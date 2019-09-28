جريمة

إحباط تهريب أدوية بشرية بجمارك مطار القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ م
مطار القاهرة - أرشيفية
مطار القاهرة - أرشيفية
تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادرات الجوية بمطار القاهرة، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود المصدرة بجمرك صادر مصر للطيرن برئاسة مدير الجمرك، اشتبه كل من عصام عطية مأمور الحركة وفؤاد نخله، في بوليصة شحن باسم شركة للتصدير وهو عبارة عن 9 طرود مصدرة إلى نيجيريا، وبتفتيش الطرود تبين وجود 161 علبة أدوية بشرية مخبأة داخل ثلاجة "ميني بار" ضمن الطرود المصدرة، وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.
وفي وقت سابق، تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عصام محمدين مدير الجمرك، من إحباط محاولات تهرب جمركي لأقراص مخدرة بحوزة راكبين مصريين أثناء قدومهما من كازابلانكا، وضبط هواتف محمولة بحوزة راكب مصري. بداية أولى المحاولات كانت بمعلومات سرية من إدارة مكافحة المخدرات بمطار
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«يا نعيش يا نموت سوا».. حاولا إنقاذ شقيقتهما فغرقوا جميعا

"محمد" و"حبيبة" و"علي" ثلاثة أطفال في عمر الزهور شاءت الأقدار أن يموتوا سويا، حيث ابتعلتهم مياه ترعة الفاروقية بنجع القوصة، بعد محاولتهما إنقاذ شقيقتهما من الغرق،.. الواقعة شهدتها قرية البلابيش مركز دار السلام بسوهاج، وأصابت الأهالي بصدمة كبيرة بعد غرق الأشقاء الثلاثة، فيما عاشت أسرتهم ساعات من الحزن والدموع يترقبون فريق الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية، الذي نجح في انتشال جثتي الولدين أولا، وبعد قرابة النصف ساعة انتشل الفريق جثة الطفلة حبيبة، ليتم نقل الجثث الثلاث لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.
انقلاب ميكروباص

«المصابون على الرصيف» انقلاب ميكروباص بكورنيش الوراق

حالة من الزحام المروري سجلتها كاميرات المراقبة بطريق كورنيش النيل بنطاق مركز الوراق شمال محافظة الجيزة، مساء اليوم السبت؛ أثر حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالقرب من وزارة الري؛ مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم قائد السيارة و4 ركاب، تراوحت إصاباتهم ما بين متوسطة لخطيرة، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى معهد ناصر، وانتقلت إلى مكان الحادث قيادات القطاع الميدانية تنسيقا مع رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد مدير أمن الجيزة للمرور.
كشف طبي

غشاء البكارة سليم.. تفاصيل الكشف الطبي على أماني شقيقة الطفلة جنة

كشف التقرير الطبي الصادر من مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بخصوص الحالة الصحية للطفلة "أماني محمد سمير"، 6 سنوات، شقيقة جنة ضحية تعذيب جدتها، في قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين، عن وجود حروق في جهازها التناسلي أعلى البظر وآثار حريق قديم في الشفرة الصغرى، وتبين أن غشاء البكارة سليم، ويلزم عرضها على الطب الشرعي للبت في الأمر، وقد خضعت الطفلة أماني للكشف الطبي، بعد أن تسلمها والدها، على أثر واقعة تعذيب شقيقتها "جنة" والتي توفيت فجر اليوم، متأثرة بجروحها، وخضعت لعملية بتر بالساق اليسرى.
زحام-فى-المدارس (2)

«حرب التختة الأولى» بالدقهلية تنتهي بإصابة ومحضر في القسم

اتهمت عاملة نظافة في مدرسة محمد زغلول الابتدائية التابعة لإدارة المنزلة التعليمية بمحافظة الدقهلية، والدة أحد التلاميذ بالمدرسة، بضربها والتعدي عليها بعصا وركلها أثناء اليوم الدراسي، ما تسبب في كسر ذراعها الأيمن وإصابتها بكدمات متفرقة، على أثر تعرض العاملة لنجلها بالصف الأول الابتدائي، ونقله رغما عنه من «التختة» الأولى إلى مقعد آخر لصالح أحد تلميذ في الفصل، وهو ما نفته العاملة.
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مطار-القاهرة (4)

أيفون وترامادول..إحباط 3 محاولات تهريب بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عصام محمدين مدير الجمرك، من إحباط محاولات تهرب جمركي لأقراص مخدرة بحوزة راكبين مصريين أثناء قدومهما من كازابلانكا، وضبط هواتف محمولة بحوزة راكب مصري. بداية أولى المحاولات كانت بمعلومات سرية من إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة، تفيد بمحاولة راكب مصري قادم من مطار كازابلانكا تهريب أقراص مخدرة. وبتفتيشه عثر بين طيات ملابس داخل حقائبه على 29 شريط ترامادول بإجمالي 290 قرصا، ثاني المحاولات كانت مع ضبط راكب مصري على نفس الطائرة بحوزته 17 شريطا بإجمالي 174 قرص ترامادول وخنجر ودونك.
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«ملحقش يفرح».. عريس العمرانية قتلته زوجته بعد 4 شهور

لم يكد يهنأ "أحمد" بدخوله "عش الزوجية"، 30 يوما "شهر عسل" ثم 3 أشهر كانت عمر تلك الزيجة، لحظات فارقة عصفت بأركان المنزل المتواضع في عقار سكني بشارع المستشفى بحي العمرانية غربي محافظة الجيزة، كعادته كل مساء لدى عودته من عمله بعد يوم عمل شاق، عمد العامل البسيط إلى الدخول في وصلة مزاح مع رفيقة دربه، لم يدر بخلده أن تلك الوصلة ستكتب الفصل الأخير في حياته مقتولا على يد أقرب الناس إليه بعد العثو عليه جثة هامدة بها 3 طعنات في أماكن متفرقة بالجسم في جريمة أضحت حديث أهالي العمرانية.
طعنات-سكين-جريمة

وصلة مزاح انتهت بجريمة.. سيدة تقتل زوجها في الجيزة

أصوات ضحك مرتفعة تبعتها مشادة كلامية حادة وتراشق بألفاظ "خارجة" حتى أطبق الصمت على المكان دون مقدمات معلنا وقوع جريمة قتل بطولة ربة منزل وضحيتها الزوج المغلوب على أمره، في نطاق محافظة الجيزة وتحديدا بقطاع الغرب، سجل محضر قسم الشرطة جريمة مؤسفة إذ أقدمت سيدة على قتل زوجها، سددت له طعنات بأماكن متفرقة بالجسم بعد وصلة مزاح امتدت دقائق انتهت بمقتل "رب البيت" ممزق الجسد، وفي أقل من ساعة نجح رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في إلقاء القبض على المتهمة.
محكمة-ارشفية

تجديد حبس المتهمين في قضية «فتاة العياط»

جدد قاضي غرفة المشورة في محكمة العياط، اليوم السبت، حبس "وائل. م"، و"إبراهيم. م" المتهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وفي وقت سابق قبلت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "أميرة" والمعروفة بـ"أميرة"، وألغت المحكمة قرار قاضي المعارضات، وقالت دينا المقدم محامية «طفلة العياط» إنها ستتقدم باستئناف على قرار المحكمة مرة أخرى خلال 24 ساعة وبعدها سيتم تحديد جلسة لنظر القضية.
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