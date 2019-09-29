والد جنة ضحية التعذيب: خدوها من حضني وحُرمت من جنازتها

نيابة شربين: أمرنا بإيداع الطفلة أماني محمد سمير 6 سنوات، في أحد دور الرعاية بمدينة المنصورة، والطفلة بالصف الأول الابتدائي عقب انتهاء الاستماع لأقوالها

تحرير:رانيا الديداموني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

الطفلة أماني شقيقة جنة

قال محمد سمير حافظ، والد الطفلتين جنة وأماني ضحايا تعذيب جدتهما لهما بالكي بالنار في أماكن متفرقة من جسدهم وأعضائهم التناسلية والتعذيب بآلة حادة والمقيمين بقرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، إنه حُرم منها ومن رؤيتها بعد أن انتزعت من أحضانه ورعايته منذ العام الماضي، بحكم قضائي لصالح الجدة بحضانة الطفلتين إذ أن الأم كفيفة، ولم يراها إلا وهي في المستشفى لا حول لها ولا قوة، كما حرم من حضور مراسم تشييعها لانشغاله بالتحقيقات وصحة شقيقتها أماني.

وأشار حافظ صاحب الـ25 عامًا لـ "التحرير" إلى أن طفلته "جنة" كانت تخاف الحديث مع الناس وتتعامل بحذر مع الممرضات ولم يزرها أحد من أهل والدتها في المستشفى ولا حتى أمها، ولكنها تحدثت معه واتهمت والدتها وجدتها وخالها بتعذيبها، مضيفًا: "أماني تحدثت مع النيابة واتهمت جدتها".وطالب بالقصاص العادل لطفلتيه، والحكم