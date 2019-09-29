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«بخط الإيد» ثانى بطولة مطلقة لأحمد رزق فى التليفزيون

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
أحمد رزق
أحمد رزق
يواصل الفنان أحمد رزق تحضيرات مسلسله الجديد «بخط الإيد» بعد عودته من مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة، التي اختتمت فعالياتها الجمعة الماضية، وينتمى المسلسل الجديد الذي تنتجه شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، إلى فئة المسلسلات الطويلة، إذ تمتد أحداثه إلى (45) حلقة، وهو من تأليف هالة الزغندي وإخراج شيري عادل، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة سوسن بدر والممثلة الشابة ميرنا نور الدين، وجار ترشيح باقى الأبطال، استعدادا لانطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة، إذ من المقرر أن يعرض المسلسل خلال موسم الشتاء بعيدًا عن السباق الرمضاني.
يعد مسلسل «بخط الإيد» هو ثانى بطولة مطلقة للفنان أحمد رزق فى الدراما التليفزيونية، وذلك بعد مسلسله «إزى الصحة» الذى عرض فى رمضان 2017، وحقق نجاحا محدودًا، وذلك بسبب عدم حصوله على فرصته الكاملة فى العرض، وازدحام الموسم الرمضاني. جدير بالذكر أن الفنان أحمد رزق قد شارك مؤخرًا فى
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محمد هنيدى

محمد هنيدي لـ«السقا»: هنفضل واقفين في ضهر بعض

نشر الفنان محمد هنيدي صورة له من حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، أثناء وقوفه على خشبة المسرح لتسلم جائزة الإنجاز الإبداعي، وإلى جواره رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس المهرجان والفنان أحمد السقا، الذي جاء من القاهرة لأجل ذلك، من أجل تسليم صديق عمره الجائزة، وعلق عليها: «السقا جه مخصوص وحبس نفسه 48 ساعة عشان ما حدش يعرف إنه هنا ويفاجئني في مهرجان الجونة إنه هو اللي هيسلمني التكريم، طبعا أنا كنت عارف من أول يوم، وعملت نفسي متفاجئ وتقريبًا الجونة كلها كانت عارفة».
محمد رمضان

رجالة مصر أهم.. محمد رمضان يوجه رسالة لقطر وتركيا من المنصة

"هما عايزينها فوضى"، أحدث أغاني الفنان محمد رمضان، التي أداها بحماسة شديدة فور صعوده على المسرح المخصص باحتفالية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بميدان المنصة في مدينة نصر، ثم ألقى كلمة على عشرات الآلاف من المواطنين المحتشدين بأعلام مصر وصور الرئيس السيسي، بدأها بـ"تحيا مصر بيكم وتحيا بالرئيس والشعب"، مضيفا: "اللي ملوش كبير بيشتريلوه كبيرـ وإحنا اتربينا على كده، ومش قلالات الأصل ولا بنبيع أرضنا، وإحنا طول عمرنا كبار وعندنا أصل، وملائكة مصر تطرد أي شخص وحش وهي محمية"، ووجه رسالة لقطر وتركيا، قائلا "أهم رجالة مصر.. أهم المصريين".
هنا-الزاهد (1)

أول ظهور لهنا الزاهد بعد أزمة مرضها: أنا بخير

وعكة صحية تعرضت لها أحدث عروس الوسط الفني، الفنانة هنا الزاهد، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بسنغافورة، حيث تقضي هناك فترة شهر العسل مع زوجها النجم أحمد فهمي.‏ ولأول مرة، حرصت هنا الزاهد صباح اليوم الجمعة، على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، حيث نشرت صورة جديدة لها هي الأولى بعد أزمة مرضها، وذلك عبر خاصية القصص المصورة على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلّقت هنا على الصورة: "شكرا لكل واحد.. بجد أن شوفت كمية حب ودعاء منكم مشوفتهاش في حياتي.. أنا بخير الحمد لله".
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برعاية «سينرجي».. 5 مشاريع درامية تستعد لرمضان 2020

انطلقت التحضيرات الخاصة بسباق رمضان 2020، وكشف عدد من النجوم عن انضمامهم إلى الموسم الرمضاني المقبل، أحدثهم الفنان ياسر جلال، الذى يتعاون للعام الثاني على التوالي مع شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، حيث بدأت الجلسات التحضيرية للمسلسل مع المخرج حسين المنباوى والسيناريست هانى سرحان، ولم يتم الكشف عن فكرة العمل الرئيسية ولكنه سيكون مسلسلا تاريخيا، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله الفترة المقبلة، وفى السياق ذاته بدأ النجم أمير كرارة الجلسات التحضيرية لمسلسله مع المخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار، وذلك بعد تأجيل مشروع «كلبش 4» لعام 2021.
درة-وخالد سليم من كواليس مسلسل بلا دليل

درة تواصل تصوير «بلا دليل».. قبل سفرها للجونة (صور)

تواصل أسرة «بلا دليل» تصوير أحداث المسلسل من أجل الانتهاء من المشاهد المتبقية، وذلك بعد أن تحدد شهر أكتوبر المقبل، لعرض أولى حلقات المسلسل الذي ينتمي إلى فئة الأعمال الطويلة إذ تمتد أحداثه إلى (45) حلقة، «بلا دليل» هو ثانِي بطولة مطلقة للفنانة التونسية درة، التي خضعت خلال الفترة الماضية لتدريبات مكثفة؛ لكي تجيد العزف على إحد الآلات الموسيقية، خاصة أنها تجسد دور (حبيبة) وهي عازفة على آلة الهارب، ويشاركها فى بطولة المسلسل كل من خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي وجمال عبد الناصر.
ماجد-المصري

الليلة.. عرض أولى حلقات مسلسل «بحر» لماجد المصري

ينطلق مساء اليوم الإثنين، عرض أولى حلقات مسلسل «بحر» بطولة الفنان ماجد المصري، فى أولى بطولاته المطلقة فى الدراما التليفزيونية، بعد نجاحات متتالية، آخرها شخصية (خليل السواح) فى مسلسل «زلزال» بطولة النجم محمد رمضان، الذى عرض خلال موسم رمضان المنقضى، وهو رجل الأعمال المتسلط الذى يقدس المال، ويعرض مسلسل «بحر» فى تمام السابعة مساءً، على قناة الحياة، على أن تكون الإعادة فى 11:30 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 11 صباح اليوم التالي، كما يُعرض على "الحياة دراما" فى الـ10 مساءً، والإعادة فى الـ9 صباحًا.
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«سينرجي» تتسلم أول 9 حلقات من مسلسل يوسف الشريف

يواصل السيناريست عمرو سمير عاطف، كتابة حلقات مسلسل «النهاية» الذى يقوم ببطولته النجم يوسف الشريف، حيث انتهى بالفعل من كتابة أحداث الحلقات الأولى، وقام بتسليم أول 9 حلقات إلى الجهة المنتجة، فيما تجرى شركة «سينرجي» لمالكها المنتج تامر مرسي، الجلسات التحضيرية للمسلسل من أجل الاتفاق على الخطوط العريضة، وترشيح باقى الأبطال وتحديد أماكن التصوير، استعدادا لانطلاقه مطلع ديسمبر المقبل، على أن يكون تصوير أغلب مشاهد المسلسل خارج مصر، حيث إن أحداثه تدور حول العالم الافتراضي، وحتى الآن لم تستقر الجهة المنتجة على الدول التي سيتم التصوير فيها.
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