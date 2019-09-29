الثلاثاء.. مصر تتسلم ثاني طائرة من طراز A300-220
٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
مصر للطيران - صورة أرشيفية
تتسلم شركة مصر للطيران، بعد غد الثلاثاء، ثاني طائرة من طراز A300-220، ضمن الصفقة الموقعة مع شركة "إيرباص" لشراء 12 طائرة من هذا الطراز. وأوضح بيان لـ"مصر للطيران"، اليوم الأحد، أن الوفد المكلف باستلام الطائرة أنهى خلال الأسبوع الجاري، إجراءات المراجعة على الطائرة وأجهزتها، للاطمئنان على كفاءة تشغيلها، كما قامت الطائرة برحلة تجربة العميل في مطار ميرابيل بكندا، أمس السبت، وتصل إلى القاهرة بعد غدٍ. وتأتي هذه الصفقة في إطار التحديث المستمر لأسطول "مصر للطيران" الذي بدأت الشركة في تسلمه يوم 8 سبتمبر الجاري، ويستمر التسليم حتى شهر مايو المقبل.
كما تعاقدت "مصر للطيران" مع "إيرباص" لشراء 15 طائرة من طراز A320neo، وسيتم البدء في تسلمها من منتصف العام المقبل.وتعتبر A220 الطائرة الوحيدة المصممة بما يناسب سوق الطائرات ذات 100-150 مقعدا، إذ تتميز بكفاءتها العالية في توفير استهلاك الوقود، والراحة الكبيرة التي يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات
كما تعاقدت "مصر للطيران" مع "إيرباص" لشراء 15 طائرة من طراز A320neo، وسيتم البدء في تسلمها من منتصف العام المقبل.
وتعتبر A220 الطائرة الوحيدة المصممة بما يناسب سوق الطائرات ذات 100-150 مقعدا، إذ تتميز بكفاءتها العالية في توفير استهلاك الوقود، والراحة الكبيرة التي يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد، كما يجمع هذا الطراز بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان من شركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G، وتوفر بذلك أداء يضاهي أداء الطائرات ذات الممر الواحد التي تكبرها حجما.
وتتمتع A220 بكافة المقومات التي تجعلها صاحبة الحصة الأكبر من سوق الطائرات ذات 100-150 مقعدا التي تقدر بحوالي 7 آلاف طائرة على امتداد العقدين المقبلين.