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بعد تعذيب جنة.. محامون يرفضون الدفاع عن «الجدة الشريرة»

تحرير:رانيا الديداموني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص
آثار تعذيب على شقيقة الطفلة جنة
آثار تعذيب على شقيقة الطفلة جنة
رفض المحامون بمركز شربين بمحافظة الدقهلية تولي الدفاع عن "صفاء. ع"، 40 عامًا، من قرية بساط الدين دائرة المركز، جدة الطفلتين "جنة" 5 سنوات، و"أماني"، 6 سنوات، ضحايا تعذيبهما بالكي بالنار في أماكن حساسة وتشويه أعضائهم التناسلية ادعاء التبول اللإرادي وتأديبهم على شقاوتهم الطفولية، واتفقوا على رفض توليهم الدفاع عنها ومقاطعة كل من يوافق الحضور مع الجدة أو غيرها من المتهمين في القضية، باستثناء من انتدبته المحكمة لتصحيح الإجراءات.
وأشار رضا الدنبوقي، المحامي ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إلى أنه حضر تحقيقات النيابة مع أسرة الطفلتين، موضحًا: "لم يتولى أحد الدفاع عن أسرة الأم، ولكن في التجديد أو سير القضية لابد من المحكمة أن تندب محامي، ولابد من أن يكون لكل متهم له حبس وجوبي أن يكون له دفاع وتندب له المحكمة محامي
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ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

البيئة: حياتنا على الكوكب تعتمد على الاقتصاد الأخضر

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ضرورة التحول الحاسم والمحدد نحو الاقتصاد الأخضر الذي أصبح توجها عالميا ولم يعد مطلبا اختياريا، بل أصبح من الأمور الضرورية والملحة للحد من التدهور البيئي الذي وصل إلى مستويات عالمية غير مسبوقة، قائلة: "إن الجميع مشارك في قضية الاقتصاد الأخضر، فحياتنا على كوكب الأرض معتمدة على تغيير الفكر". جاء ذلك في كلمة ألقتها، اليوم الأحد، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر "التحول نحو الاقتصاد الأخضر"، بحضور رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، ومستشار وزيرة البيئة حسين أباظة، وخبراء للبيئة والتجارة والصناعة.
غادة-والى-وزيرة-التضامن

وزيرة التضامن توجه برعاية شقيقة الطفلة جنة ووالدها

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، برعاية الطفلة أماني محمد سمير شقيقة الطفلة جنة ضحية حادث تعذيبها على يد جدتها وخالها، وذلك عقب قرار النيابة العامة بإيداع الطفلة أماني، كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم للطفلة وأسرتها، وشكلت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية وفريق التدخل السريع بالوزارة، فريق للدعم النفسي لبدء جلسات تأهيلية مع وضع برنامج طبي لعلاج آثار التعذيب. ووجهت الوزيرة أيضا بتوفير كافة الخدمات للمواطن محمد سمير حافظ والد الطفلة إذ تم تسجيله ببرنامج تكافل وكرامة وتم حجز كشف طبى له بالمجالس الطبية بالمنصورة.
المتحف-المصري-الكبير

المتحف الكبير يستقبل أول رحلة مدرسية

نظم المتحف المصري الكبير أولى فعاليات برنامجه التوعوي لطلاب مرحلة التعليم الأساسي الحكومي، تحت عنوان "استكشف المتحف المصري الكبير" إذ استقبل المتحف طلاب مدرسة الأهرام، الموجودة بمحيط المتحف لتعريفهم بعظمة المشروع المصري. وقام الطلاب بجولة داخل الموقع الإنشائي للمتحف وموقع تمثال رمسيس ومركز ترميم الآثار الخاص به والطرق العلمية الحديثة المستخدمة لحفظ وصيانة القطع الأثرية، وذلك لتعريفهم بالمتحف وبعض مقتنياته بالإضافة إلى التعرف عن قرب على الجهد المبذول لبناء هذا الصرح العظيم الذي هو هدية مصر للعالم.
استعدادات-الإسماعيلية-للأمم-الإفريقية‎ (7)

