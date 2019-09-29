مُتعفنة منذ أسبوعين.. الصدفة تكشف وفاة عجوز بالبحيرة
تحرير:محمود عبد الصبور
٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص
جثة
داخل منزل ريفي بقرية الناصرية التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، توفيت سيدة تبلغ من العمر 85 عامًا، وتعيش مع نجلها الذي يعانى من مرض عقلى ولم يعلم أنها توفيت بسبب مرضه جالسًا بجوار جثتها يوميًا حتى تعفنت وشعر الأهالي وقاموا بإبلاغ ابنها الذي يعمل خارج المحافظة من تصاعد رائحة كريهة من المنزل، وعند قدومه تفاجئ بوفاة والدته.
على الفور تم انتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث وفريق من الطب الشرعي، الذي أكد أنها توفيت منذ 15 يومًا داخل غرفتها، وقرر المستشار عمرو الأحول رئيس نيابة أبو المطامير التصريح بدفن الجثة، لعدم وجود شبهه جنائية.
تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز أبو المطامير يفيد بورود بلاغًا من أهالي قرية الناصر التابعة لشمال التحرير باكتشافهم وفاة شامية أحمد على 85 عامًا، ربة منزل داخل منزلها والجثة في حالة تعفن.انتقل المقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز أبو المطامير لمكان البلاغ
تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز أبو المطامير يفيد بورود بلاغًا من أهالي قرية الناصر التابعة لشمال التحرير باكتشافهم وفاة شامية أحمد على 85 عامًا، ربة منزل داخل منزلها والجثة في حالة تعفن.
انتقل المقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز أبو المطامير لمكان البلاغ وتبين وجود جثة المتوفاة مسجاة داخل حجرة بالمنزل ولا توجد بها إصابات ظاهرية وبسؤال نجلها تبين أنها تقيم مع شقيقه الذي يعاني من مرض عقلي.
وأضاف، أنه اكتشف وفاتها عقب عودته من العمل بعد غياب 15 يومًا، وكشفت التحريات تحت إشراف اللواء محمد شرباش مدير المباحث والعقيد حازم خيري وكيل فرع البحث بالنوبارية، أن العجوز توفيت منذ 15 يومًا ولم يعرف نجلها المريض بحقيقة وفاتها نظرًا لمرضه وقام بالنوم بجوار جثة والدته على مدار خمسة عشر يومًا حتى حضر شقيقه الذي اكتشف وفاتها.
وتم نقل الجثة مستشفى أبو المطامير وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين عدم وجود شبهة جنائية فأمرت النيابة بالتصريح بالدفن.