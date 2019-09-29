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الآثار: الكشف عن أطلال معبد بطليموس الرابع في سوهاج

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص
خالد العناني وزير الآثار - صورة أرشيفية
خالد العناني وزير الآثار - صورة أرشيفية
كشفت حفائر الإنقاذ التي قامت بها بعثة أثرية من وزارة الآثار بمنطقة كوم شقاو بمدينة طما شمالي محافظة سوهاج عن بقايا معبد للملك بطليموس الرابع، والتي تم الكشف عن بعض أحجاره في أثناء أعمال الحفر الخاصة بإمداد خطوط للصرف الصحي بالقرية أوائل الشهر الحالي. وأشار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح له، اليوم الأحد، إلى أنه تم علي الفور وقف أعمال الحفر لمد مواسير الصرف الصحي في تلك البقعة، وتم تكليف فريق عمل من وزارة الآثار لإجراء حفائر إنقاذ.
وأوضح محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، أن البعثة بدأت أعمالها في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من الجدار المكتشف في أثناء أعمال مشروع الصرف الصحي، وفي أحد الشوارع الجانبية كشفت البعثة عن الركن الجنوب الغربي من المعبد وباقي الجدار المتجه من الشمال إلى الجنوب وعليه بقايا مناظر متكررة
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ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

البيئة: حياتنا على الكوكب تعتمد على الاقتصاد الأخضر

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ضرورة التحول الحاسم والمحدد نحو الاقتصاد الأخضر الذي أصبح توجها عالميا ولم يعد مطلبا اختياريا، بل أصبح من الأمور الضرورية والملحة للحد من التدهور البيئي الذي وصل إلى مستويات عالمية غير مسبوقة، قائلة: "إن الجميع مشارك في قضية الاقتصاد الأخضر، فحياتنا على كوكب الأرض معتمدة على تغيير الفكر". جاء ذلك في كلمة ألقتها، اليوم الأحد، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر "التحول نحو الاقتصاد الأخضر"، بحضور رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، ومستشار وزيرة البيئة حسين أباظة، وخبراء للبيئة والتجارة والصناعة.
غادة-والى-وزيرة-التضامن

وزيرة التضامن توجه برعاية شقيقة الطفلة جنة ووالدها

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، برعاية الطفلة أماني محمد سمير شقيقة الطفلة جنة ضحية حادث تعذيبها على يد جدتها وخالها، وذلك عقب قرار النيابة العامة بإيداع الطفلة أماني، كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم للطفلة وأسرتها، وشكلت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية وفريق التدخل السريع بالوزارة، فريق للدعم النفسي لبدء جلسات تأهيلية مع وضع برنامج طبي لعلاج آثار التعذيب. ووجهت الوزيرة أيضا بتوفير كافة الخدمات للمواطن محمد سمير حافظ والد الطفلة إذ تم تسجيله ببرنامج تكافل وكرامة وتم حجز كشف طبى له بالمجالس الطبية بالمنصورة.
المتحف-المصري-الكبير

المتحف الكبير يستقبل أول رحلة مدرسية

نظم المتحف المصري الكبير أولى فعاليات برنامجه التوعوي لطلاب مرحلة التعليم الأساسي الحكومي، تحت عنوان "استكشف المتحف المصري الكبير" إذ استقبل المتحف طلاب مدرسة الأهرام، الموجودة بمحيط المتحف لتعريفهم بعظمة المشروع المصري. وقام الطلاب بجولة داخل الموقع الإنشائي للمتحف وموقع تمثال رمسيس ومركز ترميم الآثار الخاص به والطرق العلمية الحديثة المستخدمة لحفظ وصيانة القطع الأثرية، وذلك لتعريفهم بالمتحف وبعض مقتنياته بالإضافة إلى التعرف عن قرب على الجهد المبذول لبناء هذا الصرح العظيم الذي هو هدية مصر للعالم.
استعدادات-الإسماعيلية-للأمم-الإفريقية‎ (7)

سحب قطعة أرض من «الإذاعة والتليفزيون» بالإسماعيلية

أصدر المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية، قرارا برقم 554 لسنة 2019 بسحب قطعة أرض تبلغ مساحتها 1723 مترا مربعا والسابق تخصيصها لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وردها لمشروع تطوير أبو عطوة وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية. ونص القرار على سحب القطعة رقم 73 ومساحتها 1723م2 من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وردها لمشروع تطوير أبو عطوة.
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معرض- توت- عنخ -آمون (3)

معرض توت عنخ آمون يحطم الأرقام القياسية في تاريخ فرنسا

أرقاما غير مسبوقة حققها معرض "توت عنخ آمون.. كنز الفرعون"، الذي أغلق أبوابه مساء الأحد، في باريس، بعدما أصبح الأكثر استقطابًا للزوار في تاريخ فرنسا، بعدما زاره 1.42 مليون شخص، وقال القائمون على تنظيم المعرض، في بيان اليوم الأحد، إنه في خلال 6 أشهر، توافد 1423170 شغوفًا بتاريخ مصر القديمة إلى لا فيليت في شمال شرق باريس، حيث قدّمت 150 قطعة عثر عليها في مقبرة الفرعون اليافع، بينها 60 قطعة عرضت لأول مرة خارج مصر، وفقا لسكاي نيوز.
ميدان-التحرير

الآثار: مسلة رمسيس الثاني لن تؤثر على مترو التحرير

أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح له، اليوم السبت، أن مسلة رمسيس الثاني المقرر وضعها بميدان التحرير لا تسبب أي خطر على مترو الانفاق، وذلك بعد الانتهاء من إجراء العديد من الدراسات العلمية اللازمة، مضيفا أنه جاري أعمال ترميم وتجميع المسلة على يد فريق عمل من مرممي وزارة الآثار بالقاهرة، تمهيدا لإقامتها لتزيين ميدان التحرير، وسط سيناريو عرض، وتصميمات جديدة لتجميل الميدان.
مقبرة-توت-عنخ-امون

لأول مرة منذ 1922.. ترميم تابوت الملك الصغير «توت»

صرح الدكتور حسين كمال مدير عام مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير، بأنه من المقرر الانتهاء من أعمال ترميم تابوت "توت عنخ آمون" بالمتحف بعد 6 أشهر، وسيتم الانتهاء من أعمال تعقيمه التي استغرقت أكثر من 3 أسابيع، مضيفا أنه تم رفع غطاء التابوت، وإزالة قطع القطن التي سببت أضرارا، كما تم إزالة كل قطعة انفصلت عن بدن التابوت، وترقيمها إذ كان هناك العديد من الانفصالات، وتم مقارنة الزخارف والرسوم على التابوت، وإجراء عملية توثيق وتجميع كل جزء، وجارى إجراء الدراسات على التابوت لمعرفة أسباب التلف.
وظائف-شركة-مياه-الشرب-

3.7 مليون جنيه لتوصيل المياه لـ22 مدرسة ومعهدا بسوهاج

أكد اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم الانتهاء من توصيل خدمة مياه الشرب لعدد 22 مدرسة ومعهد أزهري بقيمة تبلغ نحو 3,7 مليون جنيه، وكذا الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي لبعض المدارس، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي 2019/2020.
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