«بخط الإيد» ثانى بطولة مطلقة لأحمد رزق فى التليفزيون

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

أحمد رزق

يواصل الفنان أحمد رزق تحضيرات مسلسله الجديد «بخط الإيد» بعد عودته من مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة، التي اختتمت فعالياتها الجمعة الماضية، وينتمى المسلسل الجديد الذي تنتجه شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، إلى فئة المسلسلات الطويلة، إذ تمتد أحداثه إلى (45) حلقة، وهو من تأليف هالة الزغندي وإخراج شيري عادل، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة سوسن بدر والممثلة الشابة ميرنا نور الدين، وجار ترشيح باقى الأبطال، استعدادا لانطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة، إذ من المقرر أن يعرض المسلسل خلال موسم الشتاء بعيدًا عن السباق الرمضاني.

يعد مسلسل «بخط الإيد» هو ثانى بطولة مطلقة للفنان أحمد رزق فى الدراما التليفزيونية، وذلك بعد مسلسله «إزى الصحة» الذى عرض فى رمضان 2017، وحقق نجاحا محدودًا، وذلك بسبب عدم حصوله على فرصته الكاملة فى العرض، وازدحام الموسم الرمضاني. جدير بالذكر أن الفنان أحمد رزق قد شارك مؤخرًا فى