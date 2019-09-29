المصري في نزهة مع بطل زنجبار بالكونفيدرالية

تحرير:علي الزيني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، نظيره ماليندي، بطل زنجبار، في الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من كأس بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ويدير المواجهة طاقم تحكيم سوداني مكون من صبري محمد فضل حكمًا للساحة، ويعاونه كل من عبد الجابر محمد عبد الجابر مساعدًا أول، والمعز علي مساعدا ثانيا، ومعهما معتز عبد الباسط حكما رابعا، والغاني مونكايلا ناسام آدم مراقبًا للقاء.

وكان فريق المصري قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره ماليندي، في مواجهة الذهاب، التي أقيمت على ملعب أماني، بأربعة أهداف مقابل هدف، سجل المهاجم الفلسطيني محمود وادي ثلاثية، وسجل حسن على هدفًا، بينما أحرز إبراهيم علي هدف أصحاب الأرض. وأعفى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، فريق المصري من المشاركة فى الدور التمهيدى

وكان فريق المصري قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره ماليندي، في مواجهة الذهاب، التي أقيمت على ملعب أماني، بأربعة أهداف مقابل هدف، سجل المهاجم الفلسطيني محمود وادي ثلاثية، وسجل حسن على هدفًا، بينما أحرز إبراهيم علي هدف أصحاب الأرض.



وأعفى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، فريق المصري من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفيدرالية، بينما شارك فريق ماليندى بطل زنجبار وفاز على نظيره مقديشيو سيتى الصومالى بهدف دون رد فى مجموع المباراتين ليتأهل لدور الـ32.



وتضم قائمة المصري كلا من "أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة، كريم العراقي، عمر كمال عبد الواحد، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، محمود حمد، عمرو موسى، أحمد ياسر، فريد شوقي، عبد الناصر دي ماريا، حسن علي، حسين رجب، إيزي إيميكا، سعيدو سينبوري، إسلام عطية، حجاج عويس، محمود وادي، أوستين أموتو".