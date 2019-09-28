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كامل الوزير: مصر تعيش العصر الذهبي للمرأة

تحرير:أحمد الزغبي ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤١ م
كامل الوزير
كامل الوزير
قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الشعار الذي أطلقته المنظمة البحرية الدولية هذا العام هو "تمكين المرأة في المجال البحري" دليل واضح على التزام المجتمع العالمي بتطبيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مصر ركزت جهودها في السنوات الماضية على تفعيل دور المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تماشيا مع أهداف الأمم المتحدة، جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال باليوم البحري العالمي بقلعة قايتباي بالإسكندرية، إذ أوضح أن هذا الحدث يتم الاحتفال به سنويا بالعالم كله تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية IMO ليكون بمثابة منتدى سنوي يضم جميع عناصر المجتمع البحري.
وأضاف الوزير، أن دور المرأة أصبح لا يقل أهمية عن دور الرجل، إذ أصبحت تشاركه في كل المجالات والمهن، لافتا إلى رؤية المجتمع للمرأة اختلفت كليةً، ووصلت لأرفع المناصب، وبالطبع يوجد العديد من قصص النجاح للمرأة على كل الأصعدة سواء على المستوى العالمي أو على المستوى الوطني. وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي
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اقبال المواطنين على شراء الفسيخ والرنجة تصوير دعاء السيد (13)

حالات تسمم خطيرة.. تحذير عاجل من تناول الفسيخ

حذر مركز السموم التابع لجامعة الإسكندرية، المواطنين من تناول وجبات الفسيخ بعد أن تلقى المركز حالات عديدة مصابة بالتسمم، بينهم حالات تسمم خطيرة تحتاج للمصل المضاد للسموم، وذلك على خلفية تناول وجبات الفسيخ، فيما شهدت الفترة الأخيرة حالة من القلق إزاء ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن وجود أسماك بوري فاسدة تباع في جميع الأسواق بمحافظه الإسكندرية، تتراوح أسعارها ما بين 20 و25 جنيها، وطالبوا بتدخل الأجهزة المعنية لحماية المواطنين.
مصر تفوز بعضوية مجلس الإيكاو

اكتسحت الانتخابات عربيا وإفريقيا.. مصر تفوز بعضوية مجلس الإيكاو

في مونتريال بكندا نجح الوفد المصري برئاسة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني في الحفاظ على مقعد مصر بمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بعد أن حقق نتائج إيجابية غير مسبوقة بفوز مصر بعضوية المجلس في الفئة الثانية خلال الانتخابات التي جرت اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ40 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والمنعقدة حاليا بمقر المنظمة بمونتريال والتي تستمر حتى 5 أكتوبر الحالي.
السيسي ومدبولي والجزار

السيسي يبحث مشروعات الصعيد والإسكان الاجتماعي

في ثاني اجتماعاته منذ عودته من نيويورك، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها المدن الجديدة الجاري تشييدها بصعيد مصر، وكذلك المدن الجديدة بمنطقة الساحل الشمالي، فضلا عن بعض مشروعات الطرق والمحاور.
الموج الأحمر 2

بمشاركة البحرية المصرية.. الموج الأحمر يلون السواحل السعودية

علي مدار أسبوع اشتعلت فعاليات التدريب البحرى المشترك (الموج الأحمر 2) في المياه الإقليمية للملكة العربية السعودية والذي شاركت فيه وحدات مقاتلة من البحرية المصرية، إلى جانب وحدات مماثلة من القوات البحرية لأربع دول أخرى هي الأردن والسودان واليمن وجيبوتى، وكان لافتا حضور كبار قادة البحريات المشاركة للمرحلة الختامية، حيث حضر الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية والفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلى رئيس هيئة الأركان العامة السعودية ورؤساء أركان الدول المشاركة وعدد من قادة القوات المسلحة للدول المشتركة فى التدريب.
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نهر النيل

البرلمان: إهمال المراسي سبب عشوائية المراكب النيلية

قال محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن النقل النهرى منظومة لا يمكن الاستهانة بها، لكنها حتى الآن لم تستغل حق استغلالها، إضافة إلى معاناتها من عدة مشكلات على رأسها عشوائية المراكب المتكدسة على ضفاف النيل، موضحا أن الدولة أعلنت في عام 2015 عن رؤيتها الشاملة لتطوير النقل النهري ونقل مكان المراكب النيلية المتواجدة في محيط ميدان التحرير وماسبيرو إلى منطقة الساحل، إلى جانب إنشاء عدد من المراسى النيلية، إلا أننا لم نلحظ أي تغير واستمرت عشوائية المراكب النيلية وتكدسها بشكل يؤذي النظر ويحجب رؤية النيل.
مجلس-النواب (1)

نائب: المراكز التكنولوجية سلاح الدولة لدحر الفساد

قال خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات له، اليوم السبت، إن اهتمام الدولة والحكومة بالتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في جميع المراكز والمدن حتى وصلت إلى 318 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، ساهم في تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مع التوسع في خدمة الشباك الواحد، وتحقيق الانضباط الوظيفي داخل الأحياء والوحدات المحلية وتحسن مستوى الخدمات وأسلوب تعامل الموظفين وسرعة أداء الخدمة، مضيفا أن الدولة نجحت في دحر الفساد بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
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نائب يطالب بشاشات إلكترونية تحمل بيانات السائق والأجرة

طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بوجود شاشات إلكترونية تحمل بيانات المركبة والسائق والسرعة والأجرة المستحقة بسيارات الأجرة، قائلا إن النقل البري يعاني من عدة مشكلات منذ سنوات عديدة، وتحديدا سيارات الأجرة وظهور شركات مثل "أوبر وكريم" ودخولها السوق المصرية بقوة، ما أثر بالتأكيد على التاكسي الأبيض واشعل الحرب بينهما، وما يميز الشركات الخاصة توفر قدر كبير من الأمان والخصوصية للمستهلك على عكس التاكسي الأبيض الذي أثير حوله الكثير من الشكوك من حيث وجود تلاعب كبير يتم من جانب بعض السائقين، ودون مراجعة أو محاسبة سيضيع حق المواطن.
السيسي- يستقبل -الدكتور -عبد الله- حمدوك

احترام ومشروعات مشتركة.. حمدوك يغادر مصر بعد لقاء السيسي

غادر القاهرة مساء اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات، وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمدوك والوفد المرافق له بقصر الاتحادية، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
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