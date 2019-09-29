البورصة تربح 20 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأسبوع

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات جلسات الأسبوع اليوم، الأحد، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 20.6 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 716.396 مليار جنيه في مستهل التعاملات الصباحية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 3.51% ليصل إلى مستوى 14344 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.03% ليصل إلى مستوى 2007 نقاط، كما قفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.43% ليصل إلى مستوى 17283 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.73% ليصل إلى مستوى 513 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.91% ليصل إلى مستوى 1378 نقطة. وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية، الخميس الماضي، على ارتفاع جماعي، وذلك للجلسة الثانية على التوالي، لتعوض جزءا من الخسائر الفادحة التي تكبدتها في أول ثلاث جلسات من الأسبوع. وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" إنه على الرغم من أن مؤشر