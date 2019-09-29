رياضة

الزمالك يتحدى جينيراسيون فوت في موقعة المصير المجهول

تحرير:علي الزيني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
الزمالك وجينيراسيون
الزمالك وجينيراسيون
يعد مصير مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي، مجهولًا حتى الآن، وأصبح قريبًا من إلغاء المباراة، بعدما فشلت جميع المحاولات مع الجانب السنغالي، وفي حالة إقامة اللقاء بشكل طبيعي، يلعب الفارس الأبيض أمام الفريق السنغالي، في الثامنة مساءً على أون سبورت، في إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، بقيادة الحكم المالي محمدوا كيتا، ويعاونه بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، وجاوزو كاني حكمًا رابعًا، ومراقب المباراة التشادي قدري.
وشهدت الساعات الماضية أزمة كبيرة، إذ وصلت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي إلى ملعب بتروسبورت، مساء أمس السبت، لتأكيد تمسكهم بمواجهة الزمالك في الموعد المحدد سابقًا. ورفض فريق جينيراسيون التوجه إلى الإسكندرية من أجل خوض اللقاء، بعدما أصدر الاتحاد الإفريقي قرارًا أول من أمس الجمعة، بنقل المباراة إلى
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جينيراسيون فوت

جينيراسيون: الأهلي يدعم موقفنا في أزمة الزمالك

ما زالت أزمة موقعة فريق الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، تتصاعد بعدما أصدر النادي السنغالي بيانا رسميا، أعلن خلاله تمسكه برفضه التام لخوض اللقاء اليوم الأحد على ملعب الجيش ببرج العرب، بعدما كان مقررًا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، وتم نقله لدواعٍ أمنية، وقال النادي في بيانه إن "كاف" وافق على طلب الأمن، وأرسل إليه خطابًا يوم الجمعة 27 سبتمبر، قبل يوم من الموعد المحدد لإقامة المباراة، ورد النادي على الخطاب بأن أمر الدواعي الأمنية الذي تم الاستناد إليه لتغيير ونقل موعد المباراة وهمي.
الاهلى- وسموحة (1)

فايلر يدرس الإنتاج بالفيديو وقناع إسباني لمروان محسن

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عصر اليوم الأحد، استعداده لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، ويدرس السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، الفريق العسكري، بمشاهدة فيديو تسجيلي له خلال مواجهته في الأسبوع الأول من المسابقة، أمام نادي مصر، والتي انتهت بفوزه بثلاثية نظيفة، لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الفريقين.
جوارديولا-مدرب-مانشيستر-سيتى

مانشستر سيتي يجهز خليفة بيب جوارديولا

بدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في التجهيز لخليفة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إذ أعطى المدرب الهولندي جيوفاني فان برونكهورست دورًا في جميع المجالات في النادي، وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن الهولندي البالغ من العمر (44 عامًا) بدأ العمل منذ الشهر الماضي خلف الكواليس في ملعب الاتحاد، بعدما نجح ممثلو النادي في إقناعه بالتخلي عن قراره بالحصول على إجازة لمدة عام، عقب رحيله عن منصبه مديرا فنيا لفريق فينورد، في نهاية الموسم الماضي.
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مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور: الزمالك سيواجه جينيراسيون بحضور 5 آلاف مشجع

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مواجهة الفريق الأبيض أمام منافسه جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ستقام على ملعب الجيش ببرج العرب، بحضور 5 آلاف مشجع وفقا للموافقة الأمنية التي وصلت ناديه. ويستضيف الزمالك، حامل لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، الأحد المقبل، بعد أيام من الخسارة في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف. وأوضح مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الثلاثاء من برنامج «الزمالك اليوم»، أنه سيسعى لزيادة عدد الجماهير في تلك المباراة إلى 20 ألف مشجع.
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مرتضى منصور: الأهلي لم يفوز بالسوبر.. ورمضان صبحي زملكاوي

يرى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريقه بقيادة الصربي ميتشو، المدير الفني، أهدى بطولة السوبر للغريم التقليدي الأهلي، وهو ما دفعه لمحاسبة الجهاز الفني مساء السبت، معلقا: "الأهلي ما كسبش السوبر، الزمالك هو اللي خسر". وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور يُهاجم حسام عاشور: أخدت 40 بطولة بالحكام

فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الأخير صرح بأنه حصل على 12 بطولة، قائلًا: "إنت أخدت 40 بطولة بالحكام، ومش أنا اللي قلت ده تركي آل الشيخ، قال إن بطولة الزمالك بـ100 بطولة". وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
مرتضى منصور (2)

رئيس الزمالك يكشف عن سبب مشادته مع إدارة الأهلي

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن السبب في المشادة التي نشبت بينه وبين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب لقاء كأس السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، أمس الجمعة، والذي فاز به المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقال مرتضى خلال تصريحاته لقناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: «خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، قام بإشارة غير أخلاقية كانت السبب في المشادة التي حدثت عقب نهاية السوبر المصري».
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