جريمة

والد جنة ضحية التعذيب: خدوها من حضني وحُرمت من جنازتها

نيابة شربين: أمرنا بإيداع الطفلة أماني محمد سمير 6 سنوات، في أحد دور الرعاية بمدينة المنصورة، والطفلة بالصف الأول الابتدائي عقب انتهاء الاستماع لأقوالها
تحرير:رانيا الديداموني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
الطفلة أماني شقيقة جنة
الطفلة أماني شقيقة جنة
قال محمد سمير حافظ، والد الطفلتين جنة وأماني ضحايا تعذيب جدتهما لهما بالكي بالنار في أماكن متفرقة من جسدهم وأعضائهم التناسلية والتعذيب بآلة حادة والمقيمين بقرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، إنه حُرم منها ومن رؤيتها بعد أن انتزعت من أحضانه ورعايته منذ العام الماضي، بحكم قضائي لصالح الجدة بحضانة الطفلتين إذ أن الأم كفيفة، ولم يراها إلا وهي في المستشفى لا حول لها ولا قوة، كما حرم من حضور مراسم تشييعها لانشغاله بالتحقيقات وصحة شقيقتها أماني.
وأشار حافظ صاحب الـ25 عامًا لـ "التحرير" إلى أن طفلته "جنة" كانت تخاف الحديث مع الناس وتتعامل بحذر مع الممرضات ولم يزرها أحد من أهل والدتها في المستشفى ولا حتى أمها، ولكنها تحدثت معه واتهمت والدتها وجدتها وخالها بتعذيبها، مضيفًا: "أماني تحدثت مع النيابة واتهمت جدتها".وطالب بالقصاص العادل لطفلتيه، والحكم
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لحظة دفن الطفلة جنة

إخلاء سبيل والدة الطفلتين ضحيتا تعذيب الجدة وأخوالهم

انتهت نيابة شربين العامة، الأحد، من استجواب أخوال وجد الطفلتين جنة وأماني ضحيتا تعذيب الجدة بكيهم بالنار بآلة حادة في مناطق حساسة وتسببت في وفاة طفلة وتشويه الأخرى، وأمرت باستعجال تقرير الطبيب الشرعي مع استمرار حبس الجدة على ذمة التحقيقات. واستعمت النيابة، إلى كل من جد الطفلة لوالدتها "عامر. م. "، 48 عاما، ووالدة الطفلة، "أسماء. ع. م."، 20 عاما، ربة منزل، وأخواتها الثلاثة، في الاتهامات المنسوبة إلى والدتهم، وتم إخلاء سبيلهم. وكان والد الطفلتين "أماني"، 6 سنوات، و "جنة"، 5 سنوات، اتهم والد زوجته وأخوالهم بالتورط في تعذيب طفلتيه وهتك عرضهما.
عناصر-ارهابية (3)

مصرع 15 إرهابيا في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع 15 إرهابيا في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، إذ توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحى الحوص منطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية، وتم التعامل مع تلك المعلومات وإستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مصرع 15 من تلك العناصر.
تزوير

«صحافة بير السلم».. حبس مواطن زور 60 كارنيه بالشرقية

أصدرت نيابة كفر صقر العامة، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس مواطن لمدة 4 ايام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بانتحال عدة صفات إعلامية وصحفية، بينها رئيس قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب جامعة بنها، فضلًا عن تزوير كارينهات منسوب صدورها زورًا لمواقع ومؤسسات صحفية، وذلك بهدف النصب على المواطنين وإيهامهم بمقدرته على عرض شكواهم ببرامج «التوك شو» نظير التحصل منهم على مبالغ مالية تتفاوت من حالة لأخرى.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

شلل مروري أعلى محور 26 يوليو إثر اصطدام 3 سيارات

حالة من الزحام المروري سجلتها كاميرات المراقبة بمطلع محور 26 يوليو من ميدان لبنان، اليوم الأحد؛ إثر حادث تصادم 3 سيارات وتحديدا أعلى سلم شارع السودان، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، وتتابع اصطدامهما بثالثة ملاكي، وتجاوزت السيارات الثلاث الجزيرة الوسطى وصولا للاتجاه المعاكس، الأمر الذي نتج عنه تكدس مروري في الاتجاهين، وأصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بالجسم، نُقلوا على أثرها إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف المنتشرة بالطريق لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.
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جثة-فتاة

تقرير طبي يكشف أسباب وفاة «جنة» ضحية تعذيب جدتها

أفاد تقرير الطبيب الشرعي المبدئي، الصادر بتاريخ اليوم السبت من مستشفى المنصورة الدولي، أن سبب وفاة الطفلة "جنة محمد سمير حافظ"، 4 سنوات، ضحية تعذيب جدتها بحرقها في أعضائها التناسلية ادعاء تبولها اللاإرادي من قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بالدقهلية وخضوعها لبتر في القدم اليسرى بسبب التعذيب، تأثر حالتها الصحية بالحروق نارية شديدة في جسدها، حسب الفحص التشريحي للجثمان ما أدى إلى حدوث صدمة تسممية بالدم وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية والوفاة.
حبس-كلابشات

نيابة الدقهلية تستمع لأقوال والدة وخال وجد طفلتي التعذيب

تستمع نيابة شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إلى شهادة وأقوال جد وخال ووالدة الطفلتين "جنة وأماني"، من قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، في الاتهامات المنسوبة إليهم من والد الطفلتين من التورط في تعذيبهما لإخفاء جريمة اغتصابهما، كما استعجلت النيابة تقرير الطبيب الشرعي بخصوص حالة الطفلة "جنة"، التي وافتها المنية فجر اليوم، متأثرة بجراحها وببتر قدمها في مستشفى المنصورة العام الجديد، إثر تعذيبها بوحشية من جدتها ادعاء التبول اللإرادي.
الطفلة ريهام ضحية عنف اسري (4)

«خلع أظافر وكي بالنار».. شقيقة «جنة» ضحية جديدة لـ«الجدة الشريرة»

استقبل مستشفى شربين العام الطفلة "أماني"، 6 سنوات، من قرية بساط كريم الدين، بالصف الأول الابتدائي شقيقة "جنة" ضحية تعذيب جدتها، وتبين إنها مصابة بحروق خطيرة قديمة وحديثة في الظهر والأعضاء التناسلية والفخذ، وحررت أسرتها محضرًا بالواقعة في قسم شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، واتهم محمد سمير، كفيف، والد الطفلتين، خالهم وجدتهم بتعذيبهما، إذ تعدى الخال جنسيا عليهما وحرقتهم الجدة في أعضائهم التناسلية لتشويهها وإخفاء آثار الاغتصاب مع حبسهم وتجويعهما، بعلم والدتهما.
حبس-متهمه

تجديد حبس جدة أحرقت حفيدتها 15 يوما بالدقهلية

أمرت نيابة شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس الجدة التي أحرقت حفيدتها البالغة من العمر 5 سنوات، بادعاء تبولها اللا إرادي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إذ وصلت الطفلة إلى مستشفى شربين العام في حالة إعياء شديدة ومصابة بكسر وتورم في القدم اليسرى وتورم في الأعضاء التناسلية والحوض وحروق وجروح متفرقة مختلفة في الجسد ومنطقة الحوض، وادعت جدتها على غير الحقيقة أنها تعرضت لسقوط زيت مغلي عليها، وتقرر نقل الطفلة إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالتها.
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