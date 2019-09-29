الزمالك يتحدى جينيراسيون فوت في موقعة المصير المجهول

تحرير:علي الزيني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

الزمالك وجينيراسيون

يعد مصير مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي، مجهولًا حتى الآن، وأصبح قريبًا من إلغاء المباراة، بعدما فشلت جميع المحاولات مع الجانب السنغالي، وفي حالة إقامة اللقاء بشكل طبيعي، يلعب الفارس الأبيض أمام الفريق السنغالي، في الثامنة مساءً على أون سبورت، في إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، بقيادة الحكم المالي محمدوا كيتا، ويعاونه بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، وجاوزو كاني حكمًا رابعًا، ومراقب المباراة التشادي قدري.

وشهدت الساعات الماضية أزمة كبيرة، إذ وصلت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي إلى ملعب بتروسبورت، مساء أمس السبت، لتأكيد تمسكهم بمواجهة الزمالك في الموعد المحدد سابقًا. ورفض فريق جينيراسيون التوجه إلى الإسكندرية من أجل خوض اللقاء، بعدما أصدر الاتحاد الإفريقي قرارًا أول من أمس الجمعة، بنقل المباراة إلى