سحب قطعة أرض من «الإذاعة والتليفزيون» بالإسماعيلية

أصدر المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية، قرارا برقم 554 لسنة 2019 بسحب قطعة أرض تبلغ مساحتها 1723 مترا مربعا والسابق تخصيصها لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وردها لمشروع تطوير أبو عطوة وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية. ونص القرار على سحب القطعة رقم 73 ومساحتها 1723م2 من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وردها لمشروع تطوير أبو عطوة.
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جنازة الطفلة جنة

أطفال ونساء وشيوخ يتقدمون جنازة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها

?خرج أهالي قرية بساط الدين كريم التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، في جنازة تشييع جثمان الطفلة "جنة محمد سمير"، 5 أعوام، ضحية تعذيب جدتها لها بالكي بالنار في أماكن حساسة بحجة عقابها على التبول اللا إرادي، ما أدى إلى إصابتها بغرغرينة في أعضائها التناسلية، وتسببت في بتر القدم اليسرى من أعلى الركبة، أثر كسر بالساق لم يتم علاجه منذ 10 أيام قبل اكتشاف الواقعة، ولفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة فجر اليوم، متأثرة بحروقها وتسمم في الدم وتوقف عضلة القلب.
جثة طفل

قومي الطفولة ينعى جنة: قتل مع سبق الإصرار

أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة، بيانا، ينعى فيع ببالغ الحزن، وفاة الطفلة "جنة"، 5 أعوام ، والتي وافتها المنية، اليوم السبت، إثر تعذيب جدتها لها لفترة طويلة. وطالبت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة باعتبار الجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، وفقا لحكم المادة 230، 231 من قانون العقوبات المصري وهي الإعدام، موضخة أن المجلس يتابع التحقيقات والإجراءات مع النيابة العامة، ويتواجد فريق النيابة بالمستشفى لحضور إجراء تشريح الجثمان بمعرفة مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وما بها من إصابات.
أطفال نيجيريا

300 تلميذ تعرضوا للتعذيب في مدرسة دينية بنيجيريا

أعلنت الشرطة في نيجيريا، أمس الجمعة، أنها أنقذت أكثر من 300 تلميذ، بينهم قاصرون، تعرضوا للتعذيب والاستغلال الجنسي في مدرسة دينية في كادونا شمال البلاد، بحسب "فرانس برس". وخلال عملية دهم لمقر في حي ريغاسا، عثرت الشرطة على أكثر من 300 تلميذ وطالب «من جنسيات مختلفة» مسجونين ومقيدين في مدرسة دينية داخلية، أطلقت وسائل الإعلام عليها تسمية «منزل الرعب». وقال الناطق باسم شرطة ولاية كادونا ياكوكو سابو، إن المسؤولين عن المدرسة كانوا يرغمون الشبان على العيش في «ظروف إنسانية مهينة وغير إنسانية باسم تعليمهم القرآن وإصلاحهم».
ممرض-يغتصب-مريضة-بالعناية-المركزة

بعد بتر قدمها.. تطورات الحالة الصحية لـ«جنة» ضحية تعذيب جدتها

كشف الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، تطورات الحالة الصحية للطفلة "جنة محمد سمير"، 4 سنوات، ضحية تعذيب جدتها لها بالكي بآلة حادة في مناطق حساسة عقابًا لها على تبولها اللا إرادي وخضعت الطفلة لعملية بتر في القدم اليسرى من أعلى الركبة إثر إصابتها بغرغرينة نتيجة كسر في القدم منذ 10 أيام، وأوضح مكي، أن حالة الطفلة مستقرة وفي تحسن.، مشيرا إلى أنها تخضع لرعاية طبية فائقة في مستشفى المنصورة العام الجديد، مؤكدا أن المستشفى تكفلت بكافة مستلزمات العملية ومصاريف علاجها.
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