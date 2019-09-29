بعد تعذيب جنة.. محامون يرفضون الدفاع عن «الجدة الشريرة»

تحرير:رانيا الديداموني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

آثار تعذيب على شقيقة الطفلة جنة

رفض المحامون بمركز شربين بمحافظة الدقهلية تولي الدفاع عن "صفاء. ع"، 40 عامًا، من قرية بساط الدين دائرة المركز، جدة الطفلتين "جنة" 5 سنوات، و"أماني"، 6 سنوات، ضحايا تعذيبهما بالكي بالنار في أماكن حساسة وتشويه أعضائهم التناسلية ادعاء التبول اللإرادي وتأديبهم على شقاوتهم الطفولية، واتفقوا على رفض توليهم الدفاع عنها ومقاطعة كل من يوافق الحضور مع الجدة أو غيرها من المتهمين في القضية، باستثناء من انتدبته المحكمة لتصحيح الإجراءات.

وأشار رضا الدنبوقي، المحامي ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إلى أنه حضر تحقيقات النيابة مع أسرة الطفلتين، موضحًا: "لم يتولى أحد الدفاع عن أسرة الأم، ولكن في التجديد أو سير القضية لابد من المحكمة أن تندب محامي، ولابد من أن يكون لكل متهم له حبس وجوبي أن يكون له دفاع وتندب له المحكمة محامي