فريق موناكو فوزًا كبيرًا على نظيره بريست، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب لويس الثاني، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الفرنسي، وشهدت المواجهة تألق النجم الجزائري إسلام سليماني الذي ظهر بمستوى مميز وسجل هدفًا من ركلة جزاء كما صنع ثلاثة أهداف لفريقه، الفوز رفع رصيد فريق الإمارة إلى 9 نقاط من 8 مواجهات في المركز الثاني عشر، في المقابل تجمد رصيد بريست عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.

وفي الدقيقة 26، سجل وسام بن بدر، هدف التقدم لفريق موناكو، وفي الدقيقة 62 عزز إسلام سليماني تقدم فريقه بهدف ثان من ركلة جزاء، وأحرز جيلسون مارتينز، الهدف الثالث في الدقيقة 73، وقلص الكسندري مندي الفارق لفريق بريست في الدقيقة 77، واختتم بالدي دياو كايتا، رباعية موناكو في الدقيقة 90. وبحسب شبكة "أوبتا"