بيراميدز في مهمة صعبة أمام بلوزداد بالكونفيدرالية

تحرير:علي الزيني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

بيراميدز

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بقيادة المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، في السابعة إلا ربع مساء اليوم الأحد، ضيفًا على نظيره فريق شباب رياضي بلوزداد الجزائري، بملعب 5 جويلية 1962، بالعاصمة الجزائرية، ضمن مواجهات إياب الدور الأول من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، في نسختها الـ17، بقيادة الحكم التونسي يوسف السرايري، ويساعده يامن مالوليشي مساعدا أول، ورمزي هرش مساعدا ثانيا، ومعهما الحكم الرابع يسري محمد، ويراقب المباراة الحكم الليبي جمال سالم.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وهو ما يصعب مهمة بيراميدز، الذي يحتاج إلى الفوز أو التعادل بأكثر من هدف من أجل التأهل، وفي حالة تحقيق نفس نتيجة الذهاب، يحتكم الفريقان إلى ضربات الترجيح لحسم المتأهل. وجاء تأهل فريق بيراميدز، الذي يشارك للمرة