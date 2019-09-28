كامل الوزير: مصر تعيش العصر الذهبي للمرأة

تحرير:أحمد الزغبي ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤١ م

كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الشعار الذي أطلقته المنظمة البحرية الدولية هذا العام هو "تمكين المرأة في المجال البحري" دليل واضح على التزام المجتمع العالمي بتطبيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مصر ركزت جهودها في السنوات الماضية على تفعيل دور المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تماشيا مع أهداف الأمم المتحدة، جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال باليوم البحري العالمي بقلعة قايتباي بالإسكندرية، إذ أوضح أن هذا الحدث يتم الاحتفال به سنويا بالعالم كله تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية IMO ليكون بمثابة منتدى سنوي يضم جميع عناصر المجتمع البحري.

وأضاف الوزير، أن دور المرأة أصبح لا يقل أهمية عن دور الرجل، إذ أصبحت تشاركه في كل المجالات والمهن، لافتا إلى رؤية المجتمع للمرأة اختلفت كليةً، ووصلت لأرفع المناصب، وبالطبع يوجد العديد من قصص النجاح للمرأة على كل الأصعدة سواء على المستوى العالمي أو على المستوى الوطني. وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي