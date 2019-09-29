سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الشرطة تكشف ملابسات مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
الفغم
الفغم
كشفت شرطة مكة المكرمة بالسعودية ملابسات مقتل اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز بن بداح الفغم؛ إثر إطلاق النار عليه أثناء زيارته لأحد أصدقائه بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة. وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"اليوم الأحد، إنه في مساء أمس السبت، أثناء زيارة المجني عليه لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بمنزله، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين الفغم، وآل علي فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري؛ ليطلق النار على الجني عليه.
وأضاف أن إطلاق النار أسفر عن إصابه الفغم، واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره. وأشار إلى أن الحادث أسفر عن
اقرأ المزيد
حريق قطار الحرمين

حريق هائل بمحطة قطار الحرمين في جدة (فيديو)

تباشر فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة، حريقا متطورا بمحطة قطار الحرمين بالسليمانية. وتسبب الحريق في إيقاف رحلات القطار، حيث ارتفعت ألسنة اللهب إلى مسافات بعيدة فيما يجري إجلاء أشخاص من داخل الصالات. ووفقاً لمصادر لوكالة "سبق" السعودية، فتمت الاستعانة بالطيران العمودي للمشاركة في عمليات الإطفاء.
الفغم

عبد العزيز الفغم| أفضل حارس شخصي في العالم قُتل غدرا

لقي اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري، الحارس الشخصي والمرافق الخاص للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مصرعه، عصر أمس السبت، في ظروف غامضة. نبأ مقتل الفغم حل كالصاعقة على السعوديين، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل التأبين للواء الراحل الذي حاز إعجاب المواطنين منذ أن كان حارسا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز. وكشفت السلطات السعودية، اليوم الأحد، عن تفاصيل وملابسات اغتيال الحارس الشخصي للعاهل السعودي على يد أحد أصدقائه في مدينة جدة غرب المملكة.
قوات-الاحتلال صورة-ارشيفية

قوات الاحتلال تُطلق النار على مراكب الصيادين الفلسطينيين

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي النار، اليوم الأحد، صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال قطاع غزة. وقالت لجان الصيادين الفلسطينيين إن زوارق الاحتلال أطلقت النار صوب المراكب على بُعد ثلاثة أميال مقابل بحر بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وتنفذ زوارق الاحتلال اعتداءات متواصلة على الصيادين الفلسطينيين تشمل إطلاق النار والاعتقال ومصادرة القوارب والمعدات، ويعاني قطاع الصيد البحري في قطاع غزة من مشاكل عدة، أبرزها الممارسات الإسرائيلية المستمرة التي تتمثل في إطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين؛ إذ تفرض بالقوة حدودا غير ثابتة، فتتراجع عن المساحات التي سمحت بها.
الحارس الشخصي مع الملك سلمان

بعد مقتله.. سعوديون وفنانون ينعون حارس الملك سلمان

نعى عدد كبير من السعوديين، اليوم الأحد، اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد وفاته عقب نقله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وفي غضون دقائق عقب إعلان الوفاة، تصدر "هاشتاج" عبدالعزيز الفغم مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، ونعى السعوديون الفغم ببالغ الحزن. وعبر المغردون على "تويتر" خلال الوسم، عن مشاعر الحزن والعز والافتخار بالحارس الملكي، الذي عمل بتفان وإخلاص لوطنه ومليكه، كما أنهالت أبيات الشعر من خلال الهاشتاج، الذي تصدر الترند في دقائق وسجل مليون تغريدة.
اقرأ المزيد من الأخبار
نساء سعوديات - أرشيفية

لدعم السياحة.. السعودية تخفف القيود على الأجنبيات

سوف تتخلى المملكة العربية السعودية عن قواعدها الصارمة الخاصة بالنساء الأجنبيات، حيث تسعى لأول مرة لجذب المصطافين، وتوفير مصدر دخل يمكن أن يساعد في تطوير اقتصاد المملكة بعيدًا عن الاعتماد على النفط. قال أحمد الخطيب، رئيس الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني والمستشار البارز لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن النساء الأجنبيات لن يضطررن إلى ارتداء العباءة، التي كانت تمثل زيا إجباريا للنساء لعقود من الزمن، إلا أنه سيطلب منهن ارتداء "ملابس محتشمة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

«التعاون الخليجي» يدين تصريحات نتنياهو: عدوانية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، في بيان له، اليوم الأربعاء، عن إدانته لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياها بالاستفزازية والعدوانية، مؤكدا أنها تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. بدورها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي تلك التصريحات، ورحبت بدعوة السعودية لاجتماع طارئ، وذلك بحسب ما أوردته فضائية سكاي نيوز. وكانت السعودية قد أدانت بشدة تصريحات نتنياهو، ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لوضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل.
طائرة-مسيرة (4)

إسقاط طائرة حوثية مسيرة من صنعاء باتجاه السعودية

أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار، بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية، فوق محافظة صعدة، قامت بإطلاقها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة العربية السعودية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضح المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية.
الشرطة -الهولندية.

مأساة في هولندا.. شرطي يقتل طفليه بالرصاص ويصيب زوجته ثم ينتحر

كشفت الشرطة الهولندية، تفاصيل حادث إطلاق النار في مدينة دورديخت مساء الإثنين، إذ قالت المتحدثة باسم الشرطة ميريام سلوت، إن ضابطا بالشرطة الهولندية قتل طفليه الصغيرين بالرصاص داخل المنزل الواقع قرب ميناء روتردام، ثم قام بالانتحار، وأضافت أن الضباط الذي يبلغ من العمر 34 عاما، أطلق الرصاص أيضا على زوجته صاحبة الـ28 عاما، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة، لافتة إلى أحد الطفلين في الثامنة من عمره والآخر 12 عاما، موضحة أن فرق الاستجابة الطارئة وصلت إلى المنزل على الفور، بالإضافة إلى فريق من الطب الشرعي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]