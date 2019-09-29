الشرطة تكشف ملابسات مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

الفغم

كشفت شرطة مكة المكرمة بالسعودية ملابسات مقتل اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز بن بداح الفغم؛ إثر إطلاق النار عليه أثناء زيارته لأحد أصدقائه بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة. وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"اليوم الأحد، إنه في مساء أمس السبت، أثناء زيارة المجني عليه لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بمنزله، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين الفغم، وآل علي فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري؛ ليطلق النار على الجني عليه.

وأضاف أن إطلاق النار أسفر عن إصابه الفغم، واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره. وأشار إلى أن الحادث أسفر عن