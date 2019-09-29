أحمد الجارالله: السيسي قائد يعمل لمجد بلاده وليس لشخصه

أحمد الجارالله: مصر خاضت في السنوات الست الماضية بقيادة الرئيس السيسي معارك على جبهات عدة، اقتصادية، وسياسية، وأمنية، وحققت فيها كلها نجاحات كبيرة

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

أحمد الجارالله

أكد رئيس تحرير جريدة "السياسة" الكويتية العميد أحمد الجارالله، أن رد المصريين القوي على دعوات تنظيم "الإخوان" الإرهابي للتظاهر، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد يعمل لمجد بلاده وليس لمجده الشخصي. وقال الجارالله – في افتتاحية الجريدة بعددها الصادر اليوم الأحد، تحت عنوان "الشعب المصري اليقظ .. يدحر فلول الإخوان"، إن الشعب المصري يُسجَّل تأكيده صوابية الخيارات التي ذهب إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إعادة بناء ما هدمته حركات الفوضى بعد 25 يناير 2011، وأدت إلى تخريب الاقتصاد الوطني، كما أدخلت مصر في متاهة الإرهاب، والتي كان يهدف منها تنظيم "الإخوان" الإرهابي المدعوم من قوى دولية، تخريب العالم العربي، لفشله في اعتلاء أنظمة الحكم فيه وإقامة دولته من خلال صناديق الاقتراع.

وأضاف الجارالله قائلا: "لم تستسغ تلك القوى تعافي (هبة النيل) بعد إسقاط حكمها، فحاولت عبر إثارة الفوضى في الأسبوعين الماضيين، تأكيد قدرتها على إحداث بلبلة، غير أن الرد جاء من المصريين، الذين لم ينجروا خلف الشعارات الكاذبة التي خبروا زيفها وزيف مطلقيها في السنوات الماضية .. لا شك أن القوى الظلامية تلك