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البورصة تربح 20 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأسبوع

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات جلسات الأسبوع اليوم، الأحد، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 20.6 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 716.396 مليار جنيه في مستهل التعاملات الصباحية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 3.51% ليصل إلى مستوى 14344 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.03% ليصل إلى مستوى 2007 نقاط، كما قفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.43% ليصل إلى مستوى 17283 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.73% ليصل إلى مستوى 513 نقطة.
وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.91% ليصل إلى مستوى 1378 نقطة. وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية، الخميس الماضي، على ارتفاع جماعي، وذلك للجلسة الثانية على التوالي، لتعوض جزءا من الخسائر الفادحة التي تكبدتها في أول ثلاث جلسات من الأسبوع. وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" إنه على الرغم من أن مؤشر
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دولارات

الدولار يعاود الهبوط أمام الجنيه في البنوك

عاودت أسعار الدولار الأمريكي الهبوط مرة أخرى أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وذلك عقب صعودها الأسبوع الماضي. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 4 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.31 جنيه للبيع، و16.21 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع 5 قروش ليسجل أيضا نحو 16.31 جنيه للبيع، و16.21 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء.
أسعار-الفائدة (2)

توقعات بخفض سعر الفائدة إلى 9.75% بنهاية 2020

توقع بنك استثمار «برايم» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وأن يخفضها بنسبة 3% خلال عام 2020. وقال «برايم» خلال تقرير له اليوم، الأحد: "نتوقع إمكانية أن يصل سعر الفائدة على الودائع لليلة الواحدة إلى 12.75% بنهاية العام، على أن يصل إلى 9.75% بحلول نهاية عام 2020". وأضاف: "ضغوط التضخم الضعيفة هي التركيز الرئيسي، فما دامت ديناميكيات التضخم مستمرة وتم احتواؤها هيكليا، فمن المحتمل أن يظل نطاق دورة التيسير (النقدي) كبيرا".
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18 مليون جنيه قيمة صادرات الملابس الداخلية في 8 أشهر

ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي بنحو 6% لتسجل ما قيمته 1.111 مليار دولار مقارنة بنحو 1.043 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية أن صادرات الملابس ارتفعت خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 5% لتبلغ ما قيمته 134 مليون دولار مقابل 129 مليون دولار خلال أغسطس 2018.
تعاملات بنكية (2)

البنوك تحسم اليوم مصير الفائدة على الأوعية الادخارية

تبحث البنوك العاملة في مصر اليوم، الأحد، خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة من شهادات ادخارية وحسابات التوفير وودائع، وذلك عقب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس الماضي. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2019، بنسبة 1% لتصل إلى 13.25% على الإيداع، و14.25% على الإقراض. كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس أيضا، ليصل إلى 13.75%.
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بورصة (2)

البورصة تربح 9.3 مليار جنيه في التعاملات الصباحية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تعزيز مكاسبها في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمصرية. وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.3 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 7ر697 مليار جنيه، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 2.34% ليبلغ مستوى 13912.26 نقطة.
البورصة

البورصة تربح 12 مليار جنيه في منتصف التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 12 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 684.280 مليار جنيه، في مقابل 672.280 مليار جنيه خلال جلسة أمس، وذلك بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب بقيمة 56.8 مليون جنيه، و9.9 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بقيمة 66.8 مليون جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس إي جي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.4% مسجلا مستوى 13486.57 نقطة.
بورصة (1)

بعد هبوط حاد.. البورصة تعاود الصعود بمستهل التعاملات

عاودت مؤشرات البورصة المصرية الصعود مرة أخرى في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء، وذلك عقب الهبوط الحاد الذي شهدته خلال الثلاث الجلسات الماضية. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة أرباحا بقيمة 5.7 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 678.038 مليار جنيه. وارتفع مؤشر egx30 الرئيسي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 13328 نقطة، ومؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.32% إلى 484 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.6% إلى 1301 نقطة.
مصطفى-مدبولي

قريبا.. طرح 6 شركات حكومية في البورصة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن نسبة البطالة انخفضت إلى 7.5%، معلقا: "منذ تخرجي من الجامعة أواخر عام 1980، لم أسمع أن البطالة انخفضت إلى هذه النسبة، ولأول مرة منذ الشهر الماضي، انخفض التضخم إلى 6.5% نتيجة ما تقدمه الدولة وقدرتها على توفير كافة السلع للمواطنين"، وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان عام محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من الوزراء، أن الدولة ستقوم بطرح 5 إلى 6 شركات في البورصة فى العام المالي 30 يونيو 2020، والتي تمتلكها الدولة لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار.
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