حارب إسرائيل وألهم الشعب.. صحيفة برازيلية تحيي ذكرى وفاة عبد الناصر

تحرير:التحرير ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

أحيت صحيفة "causa operaria" الإلكترونية البرازيلية، ذكرى وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الـ49، والتي وافقت أمس السبت، باعتباره أحد أهم القادة في العالم العربي. وركزت الصحيفة على الإجراءات الإشتراكية التي اتخذها ناصر خلال فترة حكمه، مثل قرار تأميم قناة السويس، وقيادته للنضال العربي، بهدف التخلص من الإمبريالية العالمية في مصر الوطن العربي آنذاك. وأشارت الصحيفة إلى الدور الفعَّال الذي لعبه ناصر في نضال القومية العربية ضد التدخلات الإمبريالية، الذي تجسَّد في محاربة دولة إسرائيل، وسعي حكومته إلى تعزيز وحدة شعوب المنطقة، لمحاولة إنشاء دولة قومية كبرى توحد جميع الدول العربية.

وأوضحت أن ناصر كان بمثابة مصدر إلهام لمختلف القطاعات القومية التي أرادت تولي السلطة في بلدانهم، بالإضافة لكونه مسؤولًا عن إنجازات مهمة للشعب المصري، مثل إنجاز تأميم قناة السويس، مشيرة إلى أن هذه القضية كانت علامة بارزة للحكومة باعتبارها أحد النقاط الاقتصادية الهامة في المنطقة، منذ أن سيطرت عليها الإمبريالية،