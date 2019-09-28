رياضة

موناكو يقسو على بريست وسليماني يدخل التاريخ

تحرير:علي الزيني ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٨ م
موناكو
موناكو
حقق فريق موناكو فوزًا كبيرًا على نظيره بريست، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب لويس الثاني، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الفرنسي، وشهدت المواجهة تألق النجم الجزائري إسلام سليماني الذي ظهر بمستوى مميز وسجل هدفًا من ركلة جزاء كما صنع ثلاثة أهداف لفريقه، الفوز رفع رصيد فريق الإمارة إلى 9 نقاط من 8 مواجهات في المركز الثاني عشر، في المقابل تجمد رصيد بريست عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.
وفي الدقيقة 26، سجل وسام بن بدر، هدف التقدم لفريق موناكو، وفي الدقيقة 62 عزز إسلام سليماني تقدم فريقه بهدف ثان من ركلة جزاء، وأحرز جيلسون مارتينز، الهدف الثالث في الدقيقة 73، وقلص الكسندري مندي الفارق لفريق بريست في الدقيقة 77، واختتم بالدي دياو كايتا، رباعية موناكو في الدقيقة 90. وبحسب شبكة "أوبتا"
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راموس

راموس: أتلتيكو مدريد لم يستحق التعادل معنا

أكد سيرجيو راموس، قائد ومدافع ريال مدريدي الإسباني، أن مواجهة أتلتيكو مدريد في الديربي، كانت شاقة على المستوى البدني لكلا الفريقين، مشيرًا إلى أن فريقه خاض اللقاء بهدف الحصول على النقاط الثلاث، بعدما أغلق المساحات بشكل جيد على لاعبي الروخي بلانكوس، وتابع راموس في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة عبر قناة beIN SPORTS: «كانت لدينا فرصة تهديفية واضحة لكريم بنزيما، لكن التوفيق لم يحالفه، وأعتقد بشكل عام أننا كنا نستحق الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، خاصة أن أتلتيكو لم يكن لديه فرص خطيرة».
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صلاح محسن: الفوز ببطولة إفريقيا هدفنا الأكبر

أكد صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن جميع لاعبي الفريق الأحمر لديهم تركيز كبير لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، جاءت التصريحات عقب تأهل الأهلي، إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019- 2020، بعد تغلبه على ضيفه كانو سبورت الغيني، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 للبطولة. وكان المارد الأحمر، قد تغلب على كانو سبورت قبل أيام، في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، بهدفين سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان،
ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

التعادل السلبي يحسم ديربي مدريد بالدورى الإسبانى

انتهت مباراة أتليتكو مدريد وريال مدريد بالتعادل السلبي، وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو، فى إطار الأسبوع السابع من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا). ويعد هذا التعادل هو السادس للروخى بلانكوس فى آخر 19 مباراة أمام الملكى، حيث فشل الأول فى تحقيق أى فوز فى آخر 19 مباراة على ملعبه أمام ريال مدريد. وبدأ الشوط الأول بسيطرة من جانب الملكى على أجواء المباراة مع حرص وأداء دفاعى للروخى بلانكوس -كعادته- لكن مع فشل من جانب الفريقين في الوصول للمرمى، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي .
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باريس سان جيرمان

نيمار يقود باريس لفوز جديد على حساب بوردو

واصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان، تألقه بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز ثمين على حساب مضيفه بوردو، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب «نوفو استاد دي بوردو» ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي موسم 2019- 2020. دخل فريق العاصمة الفرنسية اللقاء بقوة، رغبة في تسجيل هدف مبكر، وأهدر لاعبوه عدة فرص قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (5)

سان جيرمان يسعى لدك حصون بوردو متسلحًا بنيمار

يريد باريس سان جيرمان حامل اللقب أن يضع خلفه خسارة نادرة في الدوري الفرنسي لكرة القدم، عندما يحل ضيفا، اليوم السبت، على بوردو في المرحلة الثامنة، إذ قد يعود إلى صفوفه هدافه الشاب كيليان مبابي. وخسر فريق المدرب الألماني توماس توخل أمام رينس 0-2 واضعا حدا لسلسلة من 22 مباراة دون هزيمة على ملعبه بارك دي برانس، كما كانت المرة الأولى في 44 مباراة يفشل فيها سان جيرمان في التسجيل، وهي أطول سلسلة في تاريخ الدوري. ورغم خسارته بقي سان جيرمان متصدرا بفارق الأهداف عن مفاجأة الدوري أنجيه، ويعول سان جيرمان مجددا على البرازيلي نيمار، نجمه العائد من الإصابة.
نيس الفرنسي

بسبب سرقة ساعة.. نيس يدرس فسخ عقد لاعبه

توصل نادي نيس الفرنسي إلى الجاني الذي قام بسرقة ساعة المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرج لاعب الفريق والمُقدرة قيمتها بـ70 ألف يورو، ما يوازي مليونا و245 ألف جنيه مصري، من داخل غرف تغيير ملابس النادي، حيث كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الشكوك تحوم حول اللاعب الشاب لامين ديابي فاديجا، وأن إدارة نيس قامت باستجوابه قبل إصدار أي عقوبات بشأنه، وأن النادي بصدد قرار قوي تجاه اللاعب الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، قد يصل إلى الاستغناء عنه، وإنهاء مشواره مع الفريق الذي تدرج في صفوفه على مدار 10 سنوات.
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (5)

باريس سان جيرمان يسقط في حديقة الأمراء

تعرض فريق باريس سان جيرمان، للخسارة أمام نظيره ريمس بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الفرنسي، وتعد هذه هي الخسارة الأولى للفريق الباريسي بمسابقة الدوري على ملعبه، تحت قيادة مديره الفني الألماني توماس توخيل، وشهد اللقاء تواجد النجم البرازيلي نيمار منذ البداية في ظل إصابة كيليان مبابي وإدينسون كافاني وماورو إيكاردي، كما باريس شارك كيلور نافاس في حراسة المرمى.
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