«اعرف جامعتك».. أول تطبيق إلكتروني لطلاب جامعة عين شمس

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

جامعة عين شمس

دشن قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس سعود أكبر منصة إلكترونية خدمية طلابية تحمل اسم "اعرف جامعتك" في إطار العمل على مواكبة النهضة التكنولوجية وتطبيقها بشكل عملي، برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. ويهدف التطبيق الإلكتروني المجاني الصادر باللغتين العربية والإنجليزية إلى توفير معلومات شاملة عن كافة الخدمات التي توفرها الجامعة للطلاب سواء كانت خدمات طبية أو تعليمية أو بحثية وغيرها.

كما يقدم التطبيق خدماته للطلاب المصريين والوافدين عن مختلف الكليات والبرامج الجديدة ونظم الدراسة والشهادات والدرجات العلمية، وكذلك أرقام الخدمات العاجلة وخدمات المدن الجامعية وسبل الإعاشة، بالإضافة إلى منفذ إخباري يمكن من خلاله متابعة الأحداث اليومية داخل وخارج الحرم الجامعي.والتطبيق الجديد متاح لكافة