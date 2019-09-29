رياضة

بيراميدز في مهمة صعبة أمام بلوزداد بالكونفيدرالية

تحرير:علي الزيني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص
بيراميدز
بيراميدز
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بقيادة المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، في السابعة إلا ربع مساء اليوم الأحد، ضيفًا على نظيره فريق شباب رياضي بلوزداد الجزائري، بملعب 5 جويلية 1962، بالعاصمة الجزائرية، ضمن مواجهات إياب الدور الأول من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، في نسختها الـ17، بقيادة الحكم التونسي يوسف السرايري، ويساعده يامن مالوليشي مساعدا أول، ورمزي هرش مساعدا ثانيا، ومعهما الحكم الرابع يسري محمد، ويراقب المباراة الحكم الليبي جمال سالم.
وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وهو ما يصعب مهمة بيراميدز، الذي يحتاج إلى الفوز أو التعادل بأكثر من هدف من أجل التأهل، وفي حالة تحقيق نفس نتيجة الذهاب، يحتكم الفريقان إلى ضربات الترجيح لحسم المتأهل. وجاء تأهل فريق بيراميدز، الذي يشارك للمرة
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جينيراسيون: الأهلي يدعم موقفنا في أزمة الزمالك

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بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، القائمة التي تستعد لمباراة شباب بلوزداد الجزائري، التى من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 بمسابقة الكونفيدرالية الإفريقية، وكانت مباراة الذهاب انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليصبح بيراميدز مطالبا بالفوز في الجزائر أو التعادل بأكثر من هدف لاستمرار مشواره في البطولة الإفريقية، وشهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم ببيراميدز ظهور المهاجم الغاني جون أنتوي، وفي المقابل يغيب مدافع الفريق علي جبر عن رحلة الجزائر المقبلة.
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بيراميدز يتعادل أمام شباب بلوزداد في الكونفيدرالية

حسم التعادل الإيجابي مواجهة بيراميدز، وشباب بلوزداد الجزائري، بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب «الدفاع الجوي» في ذهاب الدور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019- 2020. بدأ فريق بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سيباستيان ديسابر، المباراة بهجوم مبكر سعيا لخطف هدف التقدم، لكن كل المحاولات لم يكتب لها النجاح، وسط مرتدات خطيرة من الفريق الجزائري، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.
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بداية ساحلية وقمة مبكرة.. مشوار الزمالك في الدوري

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصيف اللقب في النسخة الماضية، عن عدة مواجهات صعبة في بداية المسابقة المحلية، حيث سيبدأ الفارس الأبيض مشواره من خلال بمواجهة ساحلية مع الاتحاد السكندري بالأسبوع الأول، وسيخرج إلى الفيوم لملاقاة فريق مصر المقاصة في الجولة الثانية، بعدها يستقبل الوافد الجديد إف سي مصر في الأسبوع الثالث، قبل أن يصطدم مع غريمه التقليدي الأهلي في قمة مبكرة من الأسبوع الرابع.
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السعيد يقود بيراميدز أمام الزمالك في نهائي الكأس

أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نظيره الزمالك، التي ستقام في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر، بحضور 20 ألف متفرج، بقيادة الطاقم التحكيم الروماني الذي يضم كلًا من: رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، حكما مساعدًا، وأدريان حكمًا مساعدًا ثانيًا، ومارشال حكمًا رابعًا، ويطمح بيراميدز في لفوز على الفريق الأبيض، لاقتناص أول بطولة محلية في تاريخه.
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