مُتعفنة منذ أسبوعين.. الصدفة تكشف وفاة عجوز بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

جثة

داخل منزل ريفي بقرية الناصرية التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، توفيت سيدة تبلغ من العمر 85 عامًا، وتعيش مع نجلها الذي يعانى من مرض عقلى ولم يعلم أنها توفيت بسبب مرضه جالسًا بجوار جثتها يوميًا حتى تعفنت وشعر الأهالي وقاموا بإبلاغ ابنها الذي يعمل خارج المحافظة من تصاعد رائحة كريهة من المنزل، وعند قدومه تفاجئ بوفاة والدته. على الفور تم انتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث وفريق من الطب الشرعي، الذي أكد أنها توفيت منذ 15 يومًا داخل غرفتها، وقرر المستشار عمرو الأحول رئيس نيابة أبو المطامير التصريح بدفن الجثة، لعدم وجود شبهه جنائية.

تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز أبو المطامير يفيد بورود بلاغًا من أهالي قرية الناصر التابعة لشمال التحرير باكتشافهم وفاة شامية أحمد على 85 عامًا، ربة منزل داخل منزلها والجثة في حالة تعفن.انتقل المقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز أبو المطامير لمكان البلاغ