الآثار: الكشف عن أطلال معبد بطليموس الرابع في سوهاج

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

خالد العناني وزير الآثار - صورة أرشيفية

كشفت حفائر الإنقاذ التي قامت بها بعثة أثرية من وزارة الآثار بمنطقة كوم شقاو بمدينة طما شمالي محافظة سوهاج عن بقايا معبد للملك بطليموس الرابع، والتي تم الكشف عن بعض أحجاره في أثناء أعمال الحفر الخاصة بإمداد خطوط للصرف الصحي بالقرية أوائل الشهر الحالي. وأشار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح له، اليوم الأحد، إلى أنه تم علي الفور وقف أعمال الحفر لمد مواسير الصرف الصحي في تلك البقعة، وتم تكليف فريق عمل من وزارة الآثار لإجراء حفائر إنقاذ.

وأوضح محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، أن البعثة بدأت أعمالها في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من الجدار المكتشف في أثناء أعمال مشروع الصرف الصحي، وفي أحد الشوارع الجانبية كشفت البعثة عن الركن الجنوب الغربي من المعبد وباقي الجدار المتجه من الشمال إلى الجنوب وعليه بقايا مناظر متكررة